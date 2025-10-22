יום רביעי, 22.10.2025 שעה 12:54
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
4167-1992מכבי ת"א
4159-1852הפועל ת"א
3162-1772עירוני רמת גן
3143-1562הפועל ירושלים
3176-1782עירוני קריית אתא
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3161-1542הפועל גליל עליון
3172-1642אליצור נתניה
3169-1602הפועל העמק
3164-1542מכבי רעננה
277-781הפועל חולון
2174-1532עירוני נס ציונה
2172-1442מכבי ראשל"צ
195-941בני הרצליה

אם יעמוד בתנאים: שכרו של ינאי - 5.9 מיליון ש"ח

האסיפה של חברת נופר אנרג'י תתכנס כדי לאשר את שכרו של בעלי הפועל ת"א כמנכ"ל, שיותנה בהצלחה גדולה מאוד. שכרו החודשי: 166,000 שקל בתוספת מע"מ

עופר ינאי (רועי כפיר)
עופר ינאי (רועי כפיר)

הבעלים של הפועל ת"א, עופר ינאי, הפך לאחרונה למנכ"ל חברת נופר אנרג’י לאחר שלפני כן סירבו לאשר את תנאי השכר של עמי לנדאו, שאמור היה לקבל קרוב ל-10 מיליון ש"ח. כעת האסיפה הכללית של נופר אנרג’י תתכנס כדי לאשר את תנאי השכר של ינאי עצמו.

הוא אמור לקבל שכר חודשי כמנכ"ל בגובה 166,000 שקל בתוספת מע"מ. בין ינאי לחברה לא התקיימו יחסי עובד מעביד, הוא יקבל החזר הוצאות כמקובל ותהיה הודעה מוקדמת של שישה חודשים במקרה של סיום התקשרות.

כמו כן, ינאי יקבל מענק שנתי של מיליון שקל בכפוף לעמידה בתנאים מצטברים של הגדלת המכירות בהיקף של 700 מיליון שקל בשנה וגידול 25% בהיקף פרויקטים מחוברים, בנוסף ליעד של רווח נקי בשיעור של 5% על ההון ב-2026.

למעשה, ינאי הציב לעצמו תנאים של הצלחה גדולה מאוד כדי לקבל השכר. למשל ששוי החברה יזנק כ-פי 4 – מ-3.7 מיליון שקל כיום ל-16 מיליון שקל תוך שלוש שנים. אם זה יקרה, הבעלים של הפועל ת"א יקבל מאות מיליוני שקלים.

סה"כ שכרו השנתי של ינאי אמור לעמוד עם המענק של תשלום מבוסס מניות וניהול, על כ-5.934 מיליון שקל. זאת, כאמור, אם יעמוד בתנאים. מתוך זה 2.9 מיליון יהיה על מניות ו-1.99 מיליון על דמי ניהול.

