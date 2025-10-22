"קנה לכולנו אייפון": המתנה של מודריץ' לשחקנים

חדר ההלבשה של קבוצת כדורגל הוא מקום קדוש, עטוף בסודיות, אם כי מדי פעם דברים מצליחים לדלוף החוצה. לדוגמה, כולם יודעים ששחקנים חדשים נדרשים בדרך כלל להפגין את כישורי השירה שלהם מול שאר החברים לקבוצה, בין קריאות צחוק ושריקות בוז. זהו יותר טקס מעבר מאשר דרך מהנה לשבור את הקרח.

אלא שנראה כי לוקה מודריץ', שהצטרף הקיץ למילאן, הצליח להתחמק מהנוהג הזה. הקשר הקרואטי הציג את עצמו בפני חבריו החדשים לקבוצה במחווה יוצאת דופן, כפי שתיאר סנטיאגו חימנס בשידור חי קצר בטיקטוק.

בתגובה לשאלות מהצופים, החלוץ המקסיקני סיפר על היום הראשון של מודריץ' במילאנו: "הגענו לחדר ההלבשה, ובמקום של כל שחקן חיכה לו אייפון חדש. מודריץ' נתן לנו אותם”.

“הוא קנה לכל אחד מאיתנו טלפון חדש. כששחקן מצטרף לקבוצה חדשה, הוא צריך לשיר. במקום לשיר, לוקה החליט לקנות לכולם טלפון", הוסיף.