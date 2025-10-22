חילוף זר באשקלון: פיירל שוחרר, סמית' יחליפו

עירוני א.ס אשקלון ניצחה אתמול (שלישי), במחזור השלישי בליגה הלאומית, בצפת, 89:94, למרות ששיחקה ללא הזרים שלה. הקבוצה של דרור כהן איבדה במשחק הכנה בתחילת העונה את הסנטר ג'ונתן פיירל ואתמול שיחקה גם ללא הגארד, אר ג'יי גלאספר, שסובל ממתיחה בירך.

היום הודיעה הקבוצה כי פיירל שוחרר ובמקומו הוחתם הסנטר ג'מארי סמית' (25, 2.06), בוגר מכללת מאריי סטייט, ששיחק בעונה החולפת בליגה המונטנגרית. סמית' צפוי לנחות מחר ולהצטרף.

מי שעוד שוחרר מאשקלון הוא הגארד המתאזרח, ג'ורדן קובלין. הגארד (28, 1.85) הגיע למעשה פצוע ממכבי ראשל”צ , שבה שיחק בעונה שעברה. לפני כן שיחק גם בהפועל חיפה, אליצור שומרון ומכבי עירוני כרמיאל.