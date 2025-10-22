"הוכה באגרופים ובבעיטות, עבר ניתוח בביה"ח"

אירועי הדרבי התל אביבי העלו שוב את נושא האלימות סביב הכדורגל, אך הפעם מדובר במקרה אלימות אחר לגמרי. משטרת ישראל מסרה היום (רביעי) כי בתאריך 30.9.25 התקבלה תלונה מאביו של קורבן, אשר מסר כי בנו הקטין נפצע באורח קשה לאחר שנגרמה לו “חבלה חמורה בנסיבות מחמירות” במגרש כדורגל.

על פי הודעת המשטרה, הקורבן ספג מכות קשות כולל אגרופים ובעיטות במגרש כדורגל מקומי, פגיעות שגרמו לו לעבור ניתוח בבית החולים, וכל זאת לאור עימות שהתפתח בכלל בשטח בית הספר באזור הצפון. משטרת ישראל עצרה שני נאשמים בשנות ה-20 וכתב אישום הוגש נגדם.

צפו: תיעוד מהתקיפה במגרש

ההודעה המלאה של המשטרה

“מחקירת שוטרי המחוז הצפוני עלה כי במהלך חודש ספטמבר 2025 התפתח עימות בין תלמידים בבית ספר בצפון. אחד המעורבים עדכן את קרוב משפחתו אודות העימות, וזה הגיע לבית הספר ותמך בו במהלך האירוע. בתום המפגש, אמר אחד המעורבים לקורבן כי ‘יבוא יום ויגמול לו בחזרה.

בתאריך 28.09.25, בשעות הערב שהה הקורבן עם חבריו במגרש כדורגל מקומי, כאשר אחד המעורבים באירוע הקודם נכח במקום. בשלב מסוים נודע לנאשמים על הימצאותו של הקורבן, והשניים הגיעו למגרש כשהם מתקרבים ישירות לעברו. לאחר שאחד הקטינים במקום אישר בפניהם כי הותקף בעבר על ידי הקורבן, אחז בו אחד הנאשמים בשתי ידיו והתעלם מטענות הקורבן כי לא פגע בו.

בהמשך, ביקש הנאשם השני מאחד המעורבים לתאר את שאירע בבית הספר, ובה בעת טען כי הקורבן תקף גם אותו. מיד לאחר מכן, היכה הנאשם את הקורבן באגרוף בפניו ובעט בו בעוצמה באזורים שונים בגוף. הנאשמים המשיכו להכות את הקורבן ברחבי המגרש עד שהורחקו מהמקום על ידי אחרים ועזבו את הזירה.

הקורבן, שסבל מכאבים עזים, הזעיק את אביו למגרש והועבר לקבלת טיפול רפואי. למחרת, בתאריך 29.09.25, אושפז בבית החולים, שם עבר ניתוח. כתוצאה ממעשיהם של הנאשמים נגרמה לקורבן חבלה חמורה בנסיבות מחמירות. שני הנאשמים, בשנות ה-20 לחייהם, נעצרו על ידי שוטרי המחוז הצפוני ומעצרם הוארך מעת לעת. עם סיום החקירה, הגישה פרקליטות מחוז צפון, באמצעות עו"ד עדי בר, כתב אישום ובקשה למעצר הנאשמים עד תום ההליכים בבית המשפט המחוזי בנצרת.

שוטרי מחוז צפון פועלים בנחישות ובאפס סובלנות כלפי גילויי אלימות חמורה, תוך תגובה מהירה לכל אירוע אלים ופעילות יזומה לסיכול עבירות, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ובטחונו האישי של כל אזרח”.