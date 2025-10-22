יום רביעי, 22.10.2025 שעה 22:18
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

מאמן ולנסיה ביקר את ההחלטה, עופר ינאי עקץ

פדרו מרטינס לא אהב את החלטת היורוליג להחזיר משחקים לארץ: "אני לא רגוע". בעלי הפועל ת"א ענה: "עם מאזן כזה מול הפועל גם אני לא הייתי רגוע"

|
עופר ינאי (רועי כפיר)
עופר ינאי (רועי כפיר)

הודעה משמחת לישראל הגיעה אתמול (שלישי), כשביורוליג החליטו להחזיר את המשחקים של המפעל הבכיר באירופה לישראל, וזה אומר שמהאחד בדצמבר נוכל לראות בהיכל מנורה מבטחים את ההתמודדויות, כמובן בכפוף לכך שהפסקת האש תישמר. בנוסף, גם הפועל ירושלים תשוב לאחר ביורוקאפ כאן בישראל.

יש גם כאלו שלא אוהבים את ההחלטה הזו, כמו למשל שתי הקבוצות הטורקיות, אנדולו אפס ופנרבחצ’ה, שהוציאו הודעה משותפת. מי שעוד לא אהב זאת הוא מאמן ולנסיה, פדרו מרטינס, שאמר: “אנחנו לא רגועים, רואים את החדשות. המצב לא רגיל כמו שהיינו רוצים שיהיה”.

עוד אמר הספרדי: “שמישהו יסביר לי למה זה לא בטוח לשחק בישראל ב-25 בנובמבר, אבל כן בטוח לשחק שם ב-5 בדצמבר. אלו שקיבלו את ההחלטה הזו הם לא האנשים שבסוף יצטרכו לטוס לישראל ולהיות שם”.

פדרו מרטינס (אורן בן חקון)פדרו מרטינס (אורן בן חקון)

מי שלא אהב את התגובה הזו הוא בעלי הפועל תל אביב עופר ינאי, שענה לו בחשבון ה-X (לשעבר טוויטר) שלו: “היי פדרו. מאזן 3:1 נגד הפועל ת”א אומר שאתה באמת לא צריך להיות רגוע. תדמיין שזה יירד ל-4:1, אולי ולנסיה תשקול למנות מאמן חדש”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */