סומכת עליו: חוזה בוגרים למגן העתיד של כפ"ס

בהפועל כפר סבא ממשיכים להסתמך על מי שגדלו אצלם בגיל צעיר והגיעו עד גיל נוער להמשך הדרך. במועדון הירוק מהשרון הוחלט להחתים את אלירן צדוק, המגן בן ה-18, על חוזה בוגרים, וכבר בקרוב הוא עשוי להיות חלק מסגל קבוצת הליגה הלאומית, תחת הדרכתו של אדם לם.

החתימה של צדוק על אותו חוזה בוגרים בכפר סבא, בוצעה בנוכחות של שני נציגיו, אדם קידן ובר גווילי, הבעלים והאיש הוותיק של המועדון יצחק שום והמנהל המקצועי יריב דמתי.

העונה, תחת הדרכתו של דן קובליו, רשם כבר שישה משחקים במסגרת ליגת העל לנוער. מתוך 18 קבוצות, הירוקים מהשרון במקום ה-14 עם שבע נקודות בפתיחת עונה לא הכי טובה מצד הקבוצה הצעירה, שעוד עשויה להתחזק ולהתחבר ולהגיע למקום ראוי בסוף עונת 2025/26. אלירן צדוק פתח את עונתו ה-10 במספר במועדון, תחת רישומי ההתאחדות לכדורגל, מאז עונת המשחקים 2016/17.

צדוק, בעודו בן תשע, חבר למחלקת הנוער של הפועל כפר סבא, לקבוצת טרום ילדים ב', לראשונה בקריירה שלו. מאז, 10 עונות רצופות, כאמור, המסתכמות, לעת עתה, לכדי 223 הופעות בכל המסגרות. בתחילתו של השבוע הקרוב (ראשון, 26/10), כפר סבא ואלירן צדוק ייצאו למשחק חוץ בי"א באשדוד, שם יפגשו את מ.ס. המקומית, משחק במסגרת המחזור השמיני בליגת העל לנוער.