כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
93-133פאריס סן-ז'רמן1
90-93אינטר2
90-83ארסנל3
77-123בורוסיה דורטמונד4
72-63מנצ'סטר סיטי5
62-82באיירן מינכן6
62-83ניוקאסל7
61-72ריאל מדריד8
64-93ברצלונה9
65-63קרבאח אגדם10
66-53גלאטסראיי11
46-83פ.ס.וו. איינדהובן12
42-32טוטנהאם13
32-52מארסיי14
33-52קלאב ברוז'15
33-52ספורטינג ליסבון16
36-62איינטרכט פרנקפורט17
33-32ליברפול18
38-73אתלטיקו מדריד19
33-22צ'לסי20
37-43אתלטיק בילבאו21
35-22אטאלנטה22
39-43נאפולי23
39-33אוניון סט. ז'ילואז24
26-62יובנטוס25
27-53בודה גלימט26
25-13פאפוס27
210-53באייר לברקוזן28
16-32מונאקו29
15-22סלביה פראג30
15-23ויאריאל31
18-43פ.צ. קופנהאגן32
18-13אולימפיאקוס33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
06-02אייאקס36

התפאורה הדוחה של גלאטסראיי בליגת האלופות

טורקיה רוצה לחדש קשר עם ישראל? אוהדי הקבוצה המארחת הציגו תפאורה של דגל פלסטין ענק כשעליו הכיתוב "הפסיקו את רצח העם" במשחק מול בודה גלימט

|
התפאורה הדוחה של אוהדי גלאטסראיי (IMAGO)
התפאורה הדוחה של אוהדי גלאטסראיי (IMAGO)

מחזה דוחה נרשם הערב (רביעי) באצטדיון באיסטנבול, כשאוהדי גלאטסראיי הציגו תפאורה פוליטית חריגה ומכוערת במסגרת משחק ליגת האלופות מול בודה גלימט הנורבגית. ביציע הצפוני נפרשה תפאורת דגל פלסטין ענקית שעליה הכיתוב באנגלית: “Stop the genocide”, "עצרו את רצח העם", כהצהרה ברורה נגד ישראל ברקע הלחימה מול חמאס.

מאחורי היוזמה עומדת קבוצת האוהדים הקיצונית של המועדון, ultrAslan, שהכריזה מבעוד מועד כי תבצע "כוריאוגרפיה המבוססת על פלסטין" במשחקי הבית הקרובים. הערב, היא קיימה את ההבטחה, והמסר הפוליטי עלה מעל הכל, במקום התמיכה בקבוצה המקומית.

בטורקיה המחווה התקבלה בתשואות מצד הקהל המקומי, אך מדובר כמובן בתפאורה נוראית, במיוחד לנוכח השימוש בבמה של ליגת האלופות להפצת מסרים חד צדדיים נגד המדינה. 

אוהדי גלאטסראיי במפגן פרו פלסטיני מביך (IMAGO)אוהדי גלאטסראיי במפגן פרו פלסטיני מביך (IMAGO)

האירוע מצטרף לשורה של מחוות פרו-פלסטיניות שנראו באחרונה באצטדיונים ברחבי אירופה, חלקן תוך הפרת כללי אופ"א האוסרים על הצגת מסרים פוליטיים. כעת ברור כי תצוגת הענק של אוהדיה שוב תציב אותה במרכז סערה בין-לאומית, הפעם לא בגלל כדורגל.

