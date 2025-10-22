"הדרבי? המשטרה לא הייתה מתנהגת כך בטדי"

ועדת החינוך, התרבות והספורט התכנסה לדיון חירום בעקבות האלימות שקרתה באצטדיון בלומפילד במהלך ואחרי הדרבי התל אביבי. חבר הכנסת גלעד קריב ממפלגת הדמוקרטים עלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אמרת שהתנהלות המשטרה היא חרפה.

”ראיתם את התמונות והסרטונים, מדובר ממש באלימות משטרתית חסרת הצדקה ופרופורציה, בניגוד לחוק, וזה כמובן בלי קשר לגינוי שאנחנו מגנים כל אלימות מצד מיעוט מן האוהדים. המשטרה לא יכולה לעבוד רק עם כוח, היא צריכה גם עם מוח, והאירוע הזה כישלון מחפיר של המשטרה”.

מה אתה מצפה שיקרה?

”אנחנו שמענו היום נתונים שבאירוע הזה היה 550 שוטרים ו-550 מאבטחים ושילמו הרבה כסף לאבטחה, אם אחרי כמות כזאת של מאבטחים וכסף כזה רב לא ניתן לטפל באירוע, אז צריך בדק בית. אין שום מצב בעולם שמשטרת ישראל במצב הנוכחי תחת השר הזה, הייתה מתנהגת ככה מול המועדון של הלה פמיליה של בית”ר, אמירה לא פשוטה, אבל אני בוחר להגיד אותה. לראות שוטרים חובטים בנערים בני 16-17 שלובשים חולצות אדומות, מפקדים שמים פרשים על המדרכה אחרי שהמשחק בוטל, זה לא היה קורה בירושלים”.

גלעד קריב (IMAGO)

זו הוראה של בן גביר?

”למפקדי המשטרה ברור שאם הם היו מתנהגים ככה באצטדיון טדי, היו עפים ראשים במשטרה”.

למה ישר לבית”ר? היה עוד קהל בדרבי ושם אנחנו לא שומעים שיש בלגן.

”שלא יישמע שאני מקל ראש באלימות מצד אוהדים קיצוניים, צריך לטפל ולהחמיר ענישה. אפילו המועדונים מבקשים, האוהדים נפגעים הכי הרבה בסופו של דבר, יש גוף וזה המשטרה, הוא אחראי לאבטחת אירועים, אז יש פה כישלון וגם התנהלות בלתי נסבלת”.

אומר הנציג של המשטרה, שוטרים נפגעו, רימוני עשן פגעו, אז באיזה כוח מצפים שישתמשו.

”אני לא מקל ראש בפגיעה של שוטרים ואוהדים תמימים ולא שחקנים, זו תופעה שצריך לטפל בה, כולנו מסכימים שמדובר בקומץ ומיעוט. אם המשטרה היא זאת שאומרת ‘אל תעשו הכללה, השוטרים האלימים הוא מיעוט’, אז למה לא על האוהדים? המראות שראינו על כר הדשא עם האבוקות, זה לא משהו פשוט, לא מקל ראש, אבל ראינו את זה כבר בכדורגל הישראלי, ביטול המשחק נעשה באופן חפוז.

עזבו את העניין הספורטיבי, אפילו ברמת האבטחה והפינוי, החלטה מהירה מדי. לפני תחילת המשחק האזור היה נראה אזור קרב, משטרת ישראל נערכה לקרב ולא לאירוע ספורטיבי, זה בלתי נסבל מה שראינו. אני לא מאמין שמשטרה, שמשתוללת על האוהדים, מסוגלת לטפל באלימות. האלימות שהופגנה, על מי הם היו חכמים? לא על אותם אוהדים שהשתמשו באמצעים אסורים”.

השר איתמר בן גביר (רדאד ג'בארה)

אתה אתה מאשים שהמשטרה התנהלה במשחק הזה כך בגלל השר בן גביר?

”אני מאשים את המשטרה בכישלון מחפיר, מאשים בעצימת עיניים למול אלימות קשה של השוטרים ופעולות שאסור להם לעשות, פרשים על אזרחים. המשטרה לא הייתה מעזה להתנהג ככה לאוהדים של מועדונים אחרים, מכיוון שהשר לא היה עובר על זה בשתיקה.

אל מול אוהדי הפועל המצב הפוך, אז אני מרשה לעצמי להגיד את זה. האלימות הקשה נגד אוהדי הפועל זה לא חד פעמי, ולא שיישמע לרגע שאני מקל ראש באלימות של אותו קומץ, אבל אחרי מה שראינו, המשטרה אלא אם היא תעשה בדק בית, היא לא תוכל לטפל לעולם במגרשים, כי הטיפול באלימות מחייב יד קשה נגד מפרי חוק אלימים, ואי אפשר לטפל אם אין אמון מצד האוהדים במשטרה, והיא רומסת את האמון”.

מתי להערכתך, כל מה שמדברים בהדיונים שיש, יהפוך לחוק? בסופו של יום את אותם פורעים אי אפשר להעניש בלי שבתי המשפט יזרקו לכלא או יתנו קנסות, אנחנו נחזור על אותו דיון.

”יש מנהג בייחוד בתקופת הממשלה הנוכחית, לגלגל את האשמה לבתי המשפט”.

האבוקות מציפות את כר הדשא (רדאד ג'בארה)

זה נכון, אם אוהדים נעצרים ואז משוחררים יום לאחר כך, מורחקים מהמגרשים לקצת זמן ואז חוזרים, אז זה בדיחה, הם מתייחסים לענישה של ספורט כאילו זה משהו בסדר.

”יש עלייה דרמטית באלימות שנתקלים בה האזרחים ואין מענה ראוי. בוודאי שנדרשת ענישה חריפה, אבל יש משהו מצחיק שיש בעיה מערכתית, ופותרים אותו בללכת לתחנת הקצה שזה בתי המשפט. שופט עושה משהו ואפשר לערער במקום יותר גבוה, זה לא הרשות השופטת, אלא המשטרה, ואני רוצה להזכיר לכם שאם יש ענישה מקלה מדי אז הכנסת יכולה להחמיר את הענישה בחקיקה.

הסיפור לא מתחיל בבית המשפט, אלא במשטרה לאכוף את הסדר, להביא את האנשים שפשעו, לבנות סידורי אבטחה, להשתמש באמצעים טכנולוגים וצריך לתקן את החקיקה, צריך דיאלוג עם המנהלת ועם האוהדים של הקבוצות, עד שלא יהיה טיפול מערכתי, שמי שמוביל זה המשטרה ומשרד הספורט”.

עשיתם דיון, בלי לפגוע, מה הועיל ששמעתם הכל? מה השורה התחתונה? בן גביר הוזמן ולא הגיע, מה התכלס?

”יש כוח לדיונים להרתיע את הגורמים הרלוונטים מהמשך הרשלנות, מקווה שהסערה הציבורית והעיסוק שלנו יגרמו למשטרה להיערך בצורה טובה יותר. יש כאן קבוצה של חברי כנסת שמובילה מהלכי חקיקה וזה יואץ בזכות זה, אני חתמתי לסימון דוידסון על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית, לא היה את זה עד היום. זה לא פתרון בן לילה, אבל קרה פה משהו חסר תקדים, אסור לעבור על זה על סדר היום”.