יום רביעי, 22.10.2025 שעה 12:49
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

"הוכה באגרופים ובבעיטות, עבר ניתוח בביה"ח"

אירוע אלימות מסוכן במגרש כדורגל בצפון, קטין נפצע באורח קשה: "חבלה חמורה בנסיבות מחמירות". שניים נעצרו ע"י המשטרה והוגשו נגדם כתבי אישום. צפו

|
כדורגל אילוסטרציה (חג'אג' רחאל)
כדורגל אילוסטרציה (חג'אג' רחאל)

אירועי הדרבי התל אביבי העלו שוב את נושא האלימות סביב הכדורגל, אך הפעם מדובר במקרה אלימות אחר לגמרי. משטרת ישראל מסרה היום (רביעי) כי בתאריך 30.9.25 התקבלה תלונה מאביו של קורבן, אשר מסר כי בנו הקטין נפצע באורח קשה לאחר שנגרמה לו “חבלה חמורה בנסיבות מחמירות” במגרש כדורגל.

על פי הודעת המשטרה, הקורבן ספג מכות קשות כולל אגרופים ובעיטות במגרש כדורגל מקומי, פגיעות שגרמו לו לעבור ניתוח בבית החולים, וכל זאת לאור עימות שהתפתח בכלל בשטח בית הספר באזור הצפון. משטרת ישראל עצרה שני נאשמים בשנות ה-20 וכתב אישום הוגש נגדם.

צפו: תיעוד מהתקיפה במגרש

ההודעה המלאה של המשטרה

“מחקירת שוטרי המחוז הצפוני עלה כי במהלך חודש ספטמבר 2025 התפתח עימות בין תלמידים בבית ספר בצפון. אחד המעורבים עדכן את קרוב משפחתו אודות העימות, וזה הגיע לבית הספר ותמך בו במהלך האירוע. בתום המפגש, אמר אחד המעורבים לקורבן כי ‘יבוא יום ויגמול לו בחזרה.

בתאריך 28.09.25, בשעות הערב שהה הקורבן עם חבריו במגרש כדורגל מקומי, כאשר אחד המעורבים באירוע הקודם נכח במקום. בשלב מסוים נודע לנאשמים על הימצאותו של הקורבן, והשניים הגיעו למגרש כשהם מתקרבים ישירות לעברו. לאחר שאחד הקטינים במקום אישר בפניהם כי הותקף בעבר על ידי הקורבן, אחז בו אחד הנאשמים בשתי ידיו והתעלם מטענות הקורבן כי לא פגע בו.

בהמשך, ביקש הנאשם השני מאחד המעורבים לתאר את שאירע בבית הספר, ובה בעת טען כי הקורבן תקף גם אותו. מיד לאחר מכן, היכה הנאשם את הקורבן באגרוף בפניו ובעט בו בעוצמה באזורים שונים בגוף. הנאשמים המשיכו להכות את הקורבן ברחבי המגרש עד שהורחקו מהמקום על ידי אחרים ועזבו את הזירה.

הקורבן, שסבל מכאבים עזים, הזעיק את אביו למגרש והועבר לקבלת טיפול רפואי. למחרת, בתאריך 29.09.25, אושפז בבית החולים, שם עבר ניתוח. כתוצאה ממעשיהם של הנאשמים נגרמה לקורבן חבלה חמורה בנסיבות מחמירות. שני הנאשמים, בשנות ה-20 לחייהם, נעצרו על ידי שוטרי המחוז הצפוני ומעצרם הוארך מעת לעת. עם סיום החקירה, הגישה פרקליטות מחוז צפון, באמצעות עו"ד עדי בר, כתב אישום ובקשה למעצר הנאשמים עד תום ההליכים בבית המשפט המחוזי בנצרת.

שוטרי מחוז צפון פועלים בנחישות ובאפס סובלנות כלפי גילויי אלימות חמורה, תוך תגובה מהירה לכל אירוע אלים ופעילות יזומה לסיכול עבירות, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ובטחונו האישי של כל אזרח”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */