יואב כץ: אני באמת רוצה למכור את הפועל חיפה

הפועל חיפה הגיעה לפלייאוף העליון בעונה שעברה והעונה הייתה תחושה שיהיה לה הרבה יותר קשה לעשות זאת, אך בינתיים האדומים מהכרמל מציגים פתיחת עונה די מעודדת עם שני הפסדים בלבד. בעלי המועדון, יואב כץ, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

קמת במיוחד בשבילנו בשבע בבוקר, הקבוצה שלך נראית מצוין למרות כל הזעזועים שעברתם בקיץ, ביקרנו אותך ואתה יודע מה עשית. איך אתה רואה את זה?

”פתיחה טובה, כדורגל זה דבר דינמי. מקווה שזה ימשיך, אנחנו עובדים קשה שזה ימשיך”.

אנחנו רואים שהקבוצה שהייתה איתך במשא ומתן, ירדה, מה הולך להיות? רצית באמת למכור את הפועל חיפה?

”אני לא צעיר ויפה כמוכם, אז כן. אני רוצה להעביר את הקבוצה לידיים הבאות, למישהו צעיר יותר ועם יותר כסף”.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

יותר כסף ממך אין הרבה.

”בוא נגיד ככה, ניהלנו משא ומתן עם קבוצת אנשים, אז נמשיך הלאה ואנחנו בהחלט רוצים להעביר הלאה”.

למה זה לא הצליח? האשמה שלך או שלהם?

”זה תשאל אותם, לי הם שלחו הודעה וזה בסדר, יש בארץ הרבה עיריות שתומכות בספורט ונותנות כסף לקבוצות, חיפה זה לא ככה. זו אחת הסיבות שרוכש פוטנציאלי נתן לי לפני כמה חודשים. לדוגמה נתניה כן תומכת או ערים אחרות, חיפה לא, אז קבוצה חיפאית זה הרבה יותר קשה לעמוד בהוצאות שלה, מאמין שזה חלק מהחישוב”.

אנחנו רואים לא מעט אנשי עסקים אמריקאים, נתניה, הפועל, אתה שם בארה”ב עשרות שנים, אתה לא יכול למצוא שם יהודי עשיר חובב ציון שיש לך קשר ולהביא אותו להפועל חיפה? לגמור את הסאגה?

”דווקא שכן שלי מינצברג כן הלך על הפועל ת”א, אני נפגשתי עם קבוצה שהשקיעה בפרמייר ליג בלידס, לא שאנחנו לא מנסים, אבל זה לא כל כך קל”.

בעלי הפועל תל אביב אדמונד ספרא (ראובן שוורץ)

יש כל כך הרבה, אתה מעורה בקהילה ומכיר.

“כן אני מכיר ומעורה, היה לי בחור שרצה קצת, אבל אמר לי על הנסיעות, שזה אחד הדברים שאני גם רוצה להעביר למישהו. זה 5-6 פעמים בשנה חזרה לארץ”.

אנחנו רואים את גולדהאר וספרא לא מגיעים ככה.

”אולי להם יש מנגנון גדול יותר שלא חייב שהם יחזרו, אבל בהפועל חיפה זה לא אותו הדבר, וצריך להיות פה בארץ בדר”כ תקופה ארוכה”.

אתה באמת רוצה למכור את הקבוצה?

”מאוד”.

אם רוצים משהו אז משיגים, אתה בן אדם הישגי ולא סתם הצלחת, אתה שווה כמה מילארדים, אז כשאתה רוצה משהו אתה מביא אותו, בגלל זה אני לא בטוח שאתה רוצה להיפרד מהקבוצה.

”לצערי אתה טועה, זה בסדר, אנחנו רוצים להעביר את הקבוצה למקום אחר”.