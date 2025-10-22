רשמית: שניידרמן שוחרר מאתא וחתם בגליל עליון

כפי שפרסמנו לראשונה אצלנו ב-ONE, יובל שניידרמן חתם בהפועל גליל עליון עד סוף העונה. הגארד (22, 1.85) עובר לכפר בלום ויחזק את הסגל של גוני יזרעאלי ואבישי גורדון.

בעונה שעברה סייע שניידרמן לעירוני קריית אתא להשאר בליגה, אך השנה לא נמצא בתכניות של הצוות המקצועי וכעת שוחרר רשמית מהקבוצה מהקריות וחתם כאמור במועדון מהגליל.

שניידרמן שיחק בעבר בהפועל ירושלים, מכבי ראשון לציון, גלבוע/גליל, עירוני רמת גן וקריית אתא. אשתקד העמיד ממוצעים של 21.5 דקות, 5.2 נקודות, 24% ל-3 ו-70% ל-1.

זאת בנוסף ל-3.1 ריבאונדים, 2 סחיטת עבירות, 1.3 חטיפות, 3.2 אסיסטים, 6.1 מדד כשהוא גם היה גורם מרכזי בהצלחת המועדון הצפוני של אלדד בנטוב להישאר בליגת העל כאשר במשחק ראש-בראש נגד הירידה לליגת המשנה מול אליצור נתניה, בלט עם 8 נקודות, 4 כדורים חוזרים ו-3 אסיסטים.