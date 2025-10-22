1:1 בין הנוער של מכבי חיפה לאוסטריה וינה

לאחר שהקבוצה הבוגרת לא צלחה במסע האירופי שלה, קבוצת הנוער של מכבי חיפה רוצה להעפיל לליגת האלופות מתחת לגיל 19 וסיימה היום (רביעי) את המשחק הראשון שלה בשלב המוקדמות השני ב-1:1 מול אוסטריה וינה.

הירוקים קיוו להשיג מקדמה לגומלין, ואף עלו ליתרון בדקה ה-14 כשדניאל דרזי הוכשל ברחבה, לקח בעצמו את האחריות ובעט פנדל מדויק שהעלה את קבוצתו ל-0:1.

למרות זאת, האוסטרים חזרו למשחק עוד במחצית הראשונה. אלקסה הוכשל ברחבה, פיליפ קוסטיץ’ קיבל את ההזדמנות וקבע שוויון בדקה ה-38, שהחזיק עד סיום המשחק.

שחקני הנוער של מכבי חיפה חוגגים (מכבי חיפה)

דניאל דרזי בפעולה (מכבי חיפה)

כעת, ההכרעה במאבק על המקום בסיבוב המוקדמות השלישי עוברת לגיור, הונגריה, שם מכבי חיפה “תארח” ותנסה להתעלות ולגבור על האוסטרים.

כזכור, מכבי חיפה העפילה למוקדמות ליגת האלופות לנוער בזכות זכייתה באליפות בליגת העל הישראלית בעונה שעברה. היא משחקת במסלול האלופות של המוקדמות

שחקני מכבי חיפה חוגגים (מכבי חיפה)

נועם אלוק במאבק (מכבי חיפה)