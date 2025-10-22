רבע 3, 07:57: מכבי ת"א - ריאל מדריד 51:62

ניצחון אחד כבר השיגה מכבי תל אביב השבוע, עם ההצלחה בלהחזיר את המשחקים האירופיים לישראל החל מהראשון לדצמבר. בשעה זו, הצהובים “מארחים” את ריאל מדריד בהיכל פיוניר שבבלגרד, במטרה לנצח גם על הפרקט במסגרת המחזור השישי ביורוליג.

רק לפני כמה ימים החבורה של עודד קטש גברה על מכבי רעננה ב-20 הפרש בהמשך דרכה בליגת ווינר סל, תוצאה שהגיעה אחרי שני הפסדים רצופים בזירה האירופית, אחד דחוק לאולימפיאקוס ועוד התפרקות מול ברצלונה. המשחק האחרון שהמכבים חגגו בו ביורוליג היה למעשה הדרבי התל אביבי שערך בכורה היסטורית במפעל.

בצד השני, הבלאנקוס שטרם הג’אמפ בול היו עם מאזן 2:3, נעצרו בסיבוב הקודם ביורוליג לאחר שנכנעו לכוכב האדום בלגרד, דווקא בתום שלושה ניצחונות רצופים ומרשימים. לסגל של סרג'יו סקאריולו עומק רב ואחרי שהוא וחניכיו התאוששו עם 80:90 בליגה על בורגוס, המטרה ליצור מומנטום חיובי מחדש היא ברורה לחלוטין.

מפגשי העבר האחרונים. רק לפני שנה, באוקטובר 2024, מכבי ת”א השיגה 78:79 על ריאל כשסייבן לי ורוקאס יוקובאיטיס הצטיינו. בינואר 2025, הלבנים הם אלה שיצאו עם ידם על העליונה בזכות 113:116 רב נקודות. ב-40 משחקים בסך הכל בין הקבוצות לאורך ההיסטוריה, הצד הצהוב ניצח 15 פעמים והצד הלבן 25 פעמים.

רבע ראשון: 17:27 לריאל מדריד

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, לוני ווקר, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית ריאל מדריד: תאו מלדון, טריי ליילס, אלברטו אבאלדה, מריו הזוניה ו-וולטר טבארס.

הספרדים פתחו עם חמש נקודות רצופות בפתיחה, ששתים מהן הגיעו מהזוניה ומלדון הוסיף שלשה משלו. בלאט הגיב מנגד עם מהלך של סל ועבירה כדי לעלות את הצהובים על הלוח, ו-ווקר הפך עם צליפה מעבר לקשת. ליילס והזוניה המשיכו את מטוטלת ההובלה כשהעבירו את היתרון לבלאנקוס, אך סורקין קלע פעמיים מקו העונשין וקבע 9:10 למארחת.

הספרדים לא התרגשו, ורצו 0:8 עד שנקודות של סורקין עצרו את המומנטום, ודאנק של ג’ימי קלארק צימקו לשתיים בלבד את ההפרש. חוסר ריכוז של חניכיו של עודד קטש אפשרה לספרדים חמש נקודות לקראת סיום הרבע, במה שהביא את הקבוצות לרדת להפסקת הרבעים בתוצאה 17:27 לריאל מדריד.

ג'יילן הורד מושיט יד לתמיר בלאט במפגן חברות (קרדיט: Djordje Kostic)

מריו הזוניה מול רומן סורקין (IMAGO)

רבע שני: 48:57 למכבי תל אביב

אוסמן גארובה תפר שלשה בפתיחת הרבע, לוני ווקר השיב מהצד השני כדי לא לתת למשחק לברוח עבור החבורה של קטש. קליעה נוספת מעבר לקשת של ווקר, שהוסיף נקודות מהקו, ועוד שתי נקודות של טי ג’’ ליף קבעו 29:30 למדריד לאחר ריצת 0:11 בצד הצהוב.

דאנק של הרכש הנוצץ של מכבי ת”א הפך את התוצאה, אך פקונדו קמפאצו הגיב מיד מנגד עם שלשה והרגיע את ההתלהבות הצהובה. הקבוצות החליפו מספר סלים, כולל שלשות של הבלאנקוס, וסל של הזוניה בצבע קבע 38:38. האורחת המשיכה לטחון את הצהובים בצבע, במה שחזר על עצמו פעם אחר פעם, ונמהלך של סל ועבירה של אקס ה-NBA ליילס הפכו את התוצאה לזכות ריאל והעמידו אותה על 46:47. ווקר תפר שתי שלשות נוספות, כולל אחת על הבאזר של המחצית, כדי לרדת לחדרי ההלבשה ביתרון 48:57 ולקבוע רבע שני אדיר של הצהובים, שחזרו בו מפיגור דו ספרתי כל הדרך ליתרון 9.

רומן סורקין עולה לזריקה (קרדיט: Djordje Kostic)

אושיי בריסט שומר על טריי ליילס (IMAGO)

רבע שלישי: