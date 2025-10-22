יום רביעי, 22.10.2025 שעה 12:47
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

מה ברק בכר צריך לעשות כדי להצליח בחיפה?

פודקאסט הירוקים בפרק חירום על חזרת המאמן: מתי התקבלה ההחלטה להיפרד מפלורס, מה בכר צריך לשנות מקצועית ואיך הוא יעבוד ביחד עם רפאלוב? האזינו

|
ברק בכר (עמרי שטיין)
ברק בכר (עמרי שטיין)

פודקאסט מכבי חיפה, עם גידי ליפקין, בן פרידמן ודורון בן דור, התכנס לפרק חירום לרגל פיטוריו של דייגו פלורס ומינויו של ברק בכר שחוזר למקום שרק שלח אותו הביתה לפני כחמישה חודשים בלבד.

על הפרק: מתי התקבלה ההחלטה להיפרד מפלורס, באיזה מעמד בכר חוזר לחיפה, איך הוא וראש מערך הסקאוט, ליאור רפאלוב, יעבדו יחד כעת, מה היתרונות בחזרה ומה החסרונות?

וגם: איך גיא צרפתי חוזר לקבוצה אחרי שלא רצו בקדנציה השנייה שיחזור לחיפה, האם בעתיד הוא יכול להיות ממונה למאמן מכבי חיפה, באיזו מערך ישחק בכר ואיך יעבור משחק הפתיחה שלו?

