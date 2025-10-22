יום רביעי, 22.10.2025 שעה 22:26
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
93-133פאריס סן-ז'רמן1
90-93אינטר2
90-83ארסנל3
77-123בורוסיה דורטמונד4
72-63מנצ'סטר סיטי5
62-82באיירן מינכן6
62-83ניוקאסל7
61-72ריאל מדריד8
64-93ברצלונה9
65-63קרבאח אגדם10
66-53גלאטסראיי11
46-83פ.ס.וו. איינדהובן12
42-32טוטנהאם13
32-52מארסיי14
33-52קלאב ברוז'15
33-52ספורטינג ליסבון16
36-62איינטרכט פרנקפורט17
33-32ליברפול18
38-73אתלטיקו מדריד19
33-22צ'לסי20
37-43אתלטיק בילבאו21
35-22אטאלנטה22
39-43נאפולי23
39-33אוניון סט. ז'ילואז24
26-62יובנטוס25
27-53בודה גלימט26
25-13פאפוס27
210-53באייר לברקוזן28
16-32מונאקו29
15-22סלביה פראג30
15-23ויאריאל31
18-43פ.צ. קופנהאגן32
18-13אולימפיאקוס33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
06-02אייאקס36

ניצחון בכורה לבילבאו בצ'מפיונס 1:3 מול קרבאח

הגיעו לאלופות: הבאסקים הפכו בסן מאמס עם צמד של גורוזטה והמחליף נבארו, אחרי גול של אנדרדה בפתיחה. 1:3 לגלאטסראיי על בודו גלימט, צמד לאוסימן

|
הקהל בסן מאמס בטירוף (IMAGO)
הקהל בסן מאמס בטירוף (IMAGO)

אחרי הערב הענק והשערים הרבים שקיבלנו אמש בצ’מפיונס, גם יום המשחקים הזה (רביעי) התחיל לא רע בכלל, כשבשני המשחקים המוקדמים קיבלנו תוצאה זהה. במוקד, אתלטיק בילבאו ביצעה מהפך בסן מאמס, כשגברה 1:3 על קרבאח והשיגה ניצחון בכורה במפעל, ובמקביל גלאטסראיי ניצחה בביתה 1:3 את בודו גלימט, עם צמד של ויקטור אוסימן.

אתלטיק בילבאו – קרבאח 1:3

שתי הקבוצות הגיעו למפגש במומנטום שונה לחלוטין. הבאסקים באו אחרי שפתחו את הקמפיין שלהם עם שני הפסדים רצופים, כשאצל האורחת המצב היה הפוך. האזרים סיבכו את המשחק עבור המארחת כבר בדקה הראשונה, כשלנאדרו אנדרדה הימם את הסן מאמס. אך צמד של גורקה גוזרטה (‘88,’40) ועוד אחד של רוברט נבארו המחליף, סידרו את המהפך. איניאקי וויליאמס נאלץ לפנות את המגרש במחצית בראשונה עם פציעה מדאיגה.

דקה 1, שער! קרבאח עלתה ל-0:1: הפתעה או שלא? האזרים ניצלו טעות קשה בהגנה הבאסקית, כשהכדור הגיע ללאנדרו אנדרדה, שסיים עם פס לפינה הרחוקה. 

לאנדרו אנדרדה חוגג (IMAGO)לאנדרו אנדרדה חוגג (IMAGO)
שחקני קרבאח חוגגים עם לאנדרו אנדרדה (IMAGO)שחקני קרבאח חוגגים עם לאנדרו אנדרדה (IMAGO)

דקה 40, שער! אתלטיק בילבאו השוותה ל-1:1: כדור עומק גדול מצא את גורקה גורוזטה, והחלוץ לא התבלבל מול השער, כששם את הכדור ברשת. 

גורקה גורוזטה חוגג (IMAGO)גורקה גורוזטה חוגג (IMAGO)
גורקה גורוזטה מאושר (IMAGO)גורקה גורוזטה מאושר (IMAGO)

דקה 70, שער! אתלטיק בילבאו עלתה ל-1:2: הנה המהפך! רוברט נבארו, המחליף שעלה רק לפני חמש דקות, קיבל את הכדור על קצה הרחבה ושלח מסובבת לחיבורים הרחוקים. 

רוברט נבארו כובש (IMAGO)רוברט נבארו כובש (IMAGO)
רוברט נבארו חוגג (IMAGO)רוברט נבארו חוגג (IMAGO)

דקה 88, שער! אתלטיק בילבאו עלתה ל-1:3: אחרי בלבלה בקרן, הכדור חזר אחורה לגורוזטה, ששם את הלב שלו בחצי וולה מחוץ לרחבה, כשהוא השלים צמד גדול. 

גורקה גורוזטה חוגג (IMAGO)גורקה גורוזטה חוגג (IMAGO)
שחקני אתלטיק בילבאו חוגגים (IMAGO)שחקני אתלטיק בילבאו חוגגים (IMAGO)

גלאטסראיי – בודו גלימט 1:3

במשחק בטורקיה, הקבוצות הגיעו כשהן צמודות אחת לשנייה, אך המשחק כלל לא היה כזה, כשהמארחת שלטה כבר מהפתיחה. בדקה ה-3, אוסימן העלה את הטורקים ליתרון עם סיומת נהדרת לפינה הרחוקה. חצי שעה לאחר מכן, גלא כבר הייתה ב-0:2 מצמד של החלוץ הניגרי. בדקה ה-60, יונוס אקון שם את השלישי, כשאנדראס הלמרסן רק צימק עבור האורחת האומללה.

דקה 3, שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:1: גם כאן שער מוקדם! הכדור נכנס פנימה ל-מי אם לא ויקטור אוסימן, שסיים בבעיטה שטוחה לרחוק. 

מריו למינה חוגג עם ויקטור אוסימן (IMAGO)מריו למינה חוגג עם ויקטור אוסימן (IMAGO)
שחקני גלאטסראיי חוגגים (IMAGO)שחקני גלאטסראיי חוגגים (IMAGO)

דקה 33, שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:2: איזו טעות בהגנה של האורחת! ניסיון החזרה לשוער נחתה ברגלו של אוסימן, שהשתלט, חלף בקלות על השוער וגלגל פנימה ברגל שמאל. צמד לניגרי. 

ויקטור אוסימן חוגג (IMAGO)ויקטור אוסימן חוגג (IMAGO)
שחקני גלאטסראיי מאושרים (IMAGO)שחקני גלאטסראיי מאושרים (IMAGO)

דקה 60, שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:3: עוד טעות בהגנה של בודו גלימט. אוסימן חטף את הכדור שהגיע ליונוס אקון. הקשר בהתחלה סחט הצלה מהשוער, אך הריבאונד חזר אליו והוא שם אותו בפנים. 

יונוס אקון חוגג (IMAGO)יונוס אקון חוגג (IMAGO)
שחקני גלאטסראיי חוגגים (IMAGO)שחקני גלאטסראיי חוגגים (IMAGO)

דקה 76, שער! בודו גלימט צימקה ל-3:1: כדור עלה מהצד השמאלי של הרחבה, היישר לראשו של המחליף אנדראס הלמרסן, שנגח את הכדור לרשת מקרוב.

