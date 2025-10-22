היחידה המשטרתית החדשה תעסוק גם בספסרות

סופית: אפשר לברך על המוגמר והיחידה המשטרתית החדשה למלחמה במכירות משחקים יוצאת לדרך – והיא תעסוק גם בספסרות. משרד האוצר והמשטרה כבר חתמו על הקמת היחידה, במהלך היום גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יחתום והיחידה יוצאת לדרך.

כאמור, היחידה שתעסוק בהימורים לא חוקיים ובמכירות משחקים, תעסוק גם במאבק נגד ספסרות של כרטיסים. היחידה תמנה 33 שוטרים ובראשה יעמוד שוטר בדרגת סגן ניצב.

היחידה כבר החלה לגייס כח אדם והמטרה היא שתתחיל לפעול כמה שיותר מהר. כידוע, כבר שנים רבות מדובר על הקמת היחידה הזו וסוף סוף היא יוצאת לדרך.

זה קורה אחרי שבשבועות האחרונים היה פינג פונג בין משרד האוצר למשטרה, אבל העניין סודר. כבר הושלמה העברת הניירת וכעת אפשר לברך והיחידה יוצאת לדרך.