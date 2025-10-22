"התסכול של חוליאן אלברס מקרב אותו לבארסה"

חוליאן אלברס שוב סיפק הופעה חיובית בליגת האלופות, אך קבוצתו הובסה 4:0 על ידי ארסנל. הארגנטינאי היה שוב היחיד שניצל מהביקורת, כשיצר אין ספור מצבים. “אלברס מתחיל להתייאש באתלטיקו, וכבר הביע זאת בפומבי בתחילת העונה, גם אם הוא עצמו נמנע מלדבר על עתידו, אנשים בסביבתו כבר עשו זאת במקומו”, ניתחו ב’ספורט’ הקטלוני.

“החלוץ מתחיל להבין יותר ויותר שאם הפרויקט של אתלטיקו לא יצליח, והוא לא יוכל להתחרות על תארים, הדבר הנכון ביותר עבורו יהיה למצוא קבוצה אחרת באירופה. וברצלונה עוקבת מקרוב אחרי ההתפתחויות, שעשויות להיות מכריעות בסיכוייה לצרף אותו”, נטען בספרד.

החלוץ הארגנטינאי בחר באתלטיקו לאחר שהשתכנע מדייגו סימאונה ומהמחויבות הגדולה של המועדון האדום-לבן, ששילם עליו כמעט 80 מיליון אירו. זו הייתה האפשרות הברורה ביותר עבורו לעזוב את מנצ’סטר סיטי, שם לא היה שחקן הרכב קבוע, ולקבל הזדמנות לשחק בלה ליגה, חלום שהיה לו מאז עזב את ארגנטינה. הוא חתם מתוך מטרה להמשיך להתפתח כפי שעשה עד כה, אך גם מתוך ההבטחה שייבנה סביבו פרויקט שיתמודד על כל התארים.

ואתלטיקו מדריד אכן ניסתה. בקיץ האחרון היא בנתה פרויקט שאפתני והשקיעה למעלה מ-175 מיליון אירו ברכש, אך התוכנית לא עבדה. למעשה, סימאונה מתקשה למצוא מקום לשחקנים חשובים כמו באנה, ואלברס טרם מצא שותף התקפי שיקל עליו. נכון לעכשיו, הקבוצה לא מסוגלת להתמודד עם ברצלונה וריאל מדריד על תואר האליפות, ובליגת האלופות היא כבר קיבלה שיעור מול ארסנל, למרות הופעתו המרשימה של הארגנטינאי, שזכתה אף לשבחים משחקני הקבוצה הלונדונית, אולי גם כרמז לעתיד.

“חוליאן אלברס נראה מתוסכל לחלוטין לאחר השערים השלישי והרביעי של ארסנל. סימאונה החליט להשאירו על המגרש כמעט כשחקן היחיד שמייצר סכנה, והוא סיים את המשחק מותש. התמונה שלו יורד מהמגרש בראש מורכן סיכמה את התחושות שהוא חווה. וזו לא הפעם הראשונה, בליגה, מול מיורקה, אלברס כבר התפוצץ כשהוחלף והתלונן על כך שסימאונה תמיד מחליף דווקא אותו”, טענו בספרד.

גם אלברס וגם אנשי צוותו לא מתכננים לעזוב לפני 2026. הם מעריכים את האמון שקיבלו מאתלטיקו, אך מבינים יותר ויותר שכדי להמשיך להתקדם, עליהם לשקול עתיד מחוץ למועדון. באתלטיקו כבר הבהירו שאינם מתכוונים למכור אותו, ולהיפך, הם מוכנים להעלות את שכרו ולהאריך את חוזהו לשנים נוספות. סעיף השחרור שלו, שעומד על 500 מיליון אירו, מונע לכאורה כל אפשרות למכירה, אך עמדת השחקן היא זו שתקבע את גורלו. אם יבקש לעזוב ויעשה זאת בפומבי, לא תישאר ברירה אלא לנהל משא ומתן, גם אם מדובר במכירה ישירה.

כבר עתה ישנם דיווחים בקרב קהילת אוהדי אתלטיקו מדריד שהמועדון יהיה מוכן למכור את אלברס תמורת 200 מיליון אירו, סכום שרק פ.ס.ז' יכולה להרשות לעצמה, והיא אכן מתעניינת בשחקן כבר זמן מה. אך מדובר בסכום לא ריאלי, והכל תלוי בלחץ שהשחקן עצמו יפעיל. ברצלונה זקוקה לחלוץ ויכולה לנסות לצרפו, אך הדבר יתאפשר רק אם יתקיימו שני תנאים: הפחתה בשוויו של השחקן לסכום ריאלי, האתר "Transfermarkt" מעריך אותו בכ-100 מיליון אירו, ואפשרות לכלול שחקנים בעסקה.

בין אתלטיקו לברצלונה התקיימו חילופי שחקנים רבים בעשור האחרון, בעסקאות מסוגים שונים. האחרונה שבהן הייתה של קלמן לנגלה, כשברצלונה בסופו של דבר ויתרה עליו בחינם כדי להקל על הצטרפותו לאתלטיקו. היחסים בין המועדונים טובים, ואתלטיקו כבר הביעה עניין בכמה משחקני ברצלונה בשנים האחרונות. “כדי שאלברס יוכל ללבוש את המדים הכחולים-אדומים, כל התנאים הללו צריכים להתממש. והראשון שבהם, רצונו לעזוב, הולך ומתחזק ככל שהעונה מתקדמת”, סיכמו בספרד.