יום רביעי, 22.10.2025 שעה 22:09
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
164-117מילאן1
158-187אינטר2
157-127נאפולי3
153-77רומא4
135-117בולוניה5
125-97קומו6
127-97יובנטוס7
115-117אטאלנטה8
108-87ססואולו9
109-87קרמונזה10
910-77אודינזה11
87-107לאציו12
88-67קליארי13
813-67טורינו14
67-37פארמה15
610-57לצ'ה16
49-27ורונה17
310-57פיורנטינה18
39-37גנואה19
310-37פיזה20

"קנה לכולנו אייפון": המתנה של מודריץ' לשחקנים

סנטיאגו חימנס חשף פרט מפתיע על היום הראשון של לוקה מודריץ' במילאן ועל ההפתעה שחיכתה בחדר ההלבשה: "במקום לשיר, קנה לכל אחד מאיתנו טלפון חדש"

|
מודריץ' וחימנס (IMAGO)
מודריץ' וחימנס (IMAGO)

חדר ההלבשה של קבוצת כדורגל הוא מקום קדוש, עטוף בסודיות, אם כי מדי פעם דברים מצליחים לדלוף החוצה. לדוגמה, כולם יודעים ששחקנים חדשים נדרשים בדרך כלל להפגין את כישורי השירה שלהם מול שאר החברים לקבוצה, בין קריאות צחוק ושריקות בוז. זהו יותר טקס מעבר מאשר דרך מהנה לשבור את הקרח.

אלא שנראה כי לוקה מודריץ', שהצטרף הקיץ למילאן, הצליח להתחמק מהנוהג הזה. הקשר הקרואטי הציג את עצמו בפני חבריו החדשים לקבוצה במחווה יוצאת דופן, כפי שתיאר סנטיאגו חימנס בשידור חי קצר בטיקטוק.

בתגובה לשאלות מהצופים, החלוץ המקסיקני סיפר על היום הראשון של מודריץ' במילאנו: "הגענו לחדר ההלבשה, ובמקום של כל שחקן חיכה לו אייפון חדש. מודריץ' נתן לנו אותם”.

חזר ובגדול: לאאו סוחב את מילאן לפסגה 1:2

“הוא קנה לכל אחד מאיתנו טלפון חדש. כששחקן מצטרף לקבוצה חדשה, הוא צריך לשיר. במקום לשיר, לוקה החליט לקנות לכולם טלפון", הוסיף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */