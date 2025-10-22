יום רביעי, 22.10.2025 שעה 12:47
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
93-133פאריס סן-ז'רמן1
90-93אינטר2
90-83ארסנל3
77-123בורוסיה דורטמונד4
72-63מנצ'סטר סיטי5
62-82באיירן מינכן6
62-83ניוקאסל7
61-72ריאל מדריד8
64-93ברצלונה9
62-52קרבאח אגדם10
46-83פ.ס.וו. איינדהובן11
42-32טוטנהאם12
32-52מארסיי13
33-52קלאב ברוז'14
33-52ספורטינג ליסבון15
36-62איינטרכט פרנקפורט16
33-32ליברפול17
38-73אתלטיקו מדריד18
33-22צ'לסי19
35-22גלאטסראיי20
35-22אטאלנטה21
39-43נאפולי22
39-33אוניון סט. ז'ילואז23
26-62יובנטוס24
24-42בודה גלימט25
25-13פאפוס26
210-53באייר לברקוזן27
16-32מונאקו28
15-22סלביה פראג29
15-23ויאריאל30
18-43פ.צ. קופנהאגן31
18-13אולימפיאקוס32
19-13קייראט33
07-23בנפיקה ליסבון34
06-12אתלטיק בילבאו35
06-02אייאקס36

"עוד יהלום של לה מאסיה, צמד קסום של גורן"

בקטלוניה החמיאו לישראלי בן ה-16 שכיכב ב-0:3 של בארסה על אולימפיאקוס בליגת האלופות לנוער לעיני דקו. הקשר: "שמח שכבשתי לראשונה בצ'מפיונס U19"

|
אוריין גורן חוגג (צילום מסך)
אוריין גורן חוגג (צילום מסך)

אוריין גורן ממשיך לככב במדי ברצלונה. אחרי שהוקפץ העונה לקבוצת הנוער שלה (עד גיל 19) למרות שהוא רק בן 16, הקשר הישראלי כבש אתמול (שלישי) בצהריים צמד בניצחון 0:3 על אולימפיאקוס בליגת האלופות לנוער.

“עוד יהלום של לה מאסיה בולט: אוריין גורן מכתיר את עצמו בליגת האלופות לנוער עם צמד קסום", נכתב בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני, “שלישיית הקישור (פדרו רודריגס, קים ז’וניינט וגורן) הייתה מצוינת. הכדור טס וההגנה היוונית לא יכלה לנצל את היתרון המספרי שלה", אחרי שאולימפיאקוס פתחה במערך 5-4-1.

עוד נכתב: “אוריין הציג משחק ללא דופי והיה נחוש. בשער השני הישראלי כבש בבעיטה מוצינת, בעוד השלישי הגיע אחרי מהלך קולקטיבי. אוריין גורן כיכב מול אולימפיאקוס, אבל יש עוד הרבה שחקנים מאחוריו שמתפתחים בצורה טובה".

לאמין ימאל מגיע בתור נשיא המועדון וכובש

גורן פתח בהרכב של בארסה ושיחק 77 דקות לפני שהוחלף. את הצמד הוא כבש לעיני יותר מ-800 צופים בשעת צהריים באצטדיון יוהאן קרויף, אחד מהם היה המנהל הספורטיבי של בארסה, דקו. בסיום כתב הקשר באינסטגרם: “אני שמח מהניצחון של הקבוצה ומכך שכבשתי את שני השערים הראשונים שלי בליגת האלופות לנוער".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */