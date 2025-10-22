יום רביעי, 22.10.2025 שעה 17:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

סגל כמעט מלא לעירוני טבריה לקראת מכבי חיפה

אוסמן וגולאני החלימו ויעמדו לרשות חודדה, כשרק וולבלום ייעדר בשבת ב-19:30. במועדון לא מרוצים מהחלפת המאמן בחיפה: "היינו מעדיפים שיקרה אחרינו"

|
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

לאחר ההפסד לבני סכנין, עירוני טבריה תפגוש את מכבי חיפה בשבת ב-19:30 כששתי הקבוצות עם 9 נקודות. לקראת המשחק, הקבוצה קיבלה חדשות טובות.

מוחמד אוסמן, שנעדר מהמשחק הקודם עקב דלקת בשריר הירך האחורי, חזר לאימונים מלאים ויעמוד לרשותו של אלירן חודדה בשבת. גם דניאל גולאני, שנפגע בקרסול במשחק נגד מכבי ת”א בספטמבר, החלים, מתאמן ויהיה בסגל בשבת. היחיד שנעדר כרגע מאימונים הוא הקשר איתן וולבלום, הסובל ממתיחה בירך. 

בטבריה יודעים שחילופי המאמן במכבי חיפה משחקים לרעתם, מבחינת אפקט החלפת מאמן, שייתן זריקת מוטיבציה גדולה לירוקים, שגם כך פייבוריטים. 

“היינו בהחלט מעדיפים שזה יקרה רק אחרינו, אבל כך או כך מכבי חיפה עדיפה עלינו על הנייר ונצטרך לתת את הכל כדי להוציא נקודות”, אמרו במועדון.

