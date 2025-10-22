רבע 3, 07:09: שולה - הפועל חולון 53:55

עונת הכדורסל נמשכת וגם באירופה מגבירים קצב, כאשר בשעה זו נערך לו חלק מהמחזור הרביעי בבית ג’ בליגת האלופות של פיב”א, כשהפועל חולון מתארחת אצל שולה הצרפתית למשחק מסקרן מאוד.

חניכיו של דני פרנקו פתחו את המפעל השלישי בטיבו באירופה עם ניצחון נאה במיוחד, 74:84 על בורסאספור הטורקית, אך במשחק אחריו ספגו את הפסד הבכורה, 81:65 לחובנטוד בדאלונה. מוקדם יותר השבוע, חולון ניצחה 77:78 את הפועל ירושלים בעזרת סל ניצחון גדול של ג’ורדן מקריי על הבאזר.

בגביע ווינר דברים קצת פחות הלכו לסגולים, כאשר הם הגיעו לרבע הגמר של המפעל, אך הפסידו להפועל העמק וסיימו את דרכם. בצד השני, הצרפתים עם מאזן דומה לסגולים, 1:1 כמובן, כשגם הם הפסידו לבדאלונה (91:73), כשבמחזור השני הם ניצחו 72:84 את בורסאספור.

ישנן 32 קבוצות ב-BCL, והן מחולקות לשמונה בתים של ארבע קבוצות בכל בית. הקבוצה שמסיימת במקום הראשון בכל בית עולה באופן ישיר לשלב 16 האחרונות, והקבוצות שיסיימו במקום השני והשלישי יעלו למשחק פלייאוף נגד קבוצות מבתים אחרים שסיימו במקומות הללו בהקבלה.

רבע ראשון: 25:27 לשולה

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון, אקסבייר מנפורד, חסן מרטין, ליאור קאריירה, ג’ורדן מקריי

חמישיית שולה: דיג דיאווארה, ג’מאני מקניס, ג’ראלד אייאי, טי ג’יי קמפבל, מוחמד דיארה

המשחק נפתח עם ליי אפ של דיארה, כשמנגד, וולטון עם ג’אמפ שוט משלו. דיווארה עם עוד שתי נקודות. קסאבייר מנפורד צלף שלשה ראשונה במשחק, דיאווארה החזיר עם שלשה משלו. וולטון הגיע אל מאחורי הקשת וצלף אל הסל. קאוונץ צלף שלשה משלו. נתנאל ארצי התקרב לסל וקלע לליי אפ. מנפורד חטף מרפק לעין.

רבע שני: 48:50 להפועל חולון

וויטרס צלף את השלשה עם פתיחת הרבע השני. ברוקס עלה לסל והטביע דאנק מרשים. ארצי תפס את הכדור ודייק עם הג’אמפ שוט. מקריי סחט את העבירה ודייק את שתי זריקות העונשין. דה סוזה קלע שלשה מדויקת והלהיב את הקהל המקומי. טואו נאנסי ניגש לקו והחטיא את שתי הזריקות. וולטון הגיע לסל ועלה לליי אפ. 34:38 להפועל חולון עד כה.

מקריי ניגש לקו ודייק בשתי הזריקות, מנגד, אייאי ניגש גם הוא לקו וקלע פעמיים. לאחר הפציעה בעין מנפורד חזר למשחק. כוכב הסגולים ניסה לחסום את אייאי שההצליח לעלות לליי אפ. דיארה החזיר את הצרפתים למשחק עם שתי נקודות משלו. קמפבל קלע שלשה מרשימה לזכות הצרפתים, מקריי החזיר עם אחת משלו. מקריי התחיל להתחמם וצלף עוד שלשה. דה סוזה הלך לקו וקלע רק פעם אחת.