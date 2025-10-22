יום רביעי, 22.10.2025 שעה 16:58
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

הוועד האולימפי החליט על צעדים נגד אינדונזיה

בשל ביטול הוויזות: הארגון הבינלאומי החליט לא לקיים דיאלוג עם הממשלה על אירוח המשחקים האולימפיים ונמסרה המלצה לאיגודים לא לארח אירועים בשטחה

|
נבחרת הגברים בהתעמלות מכשירים (אסי ממן)
נבחרת הגברים בהתעמלות מכשירים (אסי ממן)

בעקבות ביטול הוויזות לישראלים באליפות העולם בהתעמלות מכשירים, הנהלת הוועד האולימפי הבינלאומי החליטה היום (רביעי) על שורת צעדים נגד האינדונזים.

כפי שפורסם ב-ONE, הארגון החליט שלא לקיים כל דיאלוג עם ממשלת אינדונזיה על אירוח המשחקים האולימפיים במדינה, עד שלא תעניק ערבויות לכך שכל הספורטאים יוכלו להיכנס למדינה. בנוסף, נמסרה המלצה לכל האיגודים העולמיים שלא לארח אירועי ספורט או מפגשים בינלאומיים בשטח אינדונזיה. כמו כן, הוועד האולימפי האינדונזי התבקשה להגיע לשיחת נזיפה במשרדי הוועד האולימפי הבינלאומי ולספק הבהרות בנוגע להחלטה למנוע מהישראלים להגיע לאליפות העולם. גם איגוד ההתעמלות העולמי התבקש להגיע לשיחת הבהרה.

בעקבות ההחלטה הזאת, יו”ר הוועד האולימפי בישראל, יעל ארד, שמצויה כרגע בניו יורק ומנהלת קשר צמוד והדוק בהנהלה העולמית, אמרה: “מברכת על המהלך הנוסף של הוועד האולימפי העולמי. האמירות שאינן משתמעות לשתי פנים על ההתנהלות הנלוזה של אינדונזיה מהדהדות היטב בשדה הספורט. הספורט העולמי מבוסס על תקנון וכללים ברורים, ערכים והקפדה מלאה של שוויון הזדמנויות וספורטיביות, וכך ימשיך להיות.

ספורטאי ישראל ימשיכו להופיע על הבמות הגדולות המשמעותיות ונמשיך, כמו במשחקים האולימפיים בפאריס, להביא לידי ביטוי את המצוינות הישראלית של הספורטאים הנהדרים שלנו. תודה אישית לקירסטי קובנטרי, נשיאת הוועד האולימפי בעולמי, שניהלה את האירוע מקרוב, עמדה נחרצות מול ניסיונות נואלים לשבש את הספורט העולמי, יצרה אמירות מנהיגותיות ברורות שלא משתמעות לשתי פנים, לטובת הספורט, ההגינות הבסיס והתחרות ההוגנת. מבקשת בהזדמנות זו לברך את חברינו בכדורסל על שיבת המשחקים לארץ, כראוי ובהקדם. להערכתי זו סנונית ראשונה ונמשיך להיאבקו לפעול למען הספורט הישראלי”.

פירוש ההחלטה היא שאינדונזיה עלולה לאבד את האפשרות לארח את המשחקים האולימפיים ב-2036, על אף שהגישה הצעה רשמית לוועד האולימפי הבינלאומי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */