'ענב' תאמץ את כפר סבא 1928 של האוהדים

חברת הנדל"ן ענב, שלה פרויקט התחדשות עירונית בהיקף של מעל אלף יחידות דיור בשכונת תקומה בכפר סבא, החליטה להירתם למען הקהילה בעיר ותשמש כספונסרית של קבוצת הכדורגל כפר סבא 1928, שהוקמה על ידי אוהדים של הפועל כפר סבא לפני כשלוש שנים, לכשהספיקה לעלות מאז מליגה ג' ועד לליגה א'.

קבוצת כפר סבא 1928 (על שם השנה שבה נוסד מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא) מנוהלת על ידי עמותה של אוהדים, שהחליטו להקים מועדון כדורגל ביחד עם הקהילה. מדובר בכ-300 חברי עמותה שמשלמים מכיסם הפרטי כדי לקיים את הקבוצה. הקבוצה החלה את דרכה בליגה ג', אולם בסיום שתי עונות כבר הצליחה להעפיל לליגה א'.

כעת, פותחת הקבוצה בית ספר לכדורגל לילדי העיר – פרויקט שהתאפשר בזכות המימון של ענב. הפעילות תתקיים בשלושה מקומות בכפר סבא: חטיבת ביניים שז"ר, חטיבת ביניים בר לב ומרכז קהילתי הראשונים. בהנהלת בית הספר מבטיחים שהם לא מלמדים רק כישורים טכניים, אלא גם מחנכים לערכים של עבודת צוות, דבקות במטרה, התמדה ומשמעת ספורטיבית, וכן שואפים לשלב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בקבוצות בית הספר.

ניר סדלר, סמנכל התחדשות עירונית בענב (יח"צ)

את פתיחת בית הספר יחגגו מחר (יום חמישי, 23/10) בהפנינג גדול שיתקיים במרכז ראשונים בכפר סבא בין השעות 17:00 ל-19:00. במסגרת ההפנינג יוכלו הילדים ליהנות מאימון כדורגל עם שחקני הקבוצה, ממתקנים מתנפחים ומהפתעות שונות. ההורים יוכלו ליהנות מבירה ונשנושים.

ענב, שבונה מחדש את שכונת תקומה בכפר סבא במסגרת הפרויקט ענב 360, רואה חשיבות רבה בהשקעה בקהילה, ולכן לקחה על עצמה את המימון של קבוצת כפר סבא 1928. הפרויקט שבונה ענב, כולל בשלב ראשון, שני מגדלים בני 28 קומות, ובסיומו הוא יכלול 14 בניינים חדשים בני 28-9 קומות, וכן מרכזים קהילתיים חדשים, שטחי מסחר לתושבי השכונה, שבילים ירוקים ופינות חמד למשפחות.

סמנכ"ל התחדשות עירונית בענב, ניר סדלר: “פרויקט ההתחדשות העירונית בשכונת תקומה הוא לא רק פרויקט בנייה אלא מהלך חברתי וקהילתי שעומד לשנות לחלוטין את פני השכונה. אבל יחד עם זאת, חשוב לנו לשמור על הערכים הקהילתיים שהשכונה נבנתה עליהם מלכתחילה”.

“מדובר בשכונה ייחודית בלב כפר סבא, שהוקמה בשנות ה-60, וכעת אנחנו מעניקים לה חיים חדשים. המטרה שלנו היא להעמיד לדיירים את כל האמצעים הדרושים כדי ליצור חיי קהילה מלאים, ולכן גם חשבנו לנכון להשקיע בקבוצת כפר סבא 1928 שהיא חלק בלתי נפרד מהקהילה בשכונה, ועושה רבות למענה”.

אודות חברת 'ענב': זו הוקמה ע"י אפי כץ לפני כ-25 שנה, היא אחת מחלוצות ענף ההתחדשות העירונית ומדורגת כאחת מחברות הנדל"ן המובילות את התחום בישראל. לענב יותר מ-35 פרויקטים של התחדשות עירונית ברחבי הארץ, שכוללים מגורים, מסחר, תעסוקה ומלונאות.

ההתמחות של החברה היא בפרויקטים גדולים ומורכבים של פינוי בינוי. החברה מחזיקה בצבר של למעלה מ-25,000 יחידות דיור לביצוע, בשטח כולל של כ-3,500,000 מ"ר בתכנון. בין הערים שבהם מקדמת ענב פרויקטים: רמת גן, קריית אונו, תל אביב, יהוד, כפר סבא, ירושלים, נתניה, חדרה ואפילו אילת.