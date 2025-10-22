יום רביעי, 22.10.2025 שעה 20:21
"פלורס החזיק מעמד בחיפה פחות מבחימנסיה"

בתקשורת בארגנטינה התייחסו לפיטוריו של המאמן מהירוקים כבר בתחילת העונה: "ניהל פחות משחקים מאשר בתקופתו הקצרה בחימנסיה, רצף של תוצאות מאכזבות"

|
דייגו פלורס (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
דייגו פלורס (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

“החזיק מעמד פחות מאשר בתקופה הקצרה בחימנסיה”, כך פתחו בתקשורת הארגנטינאית את הכתבה על פיטוריו של דייגו פלורס ממכבי חיפה השבוע. המאמן סיים את תפקידו “לאחר פתיחת עונה מאכזבת במיוחד”, כפי שהגדירו ב-’infocielo’.

“המאמן הארגנטינאי, המכונה ‘המתורגמן’, ניהל בקבוצה הישראלית פחות משחקים מאשר בתקופתו בחימנסיה לה פלאטה”, נכתב בארגנטינה.לאחר הקדנציה הקצרה שלו בחימנסיה, שם עמד על הקווים ב-13 משחקים בלבד, מונה פלורס למאמן מכבי חיפה, והוביל את הקבוצה במוקדמות הקונפרנס ליג, אך לאחר רצף תוצאות רעות ו-11 משחקים בלבד, הנהלת המועדון החליטה לסיים את דרכו.

“המאמן בן ה-44 מקורדובה ניהל בסך הכל 11 משחקים במדי הקבוצה הישראלית, בהם רשם ארבעה ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, והותיר את מכבי חיפה במקום השמיני בטבלה, מתוך 14 קבוצות”, הוסיפו בארגנטינה.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)דייגו פלורס (עמרי שטיין)

פלורס הצליח לעבור את הסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג, לאחר שניצח את טורפדו ז’ודינו מבלארוס 1:4 במאזן כולל, אך נעצר בשלב הבא מול ראקוב צ’נסטוחובה הפולנית, אחרי שניצח 0:1 במשחק הראשון והפסיד 2:0 בגומלין.

“כך, לאחר ההדחה מהמפעל האירופי ובשל היכולת החלשה בליגה, שבה צבר רק תשע נקודות בשבעה משחקים, פוטר פלורס מתפקידו במכבי חיפה. בסופו של דבר, פלורס רשם בישראל מאזן קצר אף יותר מזה שבחימנסיה: 11 משחקים בלבד לעומת 13 בארגנטינה, שם הוביל את הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2025 לאחר עזיבתו של מנדס, וסיים את הקדנציה ההיא עם שלושה ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו ושישה הפסדים”, סיכמו.

