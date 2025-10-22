יום רביעי, 22.10.2025 שעה 13:49
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט

פיב"א תדון בחזרת המשחקים בנובמבר/דצמבר

חשיפת "שיחת היום": פרישמן שוחח עם נשיא פיב"א אירופה, גרבאחוסה, וייתכן שהנבחרת תשוב לארח בארץ בפברואר. יו"ר האיגוד: "מודה לו, זה מסר של חוסן"

דני אבדיה (IMAGO)
החלון הנוכחי שבו תשחק נבחרת ישראל במוקדמות המונדובאסקט מול קרואטיה וגרמניה יהיו בריגה, אבל היום (רביעי) התקיימה שיחה בין יו"ר איגוד הכדורסל לנשיא פיב"א אירופה, חורחה גרבאחוסה, על החזרת המשחקים לישראל, כך נחשף ב”שיחת היום” ב-ONE.

השיחה נערכה בהמשך לפניית האיגוד לפני מספר שבועות לפיב"א להחזרת המשחקים של הנבחרת לישראל.

מה שסוכם בשיחה הוא, כאמור, שהמשחקים הקרובים לא יהיו בארץ, אבל גרבאחוסה הבטיח שבכינוס הבא לקראת סוף נובמבר או תחילת דצמבר יהיה דיון על החזרת המשחקים.

אם אכן המשחקים יחזרו לישראל אז בעצם הנבחרת תחזור לשחק בארץ ב-26 בפברואר, אז היא תארח את קפריסין. בהמשך הקמפיין יהיה גם משחק חוץ מול הנבחרת מהאי השכן בתחילת חודש מרץ, משחק בית מול גרמניה ב-3 ביולי ומשחק חוץ מול קרואטיה שלושה ימים לאחר מכן.

עמוס פרישמן (רדאד געמוס פרישמן (רדאד ג'בארה)

לאחר החשיפה, גם באיגוד הכדורסל הודיעו רשמית כי גרבאחוסה אמר לפרישמן: “נפעל להחזיר את  משחקי נבחרות הגברים והנשים לישראל כבר בפברואר הקרוב”. גרבאחוסה ציין בשיחה כי בשל לוח הזמנים הקצר, אירוח המשחקים בישראל כבר בחלון נובמבר לא מתאפשר, אך ככל והפסקת האש תימשך והשקט יישמר אין מניעה כי ישראל תארח בחלון לאחר מכן, בפברואר, ובכוונתו להעלות את הנושא כבר בישיבה הקרובה של פיב״א. 

פרישמן: “אני רואה חשיבות עצומה באירוח משחקי נבחרת בישראל. זהו מסר חזק של נורמליות וחוסן. אני מודה לנשיא פיב"א אירופה על הנכונות וההבנה של המצב הייחודי בישראל - דבר המעיד על מחויבות עמוקה לכדורסל הישראלי והחשיבות בחזרתו לשגרה. נפעל בשיתוף פעולה מלא עם פיב"א כדי להבטיח שנוכל לארח את המשחקים כבר בחלון פברואר".

