יום רביעי, 22.10.2025 שעה 19:51
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

פנרבחצ'ה ואנאדולו נגד חזרת הכדורסל לישראל

לאחר ההודעה המשמחת על חזרת הכדורסל האירופי לישראל, הקבוצות הטורקיות שמשתתפות ביורוליג הוציאו הודעה שהציגה את עמדתן השלילית בנוגע לנושא זה

|
עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)
עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)

הספורט הישראלי כולו ואוהדי הכדורסל בפרט קיבלו אתמול (שלישי) בשורה משמחת במיוחד ולפיה משחקי היורוליג והיורוקאפ יחזרו להתקיים בארץ החל מתחילת חודש דצמבר הקרוב, כך ל]י הודעת רשמית שהוציא המפעל הבכיר ביבשת.

היום, שתי הקבוצות הטורקיות שלוקחות חלק ביורוליג, פנרבחצ’ה ואנאדולו אפס, הוציאו יחד הודעה משותפת על עמדתן בנושא.

בהודעה נכתב: דיווחים צצו ביורוליג בנוגע לאפשרות שקבוצות ישראליות ישחקו שוב את משחקי הבית שלהן בישראל החל מ-1 בדצמבר 2025. הנהלת היורוליג קיימה פגישה בלתי רשמית ב-21 באוקטובר 2025, בה נבחנו משחקי הקבוצות הישראליות.

בעוד שהודעה לעיתונות שפרסמה היורוליג לאחר הפגישה והצהרותיו של מנכ"ל היורוליג פאוליוס מוטיונאס לעיתונות הצביעו על כך שכל החברים פעלו בהסכמה פה אחד במהלך תהליך קבלת ההחלטות ולא נערכה הצבעה בפגישה.

ההחלטה הייתה לעקוב אחר הנושא. פנרבחצ'ה בקו ומועדון הספורט אנאדולו אפס הביעו את עמדותיהם השליליות בנושא והביעו בגלוי את חששותיהם לגבי ההשלכות האפשריות של החלטה כזו. הדיונים שלנו בנושא נמשכים עם מוסדות הממשלה הרלוונטיים והנהלת היורוליג. כל התפתחות תשותף עם הציבור.

