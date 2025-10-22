ניצחון בכורה לבילבאו בצ'מפיונס 1:3 מול קרבאח

אחרי הערב הענק והשערים הרבים שקיבלנו אמש בצ’מפיונס, גם יום המשחקים הזה (רביעי) התחיל לא רע בכלל, כשבשני המשחקים המוקדמים קיבלנו תוצאה זהה. במוקד, אתלטיק בילבאו ביצעה מהפך בסן מאמס, כשגברה 1:3 על קרבאח והשיגה ניצחון בכורה במפעל, ובמקביל גלאטסראיי ניצחה בביתה 1:3 את בודו גלימט, עם צמד של ויקטור אוסימן.

אתלטיק בילבאו – קרבאח 1:3

שתי הקבוצות הגיעו למפגש במומנטום שונה לחלוטין. הבאסקים באו אחרי שפתחו את הקמפיין שלהם עם שני הפסדים רצופים, כשאצל האורחת המצב היה הפוך. האזרים סיבכו את המשחק עבור המארחת כבר בדקה הראשונה, כשלנאדרו אנדרדה הימם את הסן מאמס. אך צמד של גורקה גוזרטה (‘88,’40) ועוד אחד של רוברט נבארו המחליף, סידרו את המהפך. איניאקי וויליאמס נאלץ לפנות את המגרש במחצית בראשונה עם פציעה מדאיגה.

דקה 1, שער! קרבאח עלתה ל-0:1: הפתעה או שלא? האזרים ניצלו טעות קשה בהגנה הבאסקית, כשהכדור הגיע ללאנדרו אנדרדה, שסיים עם פס לפינה הרחוקה.

לאנדרו אנדרדה חוגג (IMAGO)

שחקני קרבאח חוגגים עם לאנדרו אנדרדה (IMAGO)

דקה 40, שער! אתלטיק בילבאו השוותה ל-1:1: כדור עומק גדול מצא את גורקה גורוזטה, והחלוץ לא התבלבל מול השער, כששם את הכדור ברשת.

גורקה גורוזטה חוגג (IMAGO)

גורקה גורוזטה מאושר (IMAGO)

דקה 70, שער! אתלטיק בילבאו עלתה ל-1:2: הנה המהפך! רוברט נבארו, המחליף שעלה רק לפני חמש דקות, קיבל את הכדור על קצה הרחבה ושלח מסובבת לחיבורים הרחוקים.

רוברט נבארו כובש (IMAGO)

רוברט נבארו חוגג (IMAGO)

דקה 88, שער! אתלטיק בילבאו עלתה ל-1:3: אחרי בלבלה בקרן, הכדור חזר אחורה לגורוזטה, ששם את הלב שלו בחצי וולה מחוץ לרחבה, כשהוא השלים צמד גדול.

גורקה גורוזטה חוגג (IMAGO)

שחקני אתלטיק בילבאו חוגגים (IMAGO)

גלאטסראיי – בודו גלימט 1:3

במשחק בטורקיה, הקבוצות הגיעו כשהן צמודות אחת לשנייה, אך המשחק כלל לא היה כזה, כשהמארחת שלטה כבר מהפתיחה. בדקה ה-3, אוסימן העלה את הטורקים ליתרון עם סיומת נהדרת לפינה הרחוקה. חצי שעה לאחר מכן, גלא כבר הייתה ב-0:2 מצמד של החלוץ הניגרי. בדקה ה-60, יונוס אקון שם את השלישי, כשאנדראס הלמרסן רק צימק עבור האורחת האומללה.

דקה 3, שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:1: גם כאן שער מוקדם! הכדור נכנס פנימה ל-מי אם לא ויקטור אוסימן, שסיים בבעיטה שטוחה לרחוק.

מריו למינה חוגג עם ויקטור אוסימן (IMAGO)

שחקני גלאטסראיי חוגגים (IMAGO)

דקה 33, שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:2: איזו טעות בהגנה של האורחת! ניסיון החזרה לשוער נחתה ברגלו של אוסימן, שהשתלט, חלף בקלות על השוער וגלגל פנימה ברגל שמאל. צמד לניגרי.

ויקטור אוסימן חוגג (IMAGO)

שחקני גלאטסראיי מאושרים (IMAGO)

דקה 60, שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:3: עוד טעות בהגנה של בודו גלימט. אוסימן חטף את הכדור שהגיע ליונוס אקון. הקשר בהתחלה סחט הצלה מהשוער, אך הריבאונד חזר אליו והוא שם אותו בפנים.

יונוס אקון חוגג (IMAGO)

שחקני גלאטסראיי חוגגים (IMAGO)

דקה 76, שער! בודו גלימט צימקה ל-3:1: כדור עלה מהצד השמאלי של הרחבה, היישר לראשו של המחליף אנדראס הלמרסן, שנגח את הכדור לרשת מקרוב.