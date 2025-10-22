"אם יהיה צריך, נגיע עד בית המשפט המחוזי"

בהפועל תל אביב מתכוננים לבית הדין. החל מאתמול (שלישי) עמלים במועדון על ניסוח כתב הגנה מקיף לקראת הדיון הצפוי בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות, שייערך בשבוע הבא בעקבות ביטול הדרבי התל אביבי. את עבודת ההכנה מוביל היועץ המשפטי של המועדון, עו"ד רועי רוזן, יחד עם צוות משפטי שמרכז את כל החומרים והתקדימים הרלוונטיים.

בהפועל מתכוונים לטעון כי ביטול המשחק היה מהלך חריג וחסר כל תקדים אחר, שכן לאורך השנים התקיימו בליגה לא מעט משחקים שבהם התרחשו אירועים דומים, כולל מקרים של שימוש בפירוטכניקה ופציעות קלות של אוהדים או שוטרים, אך אותם משחקים לא הופסקו. במקום זאת, הקבוצות המעורבות נענשו בדיעבד בבית הדין, מבלי שהוכרז על הפסד טכני.

בחודורוב ינסו להוכיח כי ההחלטה לבטל את הדרבי אינה עומדת בקנה אחד עם אופן הטיפול במקרים דומים בעבר, וינסו להציג פסיקה אחידה שממנה, לטענתם, סטה דרישת התובע. גורמים בהפועל מבינים כי מצפים מספר דיונים, כולל ערכאה לבית הדין העליון של ההתאחדות, אם בכל זאת יוחלט להעניש את הקבוצה בהפסד טכני.

צפו בכאוס מחוץ לבלומפילד

כמו כן, במועדון לא מתכוון לוותר ובמידת הצורך יפנו לערכאות אזרחיות. “אנחנו הולכים על זה עד הסוף, לא יכול להיות שנעמוד בכל ההתחייבויות שלנו כלפי המשטרה ובסוף היא זאת שלא מנעה את כניסת הפירוטכניקה, ועל זה נענש בהפסד טכני או בהורדת נקודות. אם צריך נגיע עד בית המשפט המחוזי", אמרו גורמים במועדון.