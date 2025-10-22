דיאס, ויניסיוס ואמבפה בהרכב ריאל מדריד

המחזור השלישי של שלב הליגה בליגת האלופות ממשיך גם הערב (רביעי), כאשר בשעה 22:00 ייחלו מספר משחקים מרתקים שייערכו במקביל. אחד מהם יהיה המפגש בין ריאל מדריד שתארח את יובנטוס למפגש פיקנטי עם היסטוריה עשירה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אדר מיליטאו, ראול אסנסיו, אלבארו קרראס, אורליאן צ’ואמני, ג’וד בליגנהאם, ארדה גולר, ברהים דיאס, ויניסיוס, אמבפה.

הרכב יובנטוס: מיקלה די גרגוריו, פדריקו גאטי, דניאלה רוגאני, לויד קלי, פייר קללו, אנדראה קמביאסו, קפראן תוראם אולייה, טון קופמיינרס, ווסטון מקני, קנאן יילדיז ודושאן ולאחוביץ’.

בסוף ספטמבר, הבלאנקוס ספגו חמישייה כואבת בדרבי מאתלטיקו מדריד. אך להוציא את המשחק הזה ולמרות שהיכולת עדיין לא בשיאה, אפשר לומר שהחבורה של צ’אבי אלונסו על הגל. הספרדים מגיעים להתמודדות מפסגת הליגה המקומית וכשהם מושלמים עד כה בצ’מפיונס. כל זה רגע לפני הקלאסיקו הגדול מול ברצלונה (ראשון, 17:15 שידור חי בערוץ ONE), כשמטרת הלבנים היא כמובן להגיע עם כמה שיותר רוח גבית.

מנגד, הגברת הזקנה במצב פחות מעודד מיריבתה, הרבה פחות מעודד. מאז ה-3:4 המשוגע על אינטר, הביאנקונרי לא מצליחים להשיג שלוש נקודות כבר שישה משחקים ברציפות בכל המסגרות. במחזור האחרון באיטליה, הפסידו השחורים-לבנים 2:0 לקומו ובמחזור האחרון בצ’מפיונס רשמו 2:2 בלבד עם ויאריאל. האם הקבוצה של איגור טודור תתאושש דווקא נגד המלכה של המפעל?