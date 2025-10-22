"לא ישנתי אחרי פאפוס, בנבחרת לא דיברו איתי"

קייראט השיגה אמש (שלישי) נקודה ראשונה אי פעם מבחינתה בליגת האלופות, כשגם צמד הישראלים דן גלזר ועופרי ארד שותפו בקבוצתם הקזחית שסיימה ב-0:0 ביתי עם פאפוס. אקס מכבי חיפה דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ על המצב בו כמעט הכריע את ההתמודדות, ההתרגשות עם גלזר וגם על נבחרת ישראל.

כמה שאלו אותך על הסלאלום במצב שבו כמעט כבשת?

”יותר מדי”.

זה היה מהלך מרהיב שהיה מעניק לכם ניצחון כנראה, איך אתה מרגיש?

”לא ישנתי כל הלילה, לא כגימיק, באמת לא. הראש התפוצץ של ‘אם’ ו’מה’, לא היו לי רגעים כאלה, וזה בעצימות גדולה וראו את זה, באסה, לא נורא”.

עופרי ארד (IMAGO)

איך אתה מסכם את דרככם עד כה? הופעה היסטורית.

”היו שלושה משחקים עד כה, שניים נגד קבוצות מאוד חזקות, עכשיו הגיעה פאפוס והאמנו שאנחנו יכולים לנצח. משחק בית, איך שזה התפתח גם, הגענו למצבים וחבל שלא שמנו גול”.

כמה דיברת אתמול עם דן או לפני זה? ששני ישראליים עולים למשחק בליגת האלופות, במיוחד במצב הזה.

”זה מרגש מאוד, לא רק באלופות, גם בליגה, לשחק איתו בבית זה הרגשה מיוחדת, בשבילו זו הופעה ראשונה כי הוא היה פצוע אז זה מרגש. דיברנו שאנחנו שמחים לעשות את זה יחד, אנחנו חברים ומפרגנים וכיף לנו, אז אין ספק שזה אחד המרגשים בקריירה והלוואי שיהיה עוד”.

מה היעד שהצבתם לעצמכם בקמפיין? איך אתם חושבים שתסיימו?

”קשה להציב יעדים ברמה הזאת, משחקים כל כך מטורפים, ננסה כמה שיותר נקודות. כל נקודה זה היסטוריה, פעם ראשונה למועדון, העיקר זה לא להתבטל, אלא ליהנות והעיקר ננסה הכי טוב שאפשר”.

עופרי ארד ודן גלזר (רויטרס)

מה קורה איתך בהמשך הדרך?

”מאיזו בחינה?”

החוזה, כל מה שקורה, עתידך, יש לך חוזה עד ינואר.

”כן יש חוזה עד ינואר, נראה את ההצעות שנקבל, כמובן שגם קייראט רוצה שאשאר פה, ונבחן בינואר. כרגע אין לי תשובה, זה עוד מוקדם להגיד, כשנגיע לדצמבר/ינואר אז נדע יותר”.

מה אתה חושב על חזרת ברק בכר למכבי חיפה?

”זה היה מתבקש, בסוף כולם יודעים מי זה ברק ומה הוא הביא למכבי חיפה, למרות שהייתה שנה לא הכי טובה עם כל מה שקרה, עם גדי קינדה ז”ל ועבדולאי וסק, נקווה ליותר טוב”.

ברק בכר (עמרי שטיין)

אתה משחק בקישור ומשחק יותר התקפי מבעבר, יודעים שגם כבלם היית לא רע. היו זימונים בפגרה האחרונה לנבחרת, זומנו בלמים וקשרים, חלק נפלו בפציעות ועדיין רן בן שמעון לא קרא לך, איך אתה מרגיש עם הסיפור שלא זומנת והאם יש שיח לאורך התקופה הזאת עם הנבחרת? מישהו עוקב אחריך? גל כהן, רן?

”הם לא דיברו איתי, מה שהיה במשחקים הקודמים נגמר. ברור שרציתי להיות, זה חלום להיות בנבחרת, המעמד הכי מרגש והלוואי שייצא לי לחזור”.

אולי הם פחות מעריכים את המקום שבו אתה משחק? אולי לא סופרים את הליגה שלך, מעדיפים ממכבי תל אביב או חיפה.

”אני לא יודע מה השיקולים של רן, לא שאלה בשבילי”.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

אתה חושב שהיית יכול לתרום יותר ושאתה לא נופל מהשחקנים?

”כל מי שבנבחרת הוא שחקן אדיר וכולם ראו את זה, יש נבחרת טובה ואני לא ממעיט מהערך של אף שחקן, אני כן יכול לתרום והלוואי, אם השיקולים יהיו אחרים אז אני הראשון שאבוא”.

יש מחשבה לחזור למכבי חיפה?

”כרגע אני מעדיף להישאר בחו”ל, אני נהנה והלוואי ואצליח להישאר פה, אין ספק שבעתיד יהיה מרגש לחזור והלוואי ויקרה”.

בהווה יש משהו שאתה מכוון אליו? אולי ארה”ב?

”כרגע אני לא יודע מה אני מכוון, אני פתוח להכל בינואר, נשב עם הסוכן ונחליט מה שנחליט”.