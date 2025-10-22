בעקבות אירועי הדרבי: חלוקת הנפגעים המלאה

תמונות מאוד עצובות קיבלנו בדרבי של תל אביב בין מכבי להפועל. במקום לראות משחק עם המון קהל, אמוציות, כדורגל טוב ואווירה, במשטרה החליטו למנוע את שריקת הפתיחה לאחר שהקהל האדום זרק פירוטכניקה לתוך הדשא, ונפצעו שוטרים וגם אזרחים.

בימים האחרונים התנהל ויכוח ציבורי של כמה אנשים בדיוק נפגעו מאלימות בעקבות הדרבי התל אביבי בין הפועל למכבי שלא התחיל ולמעשה פוצץ. לפני תחילת המשחק, במשחק עצמו בעקבות אירועי האבוקות ובסיום המשחק בעקבות פיזור הקהל. כעת, ONE מביא לכם את החלוקה המלאה של הנפגעים בתוך ומחוץ לאצטדיון בלומפילד באירוע. דו”ח שהציגו במד”א והמשטרה מציגה עולה כי בסך הכל היו 40 נפגעים באירוע.

נפגעים בתחילת האירוע: 17

17 נפגעים בתחילת האירוע. שוטר יס”מ בן 22 שנחתך ונזקק לחבישה, שוטר בן 35 שהיו לו חבלות קלות, אזרח בן 23 עם כאבים בחזה, עוד אזרח בן 19 עם כאבים בחזה, עוד אזרח בן 15 עם חבלה ברגל, בן 16 עם כאב ראש, בן 18 עם נפילה, בן 26 חרדה, בן 21 שפשופים, בן 18 עם חבלה קלה, בן 26 חרדה, בן 16 התייבשות, עוד שוטר יס”מ בן 26 שנזקק לחבישה, בן 14 עם חתך במצח שפונה עם פציעה קלה לאיכילוב, בת 16 עם התייבשות ופונתה לוולפסון, בן 14 עם נפילה ופונה במצב קל לאיכילוב, ובן 60 אוטם בשריר הלב ופונה במצב יציב לוולפסון.

אוהדי מכבי תל אביב על הגדר (רדאד ג'בארה)

נפגעים בעקבות אירועי האבוקות: 15

בעקבות אירועי האבוקות סך הכל היו 15 פצועים. שוטר בן 40 נפגע מרימון עשן בצורה קלה ופונה לוולפסון, עוד שוטר נפגע בארובת העין, עוד שוטר נפגע מאבוקה ביד, בן 13 נפגע מחבלת ראש מרימון עשן, בת 13 מקוצר נשימה בעקבות שאיפת עשן, בן 30 עם כוויות ברגליים, בן 42 עם חבלת כוויות בגב, בן 60 נפגע מאבוקה, בן 40 נפגע מאבוקה, בן 32 עם כוויה ברגל, בת 12 משאיפת עשן, בן 15 חתך עמוק, בן 42 חבלה בכתף, בן 25 קוצר נשימה בגלל שאיפת עשן ובת 21 חבלת פנים מהאבוקה.

האבוקות מציפות את כר הדשא (רדאד ג'בארה)

נפגעים בעקבות מהומות בפיזור הקהל: 8

בעקבות מהומות בפיזור הקהל נפגעו שמונה נפגעים. בן 22 נפגע מסוס ופונה לאיכילוב, בן 25 חרדה, עוד אחד ללא גיל חבלה, עוד אחד ללא גיל מחבלה קלה, בן 15 עם חבלה, בן 16 עם חבלה בעמוד השדרה ופונה לאיכילוב, בן 30 חבלת גפיים פונה לאיכילוב ובת 21 מחרדה.

שוטרים רבים ברחובות (רדאד ג'בארה)

סיכום

בסך הכל כאמור נפגעו 40 אנשים בכל מה שנקרא “הדרבי התל אביבי”. מתוך ה-40, 17 מהם נפגעו בתחילת האירוע, עוד 15 נפגעו בעקבות אירועי האבוקות ועוד 8 נפגעו באירועי המהומות בפיזור הקהל. מתוך כל 40 הנפגעים, 8 פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי חולים שונים. מתוך 40 הפצועים, שישה מהם שוטרים ו-34 הם אזרחים.