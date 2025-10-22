יום רביעי, 22.10.2025 שעה 22:26
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
93-133פאריס סן-ז'רמן1
90-93אינטר2
90-83ארסנל3
77-123בורוסיה דורטמונד4
72-63מנצ'סטר סיטי5
62-82באיירן מינכן6
62-83ניוקאסל7
61-72ריאל מדריד8
64-93ברצלונה9
65-63קרבאח אגדם10
66-53גלאטסראיי11
46-83פ.ס.וו. איינדהובן12
42-32טוטנהאם13
32-52מארסיי14
33-52קלאב ברוז'15
33-52ספורטינג ליסבון16
36-62איינטרכט פרנקפורט17
33-32ליברפול18
38-73אתלטיקו מדריד19
33-22צ'לסי20
37-43אתלטיק בילבאו21
35-22אטאלנטה22
39-43נאפולי23
39-33אוניון סט. ז'ילואז24
26-62יובנטוס25
27-53בודה גלימט26
25-13פאפוס27
210-53באייר לברקוזן28
16-32מונאקו29
15-22סלביה פראג30
15-23ויאריאל31
18-43פ.צ. קופנהאגן32
18-13אולימפיאקוס33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
06-02אייאקס36

דקה 26: צ'לסי - אייאקס 0:1

ליגת האלופות, מחזור 3: הקבוצה של גלוך בצרות, לאחר שטיילור ספג אדום ישיר, גיו העלה את הבלוז ליתרון. במקביל: באיירן מינכן - קלאב ברוז' 0:2

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

משחקי ליגת האלופות נמשכים גם הערב (רביעי), כשלאחר שקיבלנו את המשחקים המוקדמים ואחרי הישראלים של אתמול, בשעה זו אחד הנציגים הנוספים שלנו, אוסקר גלוך, פוגש יחד עם אייאקס את צ’לסי. כשבנוסף, באיירן מינכן מארחת את קלאב ברוז’, אטאלנטה מארחת את סלאביה פראג ומארסיי מתארחת אצל ספורטינג ליסבון.

צ’לסי – אייאקס 0:0

הבלוז מגיעים במומנטום חיובי, כשהם סופרים שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. בצ’מפיונס, המארחת פתחה עם הפסד 3:1 לבאיירן, אך במחזור השני ניצחה 0:1 את בנפיקה וכעת רוצה נקודות נוספות. בצד השני, ההולנדים ואוסקר גלוך נמצאים במקום האחרון אחרי שהפסידו 2:0 לאינטר ו-4:0 למארסיי. כעת, הישראלי וחבריו מחפשים ניצחון בכורה.

דקה 16, כרטיס אדום! אייאקס נותרה ב-10 שחקנים: קנת’ טיילור נכנס עם הרגל קדימה בפקונדו בונאנוטה, ולאחר בדיקת VAR ספג כרטיס אדום ישיר.

דקה 18, שער! צ’לסי עלתה ל-0:1: רגע לאחר האדום, תרגיל של צ’לסי בכדור חופשי הוביל לכדור שהגיע למארק גיו לבד ברחבה, והוא כבש בקלות.

דקה 23: כדי לבצע שינוי בהתאם לאדום, הייטינחה בחר להוציא דווקא את גלוך כבר במחצית הראשונה.

באיירן מינכן – קלאב ברוז’ 0:2

הבווארים במומנטום חיובי מאוד, נמצאים ברצף של 11 ניצחונות ולמעשה הם בלתי מנוצחים העונה עד כה, כשבליגת האלופות הם רשמו 1:3 על צ’לסי במחזור הראשון ולאחר מכן 1:5 על פאפוס. בצד השני של המתרס, הבלגים פתחו עם 1:4 נהדר על מונאקו, אך במחזור הקודם הפסידו 2:1 לאטאלנטה.

דקה 5, שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:1: איזה שער מדהים! לנארט קארל בן ה-17 השתחרר במרכז המגרש, דהר כל הדרך אל סף הרחבה ושלח בעיטה אדירה היישר לרשת.

דקה 14, שער! באיירן כבר ב-0:2: הבווארים לא עוצרים. קונראד לאיימר הוציא רוחב, הארי קיין הגיע מאחור ודחק בקלות לרשת.

אטאלנטה – סלאביה פראג 0:0

המארחת מברגמו סופרת כבר חמישה משחקים ברציפות ללא הפסד, כשבצ’מפיונס היא עם 3 נקודות מ-6 אפשריות, זאת לאחר שהאיטלקים הפסידו 4:0 לפאריס וניצחו 1:2 את קלאב ברוז’. מנגד, הצ’כים במקום ה-30 עם נקודה אחת בלבד לאחר 2:2 עם בודו גלימט, כשבמחזור הקודם הפסידו 3:0 לאינטר וכעת חולמים על ניצחון בכורה במפעל.

