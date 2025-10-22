"עוד יהלום של לה מאסיה, צמד קסום של גורן"

אוריין גורן ממשיך לככב במדי ברצלונה. אחרי שהוקפץ העונה לקבוצת הנוער שלה (עד גיל 19) למרות שהוא רק בן 16, הקשר הישראלי כבש אתמול (שלישי) בצהריים צמד בניצחון 0:3 על אולימפיאקוס בליגת האלופות לנוער.

“עוד יהלום של לה מאסיה בולט: אוריין גורן מכתיר את עצמו בליגת האלופות לנוער עם צמד קסום", נכתב בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני, “שלישיית הקישור (פדרו רודריגס, קים ז’וניינט וגורן) הייתה מצוינת. הכדור טס וההגנה היוונית לא יכלה לנצל את היתרון המספרי שלה", אחרי שאולימפיאקוס פתחה במערך 5-4-1.

עוד נכתב: “אוריין הציג משחק ללא דופי והיה נחוש. בשער השני הישראלי כבש בבעיטה מוצינת, בעוד השלישי הגיע אחרי מהלך קולקטיבי. אוריין גורן כיכב מול אולימפיאקוס, אבל יש עוד הרבה שחקנים מאחוריו שמתפתחים בצורה טובה".

לאמין ימאל מגיע בתור נשיא המועדון וכובש

גורן פתח בהרכב של בארסה ושיחק 77 דקות לפני שהוחלף. את הצמד הוא כבש לעיני יותר מ-800 צופים בשעת צהריים באצטדיון יוהאן קרויף, אחד מהם היה המנהל הספורטיבי של בארסה, דקו. בסיום כתב הקשר באינסטגרם: “אני שמח מהניצחון של הקבוצה ומכך שכבשתי את שני השערים הראשונים שלי בליגת האלופות לנוער".