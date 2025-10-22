יום רביעי, 22.10.2025 שעה 19:50
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

קוז'וק ערך אסיפה טקטית ארוכה לאחר האכזבה

מאמן ב"ש הבהיר לשחקנים שהוא מצפה לשיפור בריכוז וקבלת ההחלטות, ויחזור למקורות מול ריינה עם פרץ ואליאסי ב-11. כנעאן ממשיך להתאמן באופן מלא

|
רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)
רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

בהפועל באר שבע ממשיכים הלאה אחרי ההפסד הראשון של העונה, 1:0 לעירוני קריית שמונה, שהפסיק את הרצף המושלם. אחרי שעיכלו את ההפסד המאכזב, במועדון מתמקדים בלחזור למסלול הניצחונות כבר ביום ראשון ב-20:15, כשיארחו את בני ריינה.

מאמן הקבוצה רן קוז’וק לא הסתיר את האכזבה שלו לאחר המשחק בנתניה, בטח אחרי שהתריע במסיבת העיתונאים לפני המשחק. קוז’וק ערך היום (רביעי) אסיפה טקטית ארוכה מאוד והבהיר לשחקנים שהוא מצפה לשיפור משמעותי של הריכוז וקבלת ההחלטות נגד ריינה. 

אחרי האסיפה, קוז’וק ערך אימון אינטנסיבי וארוך גם כן, כשהוא העביר את הדגשים שלו. המאמן יערוך מספר שינויים בהרכב כשיחזור למקורות עם אליאל פרץ בקישור, ניב אליאסי בין הקורות והלדר לופס כמגן שמאלי, אם כי בעמדה הזו יש התלבטות אמיתית  בעקבות היכולת הטובה של אופיר דודזאדה.

הקבוצה צפויה ליהנות מסגל כמעט מלא, פרט לסמיר פרהוד ויואן סטויאנוב שפצועים לתקופות ארוכות. חמודי כנעאן ממשיך בקצב האימונים וגם היום ערך אימון מלא.

