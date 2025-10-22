מנכ"לית אל על השתתפה באירוע הספורטיאדה

לא רק העובדים משתתפים בספורטיאדה - גם מנכ”לית אל על, דינה בן טל, עלתה למגרש היום (רביעי) והשתתפה במשחק כדורשת, באירוע הספורט הגדול של העובדים ביחד עם עובדות החברה.

דינה בן טל סיפרה: “חיכינו לזה שנתיים, כי לא יכולנו לשחק בזמן שהחטופים לא בבית. לחזור לכאן זה נהדר. זו אנרגיה מטורפת והכי כיף בעולם. יש לנו שתי קבוצות בשני דרגים ואני לא נחה בין המשחקים, אלא הולכת לראות עוד קבוצות, הייתי בבוקר בסאפ בים, אלך לכדורסל, אחר כך גם בשחייה ובטניס. זה כיף לראות את כולם משחקים, מכירים ככה את העובדים ואת המשפחות שלהם”.

זו השנה האחרונה שלה בתפקיד ובן טל הבהירה לשחקניות שאיתה: “ניצחון זה לא הדבר החשוב, אלא הדבר הכי חשוב. הקדמנו את הטיסות לאילת בשבוע כדי שכולם יוכלו להגיע. זו השנה האחרונה שלי בתפקיד, אני פורשת בסוף שנה, אבל אני לא רוצה לוותר על אף גביע וכולם יודעים את זה”.

דינה בן טל מרוצה (רדאד ג'בארה)

מנכ”לית אל על הוסיפה על הדינמיקה עם העובדות על המגרש: “מי שמכיר אותי יודע שאני המון שנים באל על ומכירה את האנשים, ויש כמה שחקניות שבאופן קבוע משחקות איתי מידי שבוע. על המגרש אין מנהלים ואין חוקים, כולן משחקות ביחד וזה נורא נחמד. אני עובדת על זה שהמנכ”ל הבא יסכים לשים פאה ולבוא להחליף אותי על המגרש בספורטיאדה הבאה, זה חלק מהחפיפה לתפקיד. הוא יהיה חייב להגיע לפה. אני מקווה שיותר מנכ”לים ומנכ”ליות לא רק באים לעודד אלא גם משתטחים על הפרקט”.

בן טל שיחקה עם המספר 787, כמו מטוס הדגל של אל על, הבואינג 787 דרימליינר. “אישרו לי את זה באופן מיוחד”, סיפרה בחיוך המנכ”לית. “כשהצטרפתי לקבוצה המספר שלי היה תפוס אז ביקשתי באופן חריג מספר עם שלוש ספרות ואישרו לי לשחק עם ה-787”.