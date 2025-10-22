יום רביעי, 22.10.2025 שעה 19:33
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

1:1 בין הנוער של מכבי חיפה לאוסטריה וינה

הירוקים עלו ליתרון בסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות כשדניאל דרזי דייק מהנקודה הלבנה, אך פנדל של פיליפ קוסטיץ' העביר את ההכרעה לגומלין

|
שחקני מכבי חיפה ואוסטריה וינה במאבק (מכבי חיפה)
שחקני מכבי חיפה ואוסטריה וינה במאבק (מכבי חיפה)

לאחר שהקבוצה הבוגרת לא צלחה במסע האירופי שלה, קבוצת הנוער של מכבי חיפה רוצה להעפיל לליגת האלופות מתחת לגיל 19 וסיימה היום (רביעי) את המשחק הראשון שלה בשלב המוקדמות השני ב-1:1 מול אוסטריה וינה.

הירוקים קיוו להשיג מקדמה לגומלין, ואף עלו ליתרון בדקה ה-14 כשדניאל דרזי הוכשל ברחבה, לקח בעצמו את האחריות ובעט פנדל מדויק שהעלה את קבוצתו ל-0:1.

למרות זאת, האוסטרים חזרו למשחק עוד במחצית הראשונה. אלקסה הוכשל ברחבה, פיליפ קוסטיץ’ קיבל את ההזדמנות וקבע שוויון בדקה ה-38, שהחזיק עד סיום המשחק.

שחקני הנוער של מכבי חיפה חוגגים (מכבי חיפה)שחקני הנוער של מכבי חיפה חוגגים (מכבי חיפה)
דניאל דרזי בפעולה (מכבי חיפה)דניאל דרזי בפעולה (מכבי חיפה)

כעת, ההכרעה במאבק על המקום בסיבוב המוקדמות השלישי עוברת לגיור, הונגריה, שם מכבי חיפה “תארח” ותנסה להתעלות ולגבור על האוסטרים.

כזכור, מכבי חיפה העפילה למוקדמות ליגת האלופות לנוער בזכות זכייתה באליפות בליגת העל הישראלית בעונה שעברה. היא משחקת במסלול האלופות של המוקדמות 

שחקני מכבי חיפה חוגגים (מכבי חיפה)שחקני מכבי חיפה חוגגים (מכבי חיפה)
נועם אלוק במאבק (מכבי חיפה)נועם אלוק במאבק (מכבי חיפה)
שחקני הנוער של מכבי חיפה חוגגים (מכבי חיפה)שחקני הנוער של מכבי חיפה חוגגים (מכבי חיפה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */