יום רביעי, 22.10.2025 שעה 16:41
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

קורע: אד שירן בסגל הרשמי של ברצלונה באתר

רגע לפני הקלאסיקו, הקטלונים צירפו את הזמר הבריטי תחת הקשרים. הסיבה? ההסכם עם ספוטיפיי, כאשר אד שירן גם יופיע על החולצות של המועדון נגד ריאל

|
אד שירן באתר ברצלונה (צילום מסך)
אד שירן באתר ברצלונה (צילום מסך)

לקראת הקלאסיקו ביום ראשון הקרוב (17:15, שידור ישיר בערוץ ONE), אוהדי ברצלונה גילו הפתעה יוצאת דופן באתר הרשמי של המועדון: הזמר הבריטי אד שירן הוכנס לסגל הקבוצה, עם תמונת פרופיל, כדור אדום ומיקום בקישור לצד שמות כמו פדרי, גאבי, דה יונג ואולמו.

מדובר כמובן במהלך שיווקי במסגרת שיתוף הפעולה בין ברצלונה לספוטיפיי, שמטרתו לשלב בין מוזיקה לכדורגל ולהפתיע את האוהדים ביוזמה יוצאת דופן שמשקפת את החיבור בין התרבות המוזיקלית לתשוקה של המועדון הקטלוני.

במסגרת שיתוף הפעולה, חשפה ברצלונה חולצה מיוחדת למשחק הקרוב מול ריאל מדריד, הכוללת את סמל האלבום החדש של אד שירן: ‘Play’. אד שירן יהפוך בכך לאמן הפופ הגבר הראשון שמופיע על מדי הקבוצה במשחק רשמי. לפניו כבר כיכבו על חולצת בארסה אמנים כמו קולדפליי, רוזליה, דרייק, קארול ג’י, טרוויס סקוט ואפילו הרולינג סטונס, וכעת גם הבריטי מצטרף לרשימה המכובדת.

אד שירן באתר ברצלונה (צילום מסך)אד שירן באתר ברצלונה (צילום מסך)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */