שייע פייגנבוים לא ימשיך לעוד עונה ב"גולסטאר"

לאחר 12 עונות, אין ספור רגעים מצחיקים, מרגשים ובלתי נשכחים, שייע פייגנבוים, אחד הסמלים הגדולים של ״גולסטאר״, הדוקו ריאליטי המצליח של HOT ששבר את שיאי הצפיות עם עשרות מיליוני צופים לאורך השנים, מסיים את דרכו בתוכנית.

פייגנבוים, שעמד על הקווים מהעונה הראשונה והיה מהדמויות המזוהות והאהובות ביותר בתולדות התוכנית, יעביר את השרביט לכדורגלן העבר איתי שכטר, שיצטרף לעונה החדשה כמאמן הקבוצה.

שייע, דמות אגדית בעולם הכדורגל הישראלי, ליווה את ״גולסטאר״ מהיום הראשון והיה שותף מרכזי בהפיכתה לאחת מתוכניות הטלוויזיה המצליחות והאהובות בישראל.