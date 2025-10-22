ההשקעה עבור מתקנים מתקדמים בחבל תקומה

מנהלת תקומה מקדמת השקעה רחבת היקף של כ-140 מיליון שקלים בהקמת מתקני ספורט תחרותיים בחבל תקומה, ומשרד התרבות והספורט מפרסם מבחני תמיכה ייעודיים לחלוקת התקציב. זאת על מנת לחזק את תשתיות הספורט באזור, ליצור תשתית מתקדמת שתסייע לפיתוח ספורטאים, להרחבת מספר הספורטאים ולקידום ענפי הספורט, ולתרום לעמידות החברתית והקהילתית של התושבים. במסגרת ההשקעה מפרסם משרד התרבות והספורט מבחני תמיכה ייעודיים לחלוקת הכספים שמוקצים על ידי מנהלת תקומה לרשויות המקומיות בחבל, להקמת מתקנים חדשים ושדרוג קיימים.

לרשויות המקומיות תינתן האפשרות לבחור את המתקנים שבהם יבקשו להשקיע במסגרת מבחני התמיכה, ביניהם מתקנים בענפי הספורט המובילים בחבל או בתחומים אשר הם מבקשים להרחיב ולפתח בתחומן כמו: בריכות שחייה תחרותיות, אצטדיון אתלטיקה, מרכז טניס, אולמות ספורט גדולים ובינוניים ועוד. כלל המתקנים ייבנו בסטנדרטים הגבוהים ביותר של מנהל הספורט ואגף המתקנים במשרד התרבות והספורט, ובחלקם ישולב מיגון ייחודי המותאם לאזור. ההחלטה אילו מתקנים יוקמו בפועל תתקבל לאחר שהרשויות יגישו את בקשותיהן.

המבחנים החדשים נועדו להבטיח חלוקה שוויונית ושקופה של התקציב לרשויות המקומיות, תוך התחשבות בגורמים מרכזיים כגון גודל האוכלוסייה, רמת הפגיעה באירועי ה-7 באוקטובר, דירוג סוציו-אקונומי ומידת הפריפריאליות. הרשויות שיזכו בתמיכה יחויבו להפעיל את המתקנים לאורך שנים, להעמידם לשימוש קבוצות ספורט פעילות, ולהבטיח נגישות ושעות פעילות הולמות גם עבור ספורט נשים.

שחקני הפועל בארי אשכול (אומרי דלאל)

זאב אלקין, שר במשרד האוצר האחראי על שיקום הדרום והצפון: "אנחנו ממשיכים להפוך את חבל תקומה לסמל של בנייה מחודשת וצמיחה גם בתחום הספורט. השקעה של עשרות מיליוני שקלים במתקני ספורט תחזק את הקהילות ותעניק לילדים ולנוער אפשרות אמיתית לשאוף קדימה. זהו פרויקט שמשלב חזון, חוסן ועתיד - חיבור בין ספורט למצוינות. אנחנו בונים כאן לא רק מתקנים - אלא דור חדש של ספורטאים וגאווה אזורית שתלווה את העוטף לשנים קדימה".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: "אחרי הטבח בשבעה באוקטובר ושנתיים של מלחמה, אנחנו מחויבים לשקם ולבנות מחדש את הקהילה והאזור. ההשקעה במתקני ספורט ביישובי העוטף מעניקה לילדים ולנוער מסגרת בריאה ותחרותית, מחזקת את החוסן החברתי ומייצרת להם עתיד. הספורט הוא הגשר שמחבר בין אנשים ומחזק את תחושת השייכות והקהילה ובמיוחד בתקופה הזו".

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה: “ההשקעה הזו היא הרבה מעבר להקמת מתקנים - היא השקעה בעתיד של החבל. אנחנו מביאים לאזור תשתיות ספורט מתקדמות ברמה הגבוהה ביותר, שיאפשרו לילדים, לנוער ולספורטאים להתפתח ולשאוף למצוינות, וייתנו לקהילות מסגרת מאחדת של פעילות בריאה ומשמעותית. ההיכל החדש, הבריכה התחרותית ושאר המתקנים יהפכו לעוגנים קהילתיים שימשכו אליהם אלפי תושבים מדי שבוע, יחזקו את תחושת הגאווה המקומית ויציבו את העוטף כשחקן משמעותי במפת הספורט הארצית. זהו צעד נוסף בשיקום ובצמיחה של האזור - צעד שבונה חוסן אמיתי ומעניק תקווה לעתיד".

כפיר כהן, מנכ”ל משרד התרבות והספורט: “מדובר במהלך אסטרטגי שממחיש את מחויבות המדינה לחיזוק חבל תקומה. השקעה של עשרות מיליוני שקלים במתקני ספורט תחרותיים ברמה הגבוהה ביותר תעניק לילדים, לנוער ולספורטאים מסגרת מקצועית שתאפשר להם לפרוח כאן, בבית. הספורט הוא מנוע של חוסן קהילתי ושל תחושת שייכות, והוא יהפוך לעוגן מרכזי בתהליך השיקום והצמיחה של האזור. אנחנו לא רק בונים מתקנים, אנחנו בונים עתיד”.

כפיר כהן מנכ"ל משרד התרבות והספורט (שחר גרוס)

חיים (איקי) כהן, משנה למנכ״ל משרד התרבות והספורט: "הערך בבניית מתקנים תחרותיים בחבל תקומה אחרי המלחמה הוא עמוק ורב-ממדי. מעבר להיבט הפיזי של הקמת תשתיות, מדובר במסר של חוסן, תקווה ונחישות. מתקנים תחרותיים משדרים לתושבים, ובעיקר לילדים ולנוער, שהמדינה והרשויות רואים אותה ומעודדים את הפעילות הספורטיבית הענפה בחבל התקומה.

המתקנים מהווים מוקד קהילתי שמחבר בין אנשים, יוצר גאווה מקומית ומחזיר תחושת נורמליות. בהיבט הלאומי, בניית מתקנים כאלה בחבל תקומה מסמלת את המחויבות של המדינה להשקיע בפריפריה ובקהילות שנפגעו קשות, לא רק לשקם אלא גם להעצים. היא מחזקת את הרצון להישאר ולצמוח כאן, ומחברת את המושג 'תחרותיות' לא רק למצוינות ספורטיבית אלא גם להצלחה של כוח הרצון בתקומה".

תמר בצלאל בורשטיין, מ״מ ראש מערך אדם וקהילה: "הקמת מתקנים תחרותיים בחבל התקומה היא הרבה מעבר להשקעה פיזית - זו אמירה של חוסן, של יצירה ושל עתיד. אחרי אירועי האסון של ה־7/10 אנחנו מחויבים לתת לדור הצעיר מסגרות מצוינות בתחומים הישגיים ותחרותיים, גם אם מדובר בהשקעה משמעותית, כי רק כך מחזקים קהילה ומעניקים לה את הכלים להמריא קדימה".