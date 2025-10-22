יום רביעי, 22.10.2025 שעה 17:00
 ליגה א צפון 
153-146מכבי אחי נצרת1
128-136מ.ס. טירה2
112-76מכבי אתא ביאליק3
117-106עירוני נשר4
115-86מכבי נווה שאנן5
103-65צעירי אום אל פאחם6
108-96הפועל ב.א.גרבייה7
88-106מ.כ. צעירי טירה8
88-96הפועל כרמיאל9
713-86צעירי טמרה10
68-75הפועל טירת הכרמל11
68-66בני מוסמוס12
611-66הפועל בית שאן13
510-76הפועל עראבה14
38-16הפועל מגדל-העמק15
28-46הפועל א.א. פאחם16
211-26מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
145-166מכבי קרית גת1
124-105מכבי קרית מלאכי2
128-136מ.כ. ירושלים3
118-116הפועל הרצליה4
105-96מ.כ. כפ"ס5
108-86מ.ס. דימונה6
107-76מכבי עירוני אשדוד7
85-95מ.כ. ירמיהו חולון8
711-66בית"ר יבנה9
610-76הפועל מרמורק10
53-25הפועל אזור11
511-86מכבי יבנה12
59-56בית"ר נורדיה ירושלים13
413-36הפועל ניר רמה"ש14
29-45שמשון תל אביב15

'ענב' תאמץ את כפר סבא 1928 של האוהדים

חברת הנדל"ן תשמש כספונסר של הקבוצה. באמצעות המימון, פותח המועדון בית ספר לכדורגל לילדי העיר: "זה מהלך חברתי וקהילתי שישנה לחלוטין את השכונה"

אוהדי קבוצת כפר סבא 1928 (רמי ימיני)
אוהדי קבוצת כפר סבא 1928 (רמי ימיני)

חברת הנדל"ן ענב, שלה פרויקט התחדשות עירונית בהיקף של מעל אלף יחידות דיור בשכונת תקומה בכפר סבא, החליטה להירתם למען הקהילה בעיר ותשמש כספונסרית של קבוצת הכדורגל כפר סבא 1928, שהוקמה על ידי אוהדים של הפועל כפר סבא לפני כשלוש שנים, לכשהספיקה לעלות מאז מליגה ג' ועד לליגה א'.

קבוצת כפר סבא 1928 (על שם השנה שבה נוסד מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא) מנוהלת על ידי עמותה של אוהדים, שהחליטו להקים מועדון כדורגל ביחד עם הקהילה. מדובר בכ-300 חברי עמותה שמשלמים מכיסם הפרטי כדי לקיים את הקבוצה. הקבוצה החלה את דרכה בליגה ג', אולם בסיום שתי עונות כבר הצליחה להעפיל לליגה א'.

כעת, פותחת הקבוצה בית ספר לכדורגל לילדי העיר – פרויקט שהתאפשר בזכות המימון של ענב. הפעילות תתקיים בשלושה מקומות בכפר סבא: חטיבת ביניים שז"ר, חטיבת ביניים בר לב ומרכז קהילתי הראשונים. בהנהלת בית הספר מבטיחים שהם לא מלמדים רק כישורים טכניים, אלא גם מחנכים לערכים של עבודת צוות, דבקות במטרה, התמדה ומשמעת ספורטיבית, וכן שואפים לשלב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בקבוצות בית הספר.

ניר סדלר, סמנכל התחדשות עירונית בענב (יח"צ)ניר סדלר, סמנכל התחדשות עירונית בענב (יח"צ)

את פתיחת בית הספר יחגגו מחר (יום חמישי, 23/10) בהפנינג גדול שיתקיים במרכז ראשונים בכפר סבא בין השעות 17:00 ל-19:00. במסגרת ההפנינג יוכלו הילדים ליהנות מאימון כדורגל עם שחקני הקבוצה, ממתקנים מתנפחים ומהפתעות שונות. ההורים יוכלו ליהנות מבירה ונשנושים.

ענב, שבונה מחדש את שכונת תקומה בכפר סבא במסגרת הפרויקט ענב 360, רואה חשיבות רבה בהשקעה בקהילה, ולכן לקחה על עצמה את המימון של קבוצת כפר סבא 1928. הפרויקט שבונה ענב, כולל בשלב ראשון, שני מגדלים בני 28 קומות, ובסיומו הוא יכלול 14 בניינים חדשים בני 28-9 קומות, וכן מרכזים קהילתיים חדשים, שטחי מסחר לתושבי השכונה, שבילים ירוקים ופינות חמד למשפחות.

סמנכ"ל התחדשות עירונית בענב, ניר סדלר: “פרויקט ההתחדשות העירונית בשכונת תקומה הוא לא רק פרויקט בנייה אלא מהלך חברתי וקהילתי שעומד לשנות לחלוטין את פני השכונה. אבל יחד עם זאת, חשוב לנו לשמור על הערכים הקהילתיים שהשכונה נבנתה עליהם מלכתחילה”.

“מדובר בשכונה ייחודית בלב כפר סבא, שהוקמה בשנות ה-60, וכעת אנחנו מעניקים לה חיים חדשים. המטרה שלנו היא להעמיד לדיירים את כל האמצעים הדרושים כדי ליצור חיי קהילה מלאים, ולכן גם חשבנו לנכון להשקיע בקבוצת כפר סבא 1928 שהיא חלק בלתי נפרד מהקהילה בשכונה, ועושה רבות למענה”.

אודות חברת 'ענב': זו הוקמה ע"י אפי כץ לפני כ-25 שנה, היא אחת מחלוצות ענף ההתחדשות העירונית ומדורגת כאחת מחברות הנדל"ן המובילות את התחום בישראל. לענב יותר מ-35 פרויקטים של התחדשות עירונית ברחבי הארץ, שכוללים מגורים, מסחר, תעסוקה ומלונאות.

ההתמחות של החברה היא בפרויקטים גדולים ומורכבים של פינוי בינוי. החברה מחזיקה בצבר של למעלה מ-25,000 יחידות דיור לביצוע, בשטח כולל של כ-3,500,000 מ"ר בתכנון. בין הערים שבהם מקדמת ענב פרויקטים: רמת גן, קריית אונו, תל אביב, יהוד, כפר סבא, ירושלים, נתניה, חדרה ואפילו אילת. 

