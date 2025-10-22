רפורמת השכר בליגה ב'? "הנושא נבחן מחדש"

במהלך עונת המשחקים 2024/25 החולפת בליגה ב', הליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי, קבוצות קיבלו לידיהן "תצהיר" מטעם ההתאחדות לכדורגל עליו היו אמורים לחתום כי לא חורגים מעל סכום של 650,000 שקלים בכל הקשור ל"שכר שחקנים" עונתי.

הנושא עלה לאוויר ביוזמת שינו זוארץ, כפי שפורסם ביולי 2024 ב-ONE. המטרה הייתה למנוע פריצות בליגה ולהגביל השכר שילווה בהתחייבות. "אני ..., נושא ת.ז. ..., לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן", נכתב בראשית התצהיר.

"הקבוצה מתחייבת בזאת כי תקרת הוצאות השכר המאושרת לקבוצה לעונת 2024/25 תעמוד על סך מקסימלי של 650,000 שקלים ברוטו לכל היותר, למעט החזרי נסיעות מוחרג" (1,500 שקלים או 2,500 שקלים, בהתאם למרחק בו מתגורר השחקן), נכתב ב"תצהיר".

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

"הקבוצה מתחייבת כי בתום עונת 2024/25 (קרי – מחודש אוגוסט 2024 ועד חודש יוני 2025, כולל), תוגש חוות דעת חתומה על ידי רואה החשבון של הקבוצה המאשרת שהקבוצה עמדה בכל התנאים המפורטים לעיל", נכתב בסוף דבר ב"תצהיר".

והעונה? קבוצות התארגנו על חוזי שחקנים, כשטרם קיבלו את ה"תצהיר", בדומה לעונה שעברה. ייתכן ואף לא יקבלו אותו, הרי שבהתאחדות מודים כי נוכח הרפורמה של שינוי הליגות וצמיחתה העתידית של הליגה הארצית, הנושא נבחן מחדש.

לא ברור מי עמדו בהגבלת השכר עד 650,000 שקלים ומי חרגו מהסכום, הרי שאין נתונים שמוצגים לתקשורת ולציבור. יש הטוענים כי חלק מהקבוצות החזיקו סגל שחקנים החורג מהסכום, הרי שהתעניינו בעליית ליגה ועם סכום נמוך, לכאורה, אי אפשר להעפיל לליגה בכירה.

מההתאחדות לכדורגל נמסר ל-ONE, לאחר פנייה בנושא: "בעונה שעברה אכן התבצעה חתמה על תצהירים. העונה, הרבה בגלל הרפורמה של שינוי הליגות, וצמיחתה העתידית של הליגה הארצית, הנושא נבחן מחדש".