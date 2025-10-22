"כרגע נראה שבני יהודה תאבק על הישארות"

פגרת הנבחרות כבר הסתיימה לה וליגת העל חזרה בסערה עם הדרבי התל אביבי, שפוצץ וגרם לתחושה מצערת מאוד בכדורגל הישראלי. אבל הכדורגל בארץ לא נגמר כאן כמובן, אותו המחזור המשיך וגם הליגה הלאומית, שם בני יהודה התרסקה עם 6:0 למכבי פתח תקווה שערער את מעמדו של מסאי דגו. יובל נעים, שמתמקד בימים אלה בתפקידו בהתאחדות לכדורגל, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

עם כל הכבוד למאור בורג (המנהל המקצועי של בני יהודה), מי שמאמן זה דגו ואתה חושב שההחלטה נכונה להשאיר אותו בתפקיד?

”תמיד הולכים למאמנים, אבל כשאתה בונה קבוצת כדורגל יש הבדל בין השמות ליכולות על המגרש. מבחינת שמות שגם שאלו אותי מי תעלה, נופלים ישר לבני יהודה, אבל אני אומר שלא מגיע להם להיות למעלה. מההתחלה, היא לא הייתה טובה, ממשחקי האימון. תמיד הולכים למאמן, אבל צריך שינוי גם בשחקנים, אם לא ישנו את פניה באופן קיצוני, אין סיכוי לעלות. מה זה אומר? היכולת שלה חלשה עד כדי כך שהם ייאבקו כרגע על להישאר בליגה מאשר לעלות”.

הבעיה בסגל?

”מבחינת שמות, אם אני לדוגמא לא הייתי רואה את המשחקים, לפי השמות זאת לא קבוצה טובה. אני הייתי חושב שהבנייה הייתה טובה יותר משנים קודמות, אבל אני רואה את הקבוצה והם לא שיחקו טוב, אם לא יהיה שינוי של 180 מעלות ביכולת אז אין שום סיכוי”.

מסאי דגו מאוכזב (שחר גרוס)

מה אתה צופה? מי תילחם על עלייה ומה יהיה בבני יהודה?

”מכבי פתח תקווה יש לה את התקציב הכי גדול, אני לא רואה קבוצה אחרת, והיא גם קבוצה מצוינת, המשחק האחרון היה המשחק הכי טוב שלה בחמש השנים האחרונות, זה לא רק ה-0:6, שיחקו כדורגל מצוין וכמו שכולם חושבים, היא תעלה”.

בקצב הזה שהיא מתחילה לצבור נקודות, היא תבטיח מהר עלייה.

”אין ספק שהיא תעלה ליגה, אבל השאלה מה יקרה בשנה הבאה ואם היא לא תרד בחזרה. כולם היו בטוחים שבני יהודה תעלה, אבל לפי הדברים עכשיו זה לא נראה ככה, מישהו חייב לעלות”.

אתה יועץ בבית דגן, אתה לא הולך לראשל”צ עם אלי סניור?

”נתתי לו את ברכת הדרך ואני לא הולך לראשון, יש לי את התפקיד בהתאחדות”.

הוא יצליח או יתרסק?

”כל קבוצה יכולה לגנוב את העלייה, כפר שלם, ראשל”צ, אתה רואה את הטבלה וכולם חיכו לבני יהודה והיא לא מגיעה, אז מישהי צריכה לעלות עם פ”ת, אני חושב שכפר שלם תצטרף לעליית ליגה לדעתי, אם שואלים אותי”.

שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (שחר גרוס)

אתה מפרגן לאלי לוי.

”למה לא?”

כל הכבוד.

”אתה מכיר אותי אני אומר מה שאני חושב”.