יום רביעי, 22.10.2025 שעה 19:52
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

"בשישי תיפתח האפשרות להשלים מנוי ליורוליג"

מכבי ת"א הודיעה שבעלי מנויים יוכלו להשלים רכישת מנוי משולב שיכלול את המפעל האירופי. בהמשך: תיפתח מכירה לקהל הרחב. אין אפשרות רק ליורוליג

|
אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)
אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

הבשורה שחיכינו לה כל כך הגיעה אתמול (שלישי) וביורוליג החליטו להחזיר את המשחקים לישראל, וזה אומר שמכבי תל אביב והפועל תל אביב, וגם הפועל ירושלים ביורוקאפ, יארחו בארץ החל מהאחד בדצמבר, זאת רק בכפוף לכך שהפסקת האש כאן עם ארגון החמאס תישמר והכל יהיה רגוע.

יש את הצד הרגשי באירוע, אבל יש גם את הצד הכלכלי, וכעת במועדונים יודעים שקצב המנויים והמחירים שלהם יכולים לעלות ולהימכר. במכבי ת”א בנושא הזה הודיעו: “חוזרים הביתה: החל מיום שישי הקרוב, 24.10 בשעה 12:00 בצהריים, תיפתח עבור בעלי המנויים אפשרות להשלים את רכישת המנוי המשולב הכולל את משחקי היורוליג למושבים שלהם. הודעות אישיות יישלחו ממערכת הכרטוס עם פתיחת המכירה”.

עוד נרשם: “בעלי המנויים הנוכחיים אף יקבלו קדימות לרכישת מנוי משולב למושבים חדשים נוספים עד יום שני הקרוב בשעה 12:00, לאחר מכן תיפתח מכירת המקומות הפנויים לקהל הרחב. שימו לב: מחיר המנוי נקבע לפי החלק היחסי של משחקי היורוליג הביתיים שייערכו בישראל, לא תהיה מכירת מנויים ליורוליג בלבד”.

רומן סורקין וניקולה מילוטינוב (IMAGO)רומן סורקין וניקולה מילוטינוב (IMAGO)

במכבי תל אביב, מנוי הליגה מהווה 49% ממחיר מלא, והוספת היורוליג מעלה את העלות בכ-51% נוספים, כאשר בגלל שרק חלק מהמשחקים ביורוליג יחזרו לארץ הסכום יהיה יחסי, בהתאם לכמות המשחקים שכבר לא שוחקו כאן. המחירים בפועל למחדש מנוי לליגה+יורוליג נעים בין כ-1,700 שקלים ועד 10,400 שקלים למקומות היוקרתיים ביותר.

המחירים למחדש מנוי לליגה בלבד נעים בין 833 שקלים ועד 5,096 שקלים. בנוסף, המחירים למנוי חדש לליגה+יורוליג נעים בין כ-2,106 שקלים ועד 13,338 שקלים למקומות היוקרתיים ביותר. המחירים למנוי חדש לליגה בלבד נעים בין 1,032 שקלים ועד 6,536 שקלים.

