דקה 26: צ'לסי - אייאקס 0:1

משחקי ליגת האלופות נמשכים גם הערב (רביעי), כשלאחר שקיבלנו את המשחקים המוקדמים ואחרי הישראלים של אתמול, בשעה זו אחד הנציגים הנוספים שלנו, אוסקר גלוך, פוגש יחד עם אייאקס את צ’לסי. כשבנוסף, באיירן מינכן מארחת את קלאב ברוז’, אטאלנטה מארחת את סלאביה פראג ומארסיי מתארחת אצל ספורטינג ליסבון.

צ’לסי – אייאקס 0:0

הבלוז מגיעים במומנטום חיובי, כשהם סופרים שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. בצ’מפיונס, המארחת פתחה עם הפסד 3:1 לבאיירן, אך במחזור השני ניצחה 0:1 את בנפיקה וכעת רוצה נקודות נוספות. בצד השני, ההולנדים ואוסקר גלוך נמצאים במקום האחרון אחרי שהפסידו 2:0 לאינטר ו-4:0 למארסיי. כעת, הישראלי וחבריו מחפשים ניצחון בכורה.

דקה 16, כרטיס אדום! אייאקס נותרה ב-10 שחקנים: קנת’ טיילור נכנס עם הרגל קדימה בפקונדו בונאנוטה, ולאחר בדיקת VAR ספג כרטיס אדום ישיר.

דקה 18, שער! צ’לסי עלתה ל-0:1: רגע לאחר האדום, תרגיל של צ’לסי בכדור חופשי הוביל לכדור שהגיע למארק גיו לבד ברחבה, והוא כבש בקלות.

דקה 23: כדי לבצע שינוי בהתאם לאדום, הייטינחה בחר להוציא דווקא את גלוך כבר במחצית הראשונה.

באיירן מינכן – קלאב ברוז’ 0:2

הבווארים במומנטום חיובי מאוד, נמצאים ברצף של 11 ניצחונות ולמעשה הם בלתי מנוצחים העונה עד כה, כשבליגת האלופות הם רשמו 1:3 על צ’לסי במחזור הראשון ולאחר מכן 1:5 על פאפוס. בצד השני של המתרס, הבלגים פתחו עם 1:4 נהדר על מונאקו, אך במחזור הקודם הפסידו 2:1 לאטאלנטה.

דקה 5, שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:1: איזה שער מדהים! לנארט קארל בן ה-17 השתחרר במרכז המגרש, דהר כל הדרך אל סף הרחבה ושלח בעיטה אדירה היישר לרשת.

דקה 14, שער! באיירן כבר ב-0:2: הבווארים לא עוצרים. קונראד לאיימר הוציא רוחב, הארי קיין הגיע מאחור ודחק בקלות לרשת.

אטאלנטה – סלאביה פראג 0:0

המארחת מברגמו סופרת כבר חמישה משחקים ברציפות ללא הפסד, כשבצ’מפיונס היא עם 3 נקודות מ-6 אפשריות, זאת לאחר שהאיטלקים הפסידו 4:0 לפאריס וניצחו 1:2 את קלאב ברוז’. מנגד, הצ’כים במקום ה-30 עם נקודה אחת בלבד לאחר 2:2 עם בודו גלימט, כשבמחזור הקודם הפסידו 3:0 לאינטר וכעת חולמים על ניצחון בכורה במפעל.