כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
5256-2743ריטאס וילנה1
5245-2363פרומיתאס2
4246-2423היידלברג3
4228-2233לגיה ורשה4
 בית 2 
4171-1782שאלון1
3162-1882נימבורק2
3157-1612אלבה ברלין3
2178-1412סבאח באקו4
 בית 3 
4138-1722חובנטוד בדאלונה1
3163-1572שולה2
3155-1492הפועל חולון3
2168-1462בורסאספור4
 בית 4 
4163-1922טנריפה1
4175-1812טופאש בורסה2
2175-1672טראפני שארק3
2198-1712בני הרצליה4
 בית 5 
6255-2743גלאטסראיי1
5220-2313וירצבורג2
4240-2413איגוקאה3
3260-2293טרייסטה4
 בית 6 
4130-1602א.א.ק. אתונה1
3145-1612סולנוקי אולאי2
3157-1462לוויצה פטריוטי3
2161-1262ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
4121-1692מלאגה1
3183-1702מרסין2
3165-1502קרדיצה3
2199-1792אוסטנד4
 בית 8 
6212-2643גראן קנאריה1
5240-2473סובוטיקה ספרטק2
4216-2303לה מאן3
3277-2043בנפיקה ליסבון4

רבע 3, 07:09: שולה - הפועל חולון 53:55

ליגת האלופות של פיב"א, מחזור 4: משחק צמוד מאוד בצרפת. חניכיו של דני פרנקו נאבקים על היתרון מול היריבה המקומית, ג'ורדן מקריי מוביל את הסגולים

|
אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)
אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)

עונת הכדורסל נמשכת וגם באירופה מגבירים קצב, כאשר בשעה זו נערך לו חלק מהמחזור הרביעי בבית ג’ בליגת האלופות של פיב”א, כשהפועל חולון מתארחת אצל שולה הצרפתית למשחק מסקרן מאוד.

חניכיו של דני פרנקו פתחו את המפעל השלישי בטיבו באירופה עם ניצחון נאה במיוחד, 74:84 על בורסאספור הטורקית, אך במשחק אחריו ספגו את הפסד הבכורה, 81:65 לחובנטוד בדאלונה. מוקדם יותר השבוע, חולון ניצחה 77:78 את הפועל ירושלים בעזרת סל ניצחון גדול של ג’ורדן מקריי על הבאזר.

בגביע ווינר דברים קצת פחות הלכו לסגולים, כאשר הם הגיעו לרבע הגמר של המפעל, אך הפסידו להפועל העמק וסיימו את דרכם. בצד השני, הצרפתים עם מאזן דומה לסגולים, 1:1 כמובן, כשגם הם הפסידו לבדאלונה (91:73), כשבמחזור השני הם ניצחו 72:84 את בורסאספור.

ישנן 32 קבוצות ב-BCL, והן מחולקות לשמונה בתים של ארבע קבוצות בכל בית. הקבוצה שמסיימת במקום הראשון בכל בית עולה באופן ישיר לשלב 16 האחרונות, והקבוצות שיסיימו במקום השני והשלישי יעלו למשחק פלייאוף נגד קבוצות מבתים אחרים שסיימו במקומות הללו בהקבלה.

רבע ראשון: 25:27 לשולה

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון, אקסבייר מנפורד, חסן מרטין, ליאור קאריירה, ג’ורדן מקריי

חמישיית שולה: דיג דיאווארה, ג’מאני מקניס, ג’ראלד אייאי, טי ג’יי קמפבל, מוחמד דיארה

המשחק נפתח עם ליי אפ של דיארה, כשמנגד, וולטון עם ג’אמפ שוט משלו. דיווארה עם עוד שתי נקודות. קסאבייר מנפורד צלף שלשה ראשונה במשחק, דיאווארה החזיר עם שלשה משלו. וולטון הגיע אל מאחורי הקשת וצלף אל הסל. קאוונץ צלף שלשה משלו. נתנאל ארצי התקרב לסל וקלע לליי אפ. מנפורד חטף מרפק לעין.

רבע שני: 48:50 להפועל חולון

וויטרס צלף את השלשה עם פתיחת הרבע השני. ברוקס עלה לסל והטביע דאנק מרשים. ארצי תפס את הכדור ודייק עם הג’אמפ שוט. מקריי סחט את העבירה ודייק את שתי זריקות העונשין. דה סוזה קלע שלשה מדויקת והלהיב את הקהל המקומי. טואו נאנסי ניגש לקו והחטיא את שתי הזריקות. וולטון הגיע לסל ועלה לליי אפ. 34:38 להפועל חולון עד כה.

מקריי ניגש לקו ודייק בשתי הזריקות, מנגד, אייאי ניגש גם הוא לקו וקלע פעמיים. לאחר הפציעה בעין מנפורד חזר למשחק. כוכב הסגולים ניסה לחסום את אייאי שההצליח לעלות לליי אפ. דיארה החזיר את הצרפתים למשחק עם שתי נקודות משלו. קמפבל קלע שלשה מרשימה לזכות הצרפתים, מקריי החזיר עם אחת משלו. מקריי התחיל להתחמם וצלף עוד שלשה. דה סוזה הלך לקו וקלע רק פעם אחת.

