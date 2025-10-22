"אל תצפו שעם ברק בכר מכבי חיפה תיתן הצגות"

ברק בכר חזר רשמית למכבי חיפה אתמול (שלישי), כאשר זוהי הקדנציה השלישית של המאמן בכרמל. איתו חזר גם עוזרו בעבר גיא צרפתי, שיצטרף לכוורת מקצועית שחלקה כבר עבדה עם דייגו פלורס – כשלהם מטרה ברורה להרים את הירוקים לדרך חדשה. פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, דיבר על חילופי המאמנים בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אתה אוהב את בכר אז אתה חוגג.

”לא את בכר, את חיפה”.

דיברת איתו?

”איחלתי לו בהצלחה, הוא לא צריך לדבר עם אף אחד”.

לא הציע לך לבוא איתו?

”בוא נהיה רציניים”.

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

אתה אמרת.

”אני לא איש מקצוע בתור אימון, לא חושב שקבוצת כדורגל ישראלית יכולה לשלם לי מה שאני מרוויח”.

לגבי החשיבות של צרפתי, שלא היה בעונה הקודמת. אני מסתכל על ההצלחה הקודמת שלהם ביחד, היא נבעה כי היו על הדשא שחקנים כמו אבו פאני, אצילי, שרי.

”כשבכר הגיע אז הסגל לא היה אותו הדבר, היו שחקנים מאוד בינוניים, עם מעט מאוד כוכבים. אגיד לך מה ההבדל, ברובוטריקים היו מתאחדים לאחד גדול ומנצחים, אז כשבכר הגיע כל המערכת זה רובטריק אחד גדול, כולם היו מאוחדים למטרה אחת – למען הצלחת מכבי חיפה, ואם יש במערכת שכל אחד מושך למקום אחר, אז זה לא עובד, אם כולם יהיו מאוחדים אז יעבוד.

גם במדינת ישראל, הכוח באחדותה, כשכל המערכת עובדת בממשק אחד. גם רפאלוב, גם עובדיה, כולם צריכים להבין, השחקן הכי אהוב ועל ההנהלה ראובן עטר פוטר בתחילת העונה, הוא לא הצליח אז פוטר, אין לאף אחד מעמד. גם מאמן ענק כמו בכר פוטר, אז צריך להצליח וכל אחד יסתכל על טובת המועדון, ואם לא אז ייכשלו”.

גיא צרפתי עם ברק בכר (רדאד ג'בארה)

בסופו של דבר על הסגל אנחנו מסכימים שהוא לא מספיק טוב, מה לדעתך ולידיעתך בכר מתכנן?

”לא יודע מה הוא מתכנן, אני יכול להגיד לך שאני צדקתי מהתחלה, צריך שחקן שייכנס לנעליים של דיא סבע, שיניע במרכז המגרש שחקן שיעשה דאבל דאבל. צריך זרים, הכנפיים בינוניים, קאני וגורה, גם חזיזה שזה לא מה שהיה לפני כמה שנים, מכבי חיפה צריכה לצרף שחקן כנף שמביא מספרים.

אצילי יש רק אחד, אבל יש פטאצ’י, יש דן ביטון, יש קבוצות שהביאו שחקני כנף שמביאים מספרים, זה שני שחקנים שצריך להביא במכבי חיפה כדי להרגיש שליטה התקפית. אני אומר את זה מהקיץ, אני יודע דבר אחד, אם שחר רוצה משהו הוא משיג אותו, אם זה עולה 100 יותר או 100 פחות. אני מדבר קודם כל על אבו פאני, הוא צריך להנהיג את הקבוצה והוא חייב להגיע. שאלו מה הייתי עושה אז זה מה שאני הייתי עושה”.

מוחמד אבו פאני ודיא סבע (עמרי שטיין)

הגעתו של בכר משנה את עמדתו של אבו פאני?

”גם פרץ לא רצה להגיע בזמנו. אני לעולם לא מתייאש, גם בעסקים, אז צריך לנסות. בטוח שתהיה זיקה יותר גדולה, בסופו של דבר מי שנתן את הכלים לאבו פאני להצליח זה בכר, החזיר אותו מהשאלה למרות מסת הכוכבים שבמרכז המגרש, המצב שלו לא נהיה יותר טוב, הוא לא משחק ויש שחקנים שהכישרון טבוע בהם, שחקנים שלא ישחקו שנתיים והכל טוב, זה לא אותו הדבר עם אבו פאני. אם הוא יאבד כושר משחק, טיפה ישמין, הוא יילך לאיבוד. זו המטרה המרכזית של המועדון הזה, יש עבודה קשה, שאף אחד לא יחשוב שחיפה תתחיל לנצח ותיתן הצגות, אבל כן לגרום לאוהדים גאווה, ולא לראות כדורגל כמו מול מכבי נתניה, וזה אני מאמין שזה ישתפר”.