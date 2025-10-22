"זה אילוץ מארץ האילוצים, צריך דרבי חוזר"

הדרבי התל אביבי עדיין בכותרות. המשחק הגדול שפוצץ אחרי שאוהדי האדומים השליכו אבוקות לדשא והמשטרה החליטה לבטלו, גרר סערה גדול גם בעקבות אי קיום ההתמודדות וגם בשל האירועים שהתרחשו מחוץ לבלומפילד – כאשר אוהדים העידו על פגיעות משוטרים. תובע ההתאחדות לכדורגל לשעבר, עו”ד ניר רשף, עלה לדבר על הנושא ועל העונשים הצפויים להפועל ת”א בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

בוא תסביר לנו, מה אומרת החוקה? עו”ד ברמן משתמש במספר סעיפים. את מי אתה מייצג בעניין הזה?

”אני לא מייצג אף אחד (צוחק), מבחינת משחק שלא החל, יש שני סעיפים בתקנון האליפות, אם מאשימים בהם קבוצה אז התוצאה בהרשעה היא הפסד טכני, שניים בלבד, וזה אי חובות הקבוצה הביתית או תקנון האליפות. זה בדר”כ שני דברים פרוצדורלים של ארגון משחק שיש לכל קבוצה, אני לדעתי, המשפטית, ואני מעריך את גלעד (ברגמן) כעורך דין טוב, ההעמדה לדין הזאת בסעיפים האלו היא מאולצת מארץ האילוצים. הסעיפים שבגינם הפועל עמדה לדין זה בסדרנות ושיטור, כולנו חיים את הענף הזה, את הקהלים הבעייתיים והקבוצות. הסדרנים, עם כל הכבוד, מעולם ב-20 שנים האחרונות, הסדרנים לא יכולים לשמור על הסדר והם לא שומרים על זה, זה כסת”ח אחד גדול כל הסיפור של הסדרנות, ועל הבסיס הזה להעמיד לדין ולדרוש הפסד טכני”.

מה אתה היית עושה?

”קודם כל אני מסביר, שני היבטים – הפועל אמורה להיענש בגלל העבירות של התפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות, כי מספיק אחד שייפגע והקבוצה תיענש ויש לה את התנאי, אבל שיש קבוצה אחרת שנהנית מההפקר של טכני שהיא לא קשורה לזה, זו פגיעה בספורטיביות של כל הליגה. דעתי? ייערך משחק חוזר ועל בסיס זה ייקבעו הנקודות שהקבוצה הזאת או השנייה תקבל בליגה, ושהפועל תעמוד לדין על ההתפרעות שלה, לא צריך לדאוג לאחרים, בלי הפסד טכני. יש מספיק עונשים, קנס גבוה מאוד, יש פה הפסדים כלכליים ואם בגלל הפחתת הנקודה הקבוצה תפספס את ההזדמנות לאירופה, זו משמעות כלכלית פי מאה יותר גדולה, יש מספיק על הראש בשבילם”.

שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הבקשה לא תעמוד בפני הדיינים?

”לא יודע להגיד אם זה יעמוד, הנבואה ניתנה לשוטים, זה אילוץ מארץ האילוצים, ואני חושב שזה לא נכון משפטית ולא נכון ספורטיבית בשאר הליגה”.

לא חושב שתהיה הפסד טכני?

”אני חושב שמשחק חוזר, עם קהל או בלי קהל, מה שהם רוצים, לא צריך להיות פה טכני”.

ואין קשר לזה לדעתך של מי שאתה אוהד?

”לא, לא ממש לא, לא אמרתי שמגיע פרס ישראל להפועל, ייענשו בחומרה ומגיע להם, אין לי ספק”.

לגבי הענישה, האם בתקנון ששונה והיית שם כשזה קרה, יש פתח לדיינים לסטות מהתקנון ולהגיד שהם רוצים, סתם לדוגמא, להוריד חמש נקודות?

”אני לא חושב, יש מקומות שהם יכולים להקל, לא להחמיר. באירוע ראשון של התפרעות בנסיבות חמורות זו נקודה אחת, אז לא”.

עו"ד ניר רשף (אסי ממן)

איך אתה רואה את כל החמרת האלימות במגרשים? חשבנו שהתקנון החדש ירכך.

”הייתי בטוח שזה לא יקרה, אני הייתי מאלה שסברו שזה לא יפתור את הבעיה”.

מה יפתור את הבעיה?

”למנות אותי כשופט ספורט. צריך שופט ספורט שיתעסק עם הבעיות האלו”.

זה מה שאנחנו אומרים ואף אחד לא מקדם את זה, הם לא רוצים לתת תקן לשופט ספורט, ייקח זמן אם זה יקרה בכלל.

”זה יקרה בוודאות”.

אז לחזור לעונשים בלי קהל? מתי זה יקרה? כשיש רצח?

”לצערי ואתה ותיק כמוני, במדינת ישראל עד שלא קורה אסון לא קורה כלום, לצערנו. מה אני הייתי עושה? לא יודע אם רדיוסים, אבל הייתי מחזיר את סגירת היציעים. יותר מרתיע? כן, יותר משמעותי, אם היו סוגרים את שער 5 לכמה משחקים אז זה משמעותי מכל סיפורי הסבתא שיש לנו פה”.

היציע הצפוני בסמי עופר ריק (איציק בלניצקי)

אמצעי הפירוטכניקה, מתי שזה פוגע במשהו זה עילה אחרת, יש חשיבות לתוצאה? הילדה שפגע בה, מחשיבים בעוצמת הפגיעה?

”יש חשיבות מהו נזק, פגע זיקוק של אוהדי מכבי בדריק לוקאסן ואמרו שזה לא פגע ולא נגרם נזק, אז זה תלוי בפרשנות של הדיין באותו אירוע”.

יהיה דיון ואז יעבור לבית הדין העליון וכו’. לבאר שבע זה לא עבד, יש טעם? הם הלכו שם על ניצחון טכני, לא ביקשו משחק חוזר, אולי להפועל יעבוד.

”אולי כן, יכול להיות”.