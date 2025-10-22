עד תום 27/28: פלדמן האריך חוזה במכבי נתניה

אחרי ההופעה המרשימה בבכורה שלו בהרכב הקבוצה הבוגרת בליגה, מכבי נתניה הודיעה היום (רביעי) על חתימתו של הבלם הצעיר בני פלדמן על חוזה חדש עד תום עונת 2027/28.

למעשה, פלדמן החזיק בחוזה עד לתום העונה הנוכחית, כאשר הבוקר החוזה הוארך כאמור כשהשחקן הצעיר חתם באמצעות סוכנו שלומי בן עזרא על המשך ההתקשרות.

פלדמן כאמור, בלט במשחק הניצחון על מכבי חיפה ביום שבת, כשגם בשבת במשחק מול הפועל תל אביב הוא עשוי לשחק. המאמן יוסי אבוקסיס יחליט אם לבצע שינויים בהרכב, שכן מתיאוס דאבו נכנס מצוין כמחליף ועשוי לפתוח במקומו של ווילסון האריס.

גם הריברטו טבארש ודניס קוליקוב חוזרים מהרחקה, כאשר לפחות לגבי הבלם, ספק אם יפתח שכן אבוקסיס היה מרוצה מחוליית ההגנה. בנתניה מצפים לאצטדיון כמעט מלא בשבת, כאשר כרגע מנסים במועדון לסיים את המכירה ליציע המערבי ואז יפתחו כרטיסים ליציע המזרחי.