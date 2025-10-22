יום רביעי, 22.10.2025 שעה 12:49
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

סומכת עליו: חוזה בוגרים למגן העתיד של כפ"ס

אלירן צדוק בן ה-18 שגדל בירוקים, סגר על הסכם של שחקן בוגר ומסומן כמי שעשוי להשתלב בסגל הקבוצה מהלאומית בקרוב. פותח עונה 10 ברציפות במועדון

|
בר גווילי, אלירן צדוק ואדם קידן (באדיבות המועדון)
בר גווילי, אלירן צדוק ואדם קידן (באדיבות המועדון)

בהפועל כפר סבא ממשיכים להסתמך על מי שגדלו אצלם בגיל צעיר והגיעו עד גיל נוער להמשך הדרך. במועדון הירוק מהשרון הוחלט להחתים את אלירן צדוק, המגן בן ה-18, על חוזה בוגרים, וכבר בקרוב הוא עשוי להיות חלק מסגל קבוצת הליגה הלאומית, תחת הדרכתו של אדם לם.

החתימה של צדוק על אותו חוזה בוגרים בכפר סבא, בוצעה בנוכחות של שני נציגיו, אדם קידן ובר גווילי, הבעלים והאיש הוותיק של המועדון יצחק שום והמנהל המקצועי יריב דמתי.

העונה, תחת הדרכתו של דן קובליו, רשם כבר שישה משחקים במסגרת ליגת העל לנוער. מתוך 18 קבוצות, הירוקים מהשרון במקום ה-14 עם שבע נקודות בפתיחת עונה לא הכי טובה מצד הקבוצה הצעירה, שעוד עשויה להתחזק ולהתחבר ולהגיע למקום ראוי בסוף עונת 2025/26. אלירן צדוק פתח את עונתו ה-10 במספר במועדון, תחת רישומי ההתאחדות לכדורגל, מאז עונת המשחקים 2016/17.

צדוק, בעודו בן תשע, חבר למחלקת הנוער של הפועל כפר סבא, לקבוצת טרום ילדים ב', לראשונה בקריירה שלו. מאז, 10 עונות רצופות, כאמור, המסתכמות, לעת עתה, לכדי 223 הופעות בכל המסגרות. בתחילתו של השבוע הקרוב (ראשון, 26/10), כפר סבא ואלירן צדוק ייצאו למשחק חוץ בי"א באשדוד, שם יפגשו את מ.ס. המקומית, משחק במסגרת המחזור השמיני בליגת העל לנוער.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */