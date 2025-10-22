יום רביעי, 22.10.2025 שעה 22:26
ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
93-133פאריס סן-ז'רמן1
90-93אינטר2
90-83ארסנל3
77-123בורוסיה דורטמונד4
72-63מנצ'סטר סיטי5
62-82באיירן מינכן6
62-83ניוקאסל7
61-72ריאל מדריד8
64-93ברצלונה9
65-63קרבאח אגדם10
66-53גלאטסראיי11
46-83פ.ס.וו. איינדהובן12
42-32טוטנהאם13
32-52מארסיי14
33-52קלאב ברוז'15
33-52ספורטינג ליסבון16
36-62איינטרכט פרנקפורט17
33-32ליברפול18
38-73אתלטיקו מדריד19
33-22צ'לסי20
37-43אתלטיק בילבאו21
35-22אטאלנטה22
39-43נאפולי23
39-33אוניון סט. ז'ילואז24
26-62יובנטוס25
27-53בודה גלימט26
25-13פאפוס27
210-53באייר לברקוזן28
16-32מונאקו29
15-22סלביה פראג30
15-23ויאריאל31
18-43פ.צ. קופנהאגן32
18-13אולימפיאקוס33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
06-02אייאקס36

דקה 25: ריאל מדריד - יובנטוס 0:0

ליגת האלופות, מחזור 3: קצב טוב בברנבאו, כשהבלאנקוס שולטים, אך הגברת הזקנה מסוכנת יותר. במקביל: פרנקפורט - ליברפול 0:0, מונאקו - טוטנהאם 0:0

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

המחזור השלישי של שלב הליגה בליגת האלופות ממשיך גם הערב (רביעי), כאשר בשעה זו יש לנו שלושה משחקים מרתקים שנערכים במקביל. במוקד – ריאל מדריד מארחת את יובנטוס למפגש פיקנטי עם היסטוריה עשירה, בזמן שליברפול מתארחת אצל איינטרכט פרנקפורט וטונהאם מתמודדת בחוץ נגד מונאקו.

ריאל מדריד – יובנטוס 0:0

בסוף ספטמבר, הבלאנקוס ספגו חמישייה כואבת בדרבי מאתלטיקו מדריד. אך להוציא את המשחק הזה ולמרות שהיכולת עדיין לא בשיאה, אפשר לומר שהחבורה של צ’אבי אלונסו על הגל. הספרדים מגיעים להתמודדות מפסגת הליגה המקומית וכשהם מושלמים עד כה בצ’מפיונס. כל זה רגע לפני הקלאסיקו הגדול מול ברצלונה (ראשון, 17:15 שידור חי בערוץ ONE), כשמטרת הלבנים היא כמובן להגיע עם כמה שיותר רוח גבית.

מנגד, הגברת הזקנה במצב פחות מעודד מיריבתה, הרבה פחות מעודד. מאז ה-3:4 המשוגע על אינטר, הביאנקונרי לא מצליחים להשיג שלוש נקודות כבר שישה משחקים ברציפות בכל המסגרות. במחזור האחרון באיטליה, הפסידו השחורים-לבנים 2:0 לקומו ובמחזור האחרון בצ’מפיונס רשמו 2:2 בלבד עם ויאריאל. האם הקבוצה של איגור טודור תתאושש דווקא נגד המלכה של המפעל?

פרנקפורט – ליברפול 0:0

הגרמנים רשמו עונה נהדרת ב-2024/25 וסיימו במקום השלישי בבונדסליגה, אך בעונה הנוכחית הם די מדשדשים. יציבות היא מה שמחפשים אצל המארחת, שבשני המחזורים האחרונים של המפעל הציגה בדיוק ההפך – עם 1:5 אדיר על גלאטסראיי ותבוסה 5:1 מנגד לאתלטיקו מדריד. לביתיים יש “מזל” שמולם, קבוצה אימתנית אומנם, אך כזאת שבמשבר משלה.

ארבעה הפסדים רצופים בכל המסגרות גרמו להמון סימני שאלה אצל המייטי רדס, שנכנעו לאחרונה 2:1 למנצ’סטר יונייטד, 2:1 לצ’לסי, 1:0 לגלאטסראיי ו-2:1 לקריסטל פאלאס. אין ספק שמשהו לא טוב עובר על ארנה סלוט וחניכיו, והיום יש להם צ’אנס טוב לצאת מהברוך לכיוון דרך חדשה. את הכלים יש לאדומים, השאלה היא איך עולים שוב על המסלול הנכון.

מונאקו – טוטנהאם 0:0

הצרפתים הופתעו במחזור הראשון של ליגת האלופות וחזרו מקלאב ברוז’ עם הפסד 4:1. אחר כך, הם היו בעמדת המפתיעים אחרי שהשיגו 2:2 דרמטי בדקה ה-90 מול מנצ’סטר סיטי. במחזור האחרון בליגה, היא סיימה בתיקו ולמעשה לא ניצחה כבר שלושה משחקים. ומה לגבי התרנגולים? 2:1 לאסטון וילה עצר רצף ללא הפסדים, נתון שהלונדונים עדיין מחזיקים בו בצ’מפיונס לאור 0:1 על ויאריאל ו-2:2 עם בודה גלימט.

ספורטינג ליסבון – מארסיי 1:0

המשחק אולי הכי שקול מבין כל המפגשים, לפחות לפי הנייר והמיקומים של הקבוצות, כשהן עם מאזן דומה של שלוש נקודות. המארחת במקום ה-14, ניצחה 1:4 את קייראט והפסידה 2:1 לנאפולי, כשמנגד הצרפתים במקום ה-13 אחרי הפסד 2:1 לריאל וניצחון גדול של 0:4 על אייאקס.

דקה 14, שער! מארסיי עלתה ל-0:1: הצרפתים יצאו למתפרצת בסיומה איגור פאישאו קיבל את הכדור, חתך למרכז ומסף הרחבה שלח פצצה לחיבורים ולרשת.

