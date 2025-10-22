יום רביעי, 22.10.2025 שעה 13:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

היחידה המשטרתית החדשה תעסוק גם בספסרות

חשיפת "שיחת היום": היחידה המשטרתית למאבק בהימורים הלא חוקיים ובמכירות משחקים יוצאת לדרך. היא תמנה 33 שוטרים ובראשה יעמוד שוטר בדרגת סגן ניצב

|
שוטרים מחוץ לבלומפילד (שחר גרוס)
שוטרים מחוץ לבלומפילד (שחר גרוס)

סופית: אפשר לברך על המוגמר והיחידה המשטרתית החדשה למלחמה במכירות משחקים יוצאת לדרך – והיא תעסוק גם בספסרות. משרד האוצר והמשטרה כבר חתמו על הקמת היחידה, במהלך היום גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יחתום והיחידה יוצאת לדרך.

כאמור, היחידה שתעסוק בהימורים לא חוקיים ובמכירות משחקים, תעסוק גם במאבק נגד ספסרות של כרטיסים. היחידה תמנה 33 שוטרים ובראשה יעמוד שוטר בדרגת סגן ניצב.

היחידה כבר החלה לגייס כח אדם והמטרה היא שתתחיל לפעול כמה שיותר מהר. כידוע, כבר שנים רבות מדובר על הקמת היחידה הזו וסוף סוף היא יוצאת לדרך.

זה קורה אחרי שבשבועות האחרונים היה פינג פונג בין משרד האוצר למשטרה, אבל העניין סודר. כבר הושלמה העברת הניירת וכעת אפשר לברך והיחידה יוצאת לדרך.

