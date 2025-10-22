"מצלמות זיהוי יוכלו לפעול תוך מספר שעות"

כבר זמן רב מדובר על מצלמות זיהוי פנים והבעייתיות שבה. אירועי הדרבי התל אביבי הסוער שוב מציפים את הנושא וליאור אלקלעי מחברת ‘לומנה טכנולוגיה’ – מפעילת מערכות בינה מלאכותית במצלמות אבטחה - דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” על הכלי שנתקל בקשיים משפטיים.

מה אתם מציעים?

”זה יידע לקבל ולהריץ כמה מערכות פנים ולהוציא תובנות במהירות כדי שניתן יהיה לעקוב ולפעול באירוע. המערכת מקבלת את המצלמות, היא יודעת על פי הגדרות ברורות מה אנחנו רוצים שיקרה ומה לא רוצים שיקרה, מפנים, עשן, עמידה של אנשים, מה שנגדיר, והם יידעו להוציא באונליין”.

כמה זמן זה ייקח אם יאשרו את זה?

”תוך מספר שעות, מערכת המצלמות קיימת כבר במגרשים, יודעים לזהות פנים, אבל לא יודעים להוציא את התובנות בזמן האמת, והמערכת שלנו כן יודעת. אנחנו מושכים את זה ותוך כמה דקות אפשר לבנות את המערך והתובנות”.

אתה אומר שאתה יכול להבין מי אני ומאיפה אני?

”אני יכול להכניס למאגר גם פרצופים שאם אני מקבל את זה, אז אני מכניס את הפרצוף ויכול להוציא לך את הכל. מתי הוא נכנס, איפה, איפה עבר, כמה זמן, מתי עבר בכל מקום”.