יום רביעי, 22.10.2025 שעה 12:57
כדורסל ישראלי

רשמית: שניידרמן שוחרר מאתא וחתם בגליל עליון

נחת בכפר בלום. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הגארד בן ה-22 (1.85 מ') הצטרף סופית לקבוצה של גוני יזרעאלי ויחזק את הקו האחורי. הממוצעים שלו בפנים

|
יובל שניידרמן (רועי כפיר)
יובל שניידרמן (רועי כפיר)

כפי שפרסמנו לראשונה אצלנו ב-ONE, יובל שניידרמן חתם בהפועל גליל עליון עד סוף העונה. הגארד  (22, 1.85) עובר לכפר בלום ויחזק את הסגל של גוני יזרעאלי ואבישי גורדון. 

בעונה שעברה סייע שניידרמן לעירוני קריית אתא להשאר בליגה, אך השנה לא נמצא בתכניות של הצוות המקצועי וכעת שוחרר רשמית מהקבוצה מהקריות וחתם כאמור במועדון מהגליל. 

שניידרמן שיחק בעבר בהפועל ירושלים, מכבי ראשון לציון, גלבוע/גליל, עירוני רמת גן וקריית אתא. אשתקד העמיד ממוצעים של 21.5 דקות, 5.2 נקודות, 24% ל-3 ו-70% ל-1.

זאת בנוסף ל-3.1 ריבאונדים, 2 סחיטת עבירות, 1.3 חטיפות, 3.2 אסיסטים, 6.1 מדד כשהוא גם היה גורם מרכזי בהצלחת המועדון הצפוני של אלדד בנטוב להישאר בליגת העל כאשר במשחק ראש-בראש נגד הירידה לליגת המשנה מול אליצור נתניה, בלט עם 8 נקודות, 4 כדורים חוזרים ו-3 אסיסטים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */