אנשי הנבחרות ביקרו במתחם של הפועל ירושלים

במסגרת פעילות ההתאחדות לכדורגל לקידום שיתופי פעולה ולמידה הדדית בין צוותי הנבחרות למועדוני ליגת העל ואחרים, ביקרו היום (רביעי) צוותי נבחרות ישראל במתחם האימונים של הפועל ירושלים בעמק הארזים. בביקור השתתפו בין היתר בוני גינצבורג, בירם כיאל, משה סיני, אופיר חיים, אריק בנאדו, דני בונדר ויוסי שבחון.

במהלך הביקור קיבלו המשתתפים סקירה רחבה מהמנהל המקצועי של המועדון, שי אהרון, על תפיסת העבודה הכוללת של הפועל ירושלים – החל ממבנה המחלקות המקצועיות ועד עקרונות הפיתוח של שחקנים צעירים במועדון.

במפגש הוצגו בפני צוותי הנבחרות תחומים נבחרים מתוך הפעילות המקצועית במועדון: המערך החינוכי, מחלקת ה-well being, מחלקת הבנייה הגופנית וה-sport science, מחלקת השוערים ומחלקת ה-R&D. המשתתפים התרשמו מעבודת הרוחב והחיבור בין התחומים, כחלק מהחזון של המועדון לבנות תשתית ארוכת טווח לפיתוח המועדון, השחקנים ואנשי המקצוע.

אופיר חיים (מדיה הפועל ירושלים( (אחר)

שי אהרון אמר לאחר המפגש: “שמחנו לארח במועדון את נציגי ההתאחדות לכדורגל כדי לחלוק איתם את שיטת העבודה בהפועל ירושלים. יצרנו במועדון מודל שמבוסס על מקצוענות ועומק אמיתי בעבודה היומיומית. אנחנו מאמינים שכך בונים כדורגל ישראלי חזק ובריא יותר, שמפתח שחקנים ואנשים לטווח הרחוק”.

בוני גינצבורג, המנהל הטכני של הנבחרות הצעירות: “עבורנו, ביקורים כמו זה שערכנו היום הם חלק מרכזי מהעשייה המקצועית של מערך הנבחרות. החיבור בין צוותי הנבחרות לבין אנשי מקצוע במועדוני ליגת העל ואחרים מאפשר למידה הדדית אמיתית, החלפת ידע ויצירת שפה מקצועית משותפת”.

בוני גינזבורג ואריק בנאדו (מדיה הפועל ירושלים) (באדיבות המועדון)

עוד המשיך המנהל הטכני: “הביקור בהפועל ירושלים היה דוגמה מצוינת לכך: נחשפנו למבנה עבודה מרשים, לחשיבה מערכתית ארוכת טווח ולשילוב יוצא דופן בין תחומים כמו חינוך, בריאות מנטלית, פיתוח שחקנים מתחתית הפירמידה ועד לגיל בוגרים וחדשנות טכנולוגית ייחודית. אני רוצה להודות למועדון הפועל ירושלים, למנהל המקצועי שי אהרון ולצוות שלו על הפתיחות, השיתוף והמקצוענות – שממחישים איך ניתן לקדם יחד את הכדורגל הישראלי, מהנבחרות ועד המועדונים".

הביקור בעמק הארזים התקיים בהובלת החטיבה המקצועית של ההתאחדות לכדורגל, ונועד להעמיק את הקשרים בין מערך הנבחרות למועדונים, תוך שיתוף ידע בתחומי פיתוח שחקנים, מתודולוגיה, ניתוח ביצועים ובריאות מנטלית ופיזית של שחקנים.