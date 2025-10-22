קבוצת הנוער שניצחה עם 4 שחקני נערים בהרכב

קבוצת הנוער של בית"ר עירוני נהריה חתומה ככל הנראה על תקדים בליגות התחרותיות: בתחילת השבוע התייצבה הקבוצה למשחק חוץ מול מ.ס שפרעם עם סגל קצר במיוחד, בין היתר בשל הרחקתם של שלושה שחקנים במשחק הביתי הסוער מול הפועל כרמיאל, שלא הגיע לסיומו והתוצאה בו תיקבע ע"י בית הדין של ההתאחדות לכדורגל.

הקבוצה מהגליל המערבי עלתה למשחק מול קבוצה, שבהרכבה עלו ארבעה שחקני חריגי גיל, כשבהרכבה לא פחות משלושה שחקנים ילידי 2009, שמשתייכים גם לקבוצת נערים א': הקשר השמאלי - אילעי בוסקילה וצמד התאומים הוורסטילים, שליו ודניאל אטיאס.

גולת הכותרת, על שערה של הקבוצה הגן בהופעת בכורה, שוער יליד 2010, לירון גורש - שמשחק לסירוגין בקבוצות נערים ב' ונערים א'. וכן, אם שם המשפחה מצלצל לכם, מדובר בבן של דודו, שוער העבר של נבחרת ישראל, שהגן שנים רבות על שערה של הפועל עכו ולאחר מכן הגן על שעריהן של הפועל באר שבע - עמה זכה באליפות בעונת 15/16 ובית"ר ירושלים.

נערים א' נהריה (דניאל לוי)

על אף העובדה ששפרעם התייצבה למשחק עם מאזן מצוין העומד על ארבעה ניצחונות והפסד אחד, בעוד שמאזנה של נהריה עמד על ניצחון אחד ושלושה הפסדים, על אף שנהריה הייתה הקבוצה האורחת במשחק וסגלה למשחק צעיר משמעותית מזה של שפרעם, על כר הדשא שחקני נהריה עשו את המוטל עליהם על הצד הטוב ביותר: ההגנה בראשות גורש הצעיר וצמד הבלמים, הקפטן - דוד אנדרייב (2007) ויהב סולומון חריג הגיל, שמרה על רשת נקיה. בחלק הקדמי הצליחה נהריה לכבוש שני שערים: בדקה ה-25 החלוץ חריג הגיל, זיו מילוא, העלה את נהריה ליתרון 0:1. בתוספת הזמן כמאל פארס, שנכנס דקות ספורות קודם לכר הדשא, כבש שער שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:2 לזכות נהריה.

אגב, שלושת השחקנים והשוער השתלבו אתמול (שלישי) במשחק הניצחון הביתי של קבוצת נערים א' 1:11 על בני בענה. אילעי בוסקילה כבש צמד שערים, כ"א מהאחים בוסקילה כבש שער אחד. שחקנים נוספים שכבשו: עיסא ג'ובראן ומוחמד אחמד - צמד כ"א, אורי דהן, עיסאם פארס, ג'וואד היבי. לירון גורש שמר על רשת נקיה משך 56 דקות משחק. ב-14 משחקים בהם שותף בכל המסגרות ספג שני שערים בלבד - במשחק בו קבוצת נערים ב' סיימה בתוצאת שוויון 2:2 את ההתמודדות מול מכבי חיפה/חוף הכרמל.

ברק אמיתי, מאמנה הוותיק של נהריה, אמר בסיום: "אני מאמן הרבה שנים כדורגל, אימנתי גם בוגרים. מעולם לא הסתכלתי בתאריך הלידה של השחקנים שלי. נוצרה סיטואציה שהיינו עם סגל קצר, מצאתי לנכון לעשות גם שינוי בעמדת השוער. מדובר בשחקנים שמתאמנים ומשחקים איתנו בקביעות, לצד הפעילות שלהם בקבוצת נערים א'. ללירון השוער זו הייתה הופעת בכורה בשער של הנוער, והוא עשה אותה בצורה מוצלחת. בסך הכל יש לנו קבוצה מוכשרת וחזקה. פתחנו את העונה עם סגל קצר, היו שחקנים שהיו בטירונות, היו פצועים ומורחקים. שילמנו שכר לימוד יקר במשחקים שהפסדנו, ספגנו שערים קלים מדי. אני בטוח, שברגע שנהיה בסגל מלא, נהיה קבוצה דומיננטית בליגה".