יום רביעי, 22.10.2025 שעה 22:17
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

רבע 3, 07:57: מכבי ת"א - ריאל מדריד 51:62

יורוליג, מחזור 6: קצב נהדר בבלגרד, כשהבלאנקוס עלו ליתרון דו ספרתי בזכות  הזוניה, אך ווקר הוביל ריצה נגדית אדירה ששמה את הצהובים במושב הקדמי

|
ג'ימי קלארק שומר על פקונדו קמפאצו (IMAGO)
ג'ימי קלארק שומר על פקונדו קמפאצו (IMAGO)

ניצחון אחד כבר השיגה מכבי תל אביב השבוע, עם ההצלחה בלהחזיר את המשחקים האירופיים לישראל החל מהראשון לדצמבר. בשעה זו, הצהובים “מארחים” את ריאל מדריד בהיכל פיוניר שבבלגרד, במטרה לנצח גם על הפרקט במסגרת המחזור השישי ביורוליג.

רק לפני כמה ימים החבורה של עודד קטש גברה על מכבי רעננה ב-20 הפרש בהמשך דרכה בליגת ווינר סל, תוצאה שהגיעה אחרי שני הפסדים רצופים בזירה האירופית, אחד דחוק לאולימפיאקוס ועוד התפרקות מול ברצלונה. המשחק האחרון שהמכבים חגגו בו ביורוליג היה למעשה הדרבי התל אביבי שערך בכורה היסטורית במפעל.

בצד השני, הבלאנקוס שטרם הג’אמפ בול היו עם מאזן 2:3, נעצרו בסיבוב הקודם ביורוליג לאחר שנכנעו לכוכב האדום בלגרד, דווקא בתום שלושה ניצחונות רצופים ומרשימים. לסגל של סרג'יו סקאריולו עומק רב ואחרי שהוא וחניכיו התאוששו עם 80:90 בליגה על בורגוס, המטרה ליצור מומנטום חיובי מחדש היא ברורה לחלוטין.

מפגשי העבר האחרונים. רק לפני שנה, באוקטובר 2024, מכבי ת”א השיגה 78:79 על ריאל כשסייבן לי ורוקאס יוקובאיטיס הצטיינו. בינואר 2025, הלבנים הם אלה שיצאו עם ידם על העליונה בזכות 113:116 רב נקודות. ב-40 משחקים בסך הכל בין הקבוצות לאורך ההיסטוריה, הצד הצהוב ניצח 15 פעמים והצד הלבן 25 פעמים.

רבע ראשון: 17:27 לריאל מדריד

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, לוני ווקר, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית ריאל מדריד: תאו מלדון, טריי ליילס, אלברטו אבאלדה, מריו הזוניה ו-וולטר טבארס.

הספרדים פתחו עם חמש נקודות רצופות בפתיחה, ששתים מהן הגיעו מהזוניה ומלדון הוסיף שלשה משלו. בלאט הגיב מנגד עם מהלך של סל ועבירה כדי לעלות את הצהובים על הלוח, ו-ווקר הפך עם צליפה מעבר לקשת. ליילס והזוניה המשיכו את מטוטלת ההובלה כשהעבירו את היתרון לבלאנקוס, אך סורקין קלע פעמיים מקו העונשין וקבע 9:10 למארחת.

הספרדים לא התרגשו, ורצו 0:8 עד שנקודות של סורקין עצרו את המומנטום, ודאנק של ג’ימי קלארק צימקו לשתיים בלבד את ההפרש. חוסר ריכוז של חניכיו של עודד קטש אפשרה לספרדים חמש נקודות לקראת סיום הרבע, במה שהביא את הקבוצות לרדת להפסקת הרבעים בתוצאה 17:27 לריאל מדריד.

גג'יילן הורד מושיט יד לתמיר בלאט במפגן חברות (קרדיט: Djordje Kostic)
מריו הזוניה מול רומן סורקין (IMAGO)מריו הזוניה מול רומן סורקין (IMAGO)

רבע שני: 48:57 למכבי תל אביב

אוסמן גארובה תפר שלשה בפתיחת הרבע, לוני ווקר השיב מהצד השני כדי לא לתת למשחק לברוח עבור החבורה של קטש. קליעה נוספת מעבר לקשת של ווקר, שהוסיף נקודות מהקו, ועוד שתי נקודות של טי ג’’ ליף קבעו 29:30 למדריד לאחר ריצת 0:11 בצד הצהוב.

דאנק של הרכש הנוצץ של מכבי ת”א הפך את התוצאה, אך פקונדו קמפאצו הגיב מיד מנגד עם שלשה והרגיע את ההתלהבות הצהובה. הקבוצות החליפו מספר סלים, כולל שלשות של הבלאנקוס, וסל של הזוניה בצבע קבע 38:38. האורחת המשיכה לטחון את הצהובים בצבע, במה שחזר על עצמו פעם אחר פעם, ונמהלך של סל ועבירה של אקס ה-NBA ליילס הפכו את התוצאה לזכות ריאל והעמידו אותה על 46:47. ווקר תפר שתי שלשות נוספות, כולל אחת על הבאזר של המחצית, כדי לרדת לחדרי ההלבשה ביתרון 48:57 ולקבוע רבע שני אדיר של הצהובים, שחזרו בו מפיגור דו ספרתי כל הדרך ליתרון 9.

רומן סורקין עולה לזריקה (קרדיט: Djordje Kostic)רומן סורקין עולה לזריקה (קרדיט: Djordje Kostic)
אושיי בריסט שומר על טריי ליילס (IMAGO)אושיי בריסט שומר על טריי ליילס (IMAGO)

רבע שלישי:

 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */