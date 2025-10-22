יום רביעי, 22.10.2025 שעה 12:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"אם יהיה צריך, נגיע עד בית המשפט המחוזי"

בהפועל מתכוננים לבית הדין, עובדים על ניסוח כתב הגנה ויטענו שביטול המשחק היה מהלך חריג: "המשטרה לא מנעה את כניסת האבוקות ובסוף אנחנו נענש?"

|
התפאורה של אוהדי הפועל תל אביב כשהאבוקות נפתחות ברקע (רדאד ג'בארה)
התפאורה של אוהדי הפועל תל אביב כשהאבוקות נפתחות ברקע (רדאד ג'בארה)

בהפועל תל אביב מתכוננים לבית הדין. החל מאתמול (שלישי) עמלים במועדון על ניסוח כתב הגנה מקיף לקראת הדיון הצפוי בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות, שייערך בשבוע הבא בעקבות ביטול הדרבי התל אביבי. את עבודת ההכנה מוביל היועץ המשפטי של המועדון, עו"ד רועי רוזן, יחד עם צוות משפטי שמרכז את כל החומרים והתקדימים הרלוונטיים.

בהפועל מתכוונים לטעון כי ביטול המשחק היה מהלך חריג וחסר כל תקדים אחר, שכן לאורך השנים התקיימו בליגה לא מעט משחקים שבהם התרחשו אירועים דומים, כולל מקרים של שימוש בפירוטכניקה ופציעות קלות של אוהדים או שוטרים, אך אותם משחקים לא הופסקו. במקום זאת, הקבוצות המעורבות נענשו בדיעבד בבית הדין, מבלי שהוכרז על הפסד טכני.

בחודורוב ינסו להוכיח כי ההחלטה לבטל את הדרבי אינה עומדת בקנה אחד עם אופן הטיפול במקרים דומים בעבר, וינסו להציג פסיקה אחידה שממנה, לטענתם, סטה דרישת התובע. גורמים בהפועל מבינים כי מצפים מספר דיונים, כולל ערכאה לבית הדין העליון של ההתאחדות, אם בכל זאת יוחלט להעניש את הקבוצה בהפסד טכני.

צפו בכאוס מחוץ לבלומפילד

כמו כן, במועדון לא מתכוון לוותר ובמידת הצורך יפנו לערכאות אזרחיות. “אנחנו הולכים על זה עד הסוף, לא יכול להיות שנעמוד בכל ההתחייבויות שלנו כלפי המשטרה ובסוף היא זאת שלא מנעה את כניסת הפירוטכניקה, ועל זה נענש בהפסד טכני או בהורדת נקודות. אם צריך נגיע עד בית המשפט המחוזי", אמרו גורמים במועדון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */