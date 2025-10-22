אם יעמוד בתנאים: שכרו של ינאי - 5.9 מיליון ש"ח

הבעלים של הפועל ת"א, עופר ינאי, הפך לאחרונה למנכ"ל חברת נופר אנרג’י לאחר שלפני כן סירבו לאשר את תנאי השכר של עמי לנדאו, שאמור היה לקבל קרוב ל-10 מיליון ש"ח. כעת האסיפה הכללית של נופר אנרג’י תתכנס כדי לאשר את תנאי השכר של ינאי עצמו.

הוא אמור לקבל שכר חודשי כמנכ"ל בגובה 166,000 שקל בתוספת מע"מ. בין ינאי לחברה לא התקיימו יחסי עובד מעביד, הוא יקבל החזר הוצאות כמקובל ותהיה הודעה מוקדמת של שישה חודשים במקרה של סיום התקשרות.

כמו כן, ינאי יקבל מענק שנתי של מיליון שקל בכפוף לעמידה בתנאים מצטברים של הגדלת המכירות בהיקף של 700 מיליון שקל בשנה וגידול 25% בהיקף פרויקטים מחוברים, בנוסף ליעד של רווח נקי בשיעור של 5% על ההון ב-2026.

למעשה, ינאי הציב לעצמו תנאים של הצלחה גדולה מאוד כדי לקבל השכר. למשל ששוי החברה יזנק כ-פי 4 – מ-3.7 מיליון שקל כיום ל-16 מיליון שקל תוך שלוש שנים. אם זה יקרה, הבעלים של הפועל ת"א יקבל מאות מיליוני שקלים.

סה"כ שכרו השנתי של ינאי אמור לעמוד עם המענק של תשלום מבוסס מניות וניהול, על כ-5.934 מיליון שקל. זאת, כאמור, אם יעמוד בתנאים. מתוך זה 2.9 מיליון יהיה על מניות ו-1.99 מיליון על דמי ניהול.