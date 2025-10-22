סגל כמעט מלא לעירוני טבריה לקראת מכבי חיפה

לאחר ההפסד לבני סכנין, עירוני טבריה תפגוש את מכבי חיפה בשבת ב-19:30 כששתי הקבוצות עם 9 נקודות. לקראת המשחק, הקבוצה קיבלה חדשות טובות.

מוחמד אוסמן, שנעדר מהמשחק הקודם עקב דלקת בשריר הירך האחורי, חזר לאימונים מלאים ויעמוד לרשותו של אלירן חודדה בשבת. גם דניאל גולאני, שנפגע בקרסול במשחק נגד מכבי ת”א בספטמבר, החלים, מתאמן ויהיה בסגל בשבת. היחיד שנעדר כרגע מאימונים הוא הקשר איתן וולבלום, הסובל ממתיחה בירך.

בטבריה יודעים שחילופי המאמן במכבי חיפה משחקים לרעתם, מבחינת אפקט החלפת מאמן, שייתן זריקת מוטיבציה גדולה לירוקים, שגם כך פייבוריטים.

“היינו בהחלט מעדיפים שזה יקרה רק אחרינו, אבל כך או כך מכבי חיפה עדיפה עלינו על הנייר ונצטרך לתת את הכל כדי להוציא נקודות”, אמרו במועדון.