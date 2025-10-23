בהובלתו של מאמן דמוי קלופ: הכירו את מיטיולן

מכבי תל אביב כבר פגשה את מיטיולן לפני שנה במסגרת שלב הליגה של הליגה האירופית והפסידה לה 2:0 באצטדיון פרטיזן בבלגראד, אבל הגרסה החדשה של סגנית אלופת דנמרק תהיה שונה משמעותית. היא עברה שינוי סגנוני מהותי מאז מינויו של מייק טולברג למאמן החדש בתחילת ספטמבר, בהחלטה דרמטית שהפתיעה רבים וגרמה לחילוקי דעות בקרב האוהדים.

כי הרי מי מפטר מאמן שהצעיד את הקבוצה לאליפות ב-2024, פספס את התואר על חודה של נקודה בעונה שעברה, ופתח את העונה הנוכחית ללא הפסד? תומאס תומאסברג היה פופולרי, אבל להנהלה השאפתנית היו ספקות לגבי יכולתו להצעיד את הקבוצה להישגים מרשימים יותר. מיטיולן ספגה יותר מדי במחזורים הראשונים בליגה הדנית, ולא הייתה רחוקה מהדחה במוקדמות הליגה האירופית במפגשים מול היברניאן הסקוטית. וכך, שעות ספורות אחרי שההעפלה לשלב הליגה הובטחה עם ניצחון כפול על קופס הפינית, קיבל תומאסברג את ההודעה על סיום תפקידו.

באופן חריג, הוא ניהל את משחק הפרידה שלו מול ברונדבי ב-31 באוגוסט, ואף רשם ניצחון 1:3 בדקות הסיום. האקורד הזה רק הדגיש עד כמה הקדנציה שלו היתיה טובה. "היה זה הימור גדול מאוד. הקבוצה לא הייתה במשבר, והשינוי לא היה כפוי. היו"ר קלאוס שטיינליין הודה בכך. הוא אמר שתומאסברג פוטר בעיקר כי הייתה הזדמנות להחתים את טולברג", מספר העיתונאי יורן כריסטנסן שמסקר את הקבוצה.

מייק טולברג (IMAGO)

ניתן להסיק מכך כי במיטיולן רואים בטולברג בן ה-39 עילוי. יש בכך לא מעט הגיון, כי זו הייתה הדעה גם בהנהלת בורוסיה דורטמונד. טולברג הצטרף לצהובים-שחורים עוד ב-2019, עבד רוב הזמן בקבוצה עד גיל 19 וזכה לשבחים מפליגים בתוך המועדון. המנהל הספורטיבי לארס ריקן העריך אותו מאוד, וכאשר פוטר נורי שאהין בינואר האחרון מונה טולברג למאמן הזמני. הוא ניהל 3 משחקים של הסגל הבוגר, השיג בין היתר ניצחון על שחטאר דונייצק בליגת האלופות, והיו שהאמינו כי כדאי להעניק לו את המשרה באופן קבוע. אלא שהיה זה סיכון עצום להמר שוב על מאמן צעיר וחסר ניסיון אחרי כישלונו של שאהין, וניקו קובאץ' גויס למשימה. טולברג נתפס כמאמן העתיד של דורטמונד, חתם על חוזה חדש והתחיל את העונה הנוכחית בקבוצת המילואים.

במהלך הימים הקצרים על ספסל דורטמונד, הוא הספיק להרשים מאוד את הגרמנים עם תגובות אמוציונליות מאוד על הקווים. הקפיצות והחגיגות הזכירו להם את יורגן קלופ בצעירותו, וכך גם הסגנון המבוסס על לחץ גבוה ואינטנסיבי מאוד. טולברג היה סוג של "תואם קלופ", ובמיטיולן אהבו את הפרופיל הזה. הם החליטו לפנות אליו, הציגו את הפרויקט, שכנעו אותו לעזוב את גרמניה, והיו מוכנים לשלם יותר ממיליון אירו לבורוסיה על מנת להביאו למולדת.

יורגן קלופ, מצא תאום? (IMAGO)

פחות מחודשיים חלפו מאז, ולכן מוקדם לקפוץ למסקנות מרחיקות לכת, אבל בינתיים מוגדר המהלך הזה כהצלחה למרות הפסד במשחק הבכורה של הבוס החדש. טולברג התאקלם במהירות שיא, יישם את השיטה שלו מהמשחק הראשון, וייצב את ההגנה בעיקר באמצעות הלחץ שלא מאפשר ליריב להתקרב לרחבה של מיטיולן בתדירות גבוהה. לצד רצף הניצחונות בליגה הדנית, שומרת מיטיולן על מאזן מושלם בליגה האירופית. היא גברה 0:2 על שטורם גראץ, הדהימה את נוטינגהאם פורסט עם 2:3 באנגליה כדי לקרב את פיטוריו של אנג' פוסטקוגלו, ומעוניינת להמשיך בתנופה על חשבון מכבי תל אביב. השאיפה היא ללכת רחוק מאוד במפעל, ובאופן כללי המטרה היא להפוך את מיטיולן למועדון המוביל בסקנדינביה – ואף מעבר לכך.

מיטיולן מתבססת על אקדמיה מצוינת ועל סקאוטינג איכותי מאוד, ומצליחה להחתים שחקנים עם פוטנציאל גבוה שלא בהכרח היו אמורים לנחות בליגה הדנית. קחו, למשל, את פרנקולינו דז'ו. החלוץ מגיניאה ביסאו, שכבש מול מכבי לפני שנה, הוא בוגר האקדמיה של בנפיקה ונחשב להבטחה גדולה בצד האדום של ליסבון. מיטיולן הדהימה את הנשרים כאשר "גנבה" אותו ב-2023, תוך שהיא מבטיחה לו מסלול מהיר להרכב ושדרוג מקצועי. זה בהחלט עובד, והשיפור ניכר. פרנקולינו היה מצוין בשתי העונות הקודמות, והבקיע 11 שערים בליגה הדנית בכל אחת מהן. העונה הוא הגיע לרף הזה תוך 11 משחקים בלבד, מציג יכולת נפלאה על בסיס כמעט שבועי, ונמצא בעמדת זינוק פנטסטית בגיל 21. הקבוצות הבכירות ביבשת עוקבות אחריו, ובקיץ הקרוב עשויה מיטיולן לעשות עליו קופה שמנה. בינתיים, הוא ישמח מאוד להרשית שוב מול הצהובים בליגה האירופית.

שחקן נוסף שעשה כותרות בקרב מול מכבי תל אביב לפני שנה הוא אראל שימשיר בן ה-23. הקשר ההתקפי, שכיכב בנבחרות הצעירות של דנמרק לפני שעשה הסבה לנבחרת טורקיה עד גיל 21, הקניט את שחקני אלופת ישראל באמירות פוליטיות בוטות ושפלות. יש לקוות שהוא יתנהג בצורה ראויה יותר הפעם, ובכל מקרה הדגש צריך להיות על יכולותיו על הדשא. שימשיר נמצא בכושר מעולה, סיפק 3 בישולים אמנותיים בניצחון 1:5 על ויילה בליגה הדנית ביום ראשון, וצפוי גם הוא להימכר תמורת סכום מכובד בקיץ הקרוב. בשיקטאש הביעה בו עניין רב באוגוסט, אבל מיטיולן סירבה כי "הסתפקה" בעזיבתו של אוליבר סורנסן לפארמה. גם שימשיר עשוי להגיע לאיטליה, או אולי לגרמניה. הוא מסוגל לשחק בשני האגפים, ניחן בראיית משחק טובה ובמסירות מדודות לכל הטווחים, ומייצר הזדמנויות הבקעה בקלות.

סתיו למקין במאבק עם שימשיר בעונה שעברה (רויטרס)

דאריו אוסוריו הצ'יליאני מסוכן לא פחות. הוא רק בן 21, אבל מתחיל כבר עונה שלישית בליגה הדנית, ובמועדון גאים מאוד בכך שהחתימו אותו תמורת 5 מיליון אירו בלבד. הוא יצירתי מאוד באגף הימני, ניחן בכדרור סוחף תוך כדי תנועה, ומאיים על השער מכל הטווחים ברגלו השמאלית החזקה. אוהדי מיטיולן אוהבים אותו במיוחד והיו מאושרים כאשר החיזורים של סנדרלנד בקיץ האחרון לא הניבו עסקה. בסופו של דבר, הוא אמור להכניס סכום נאה מאוד לקופת המועדון, והסקאוטים כבר עובדים על איתור המחליפים.

החיזוק המשמעותי ביותר של מיטיולן בהשוואה לעונה שעברה הוא פיליפ בילינג. קשר הנבחרת המנוסה זכה בעונה שעברה באליפות איטליה במדי נאפולי. הוא אמנם מיעט מאוד לשחק במדי התכלת אצל אנטוניו קונטה, אבל איכשהו היה חתום על השער החשוב ביותר שסלל את דרכה של הקבוצה לסקודטו, כאשר נכנס כמחליף והשווה ל-1:1 בקרב הצמרת המכריע מול אינטר. מיטיולן הסכימה לשלם תמורתו 5 מיליון אירו לבורנמות’, ושכנעה אותו כי הפרויקט מתאים למידותיו. זה לא דבר של מה בכך, וגם הפעם זה היה בינגו. בילינג הוא שחקן יוצא דופן – מדובר בפליימייקר נסוג בגובה 198 סנטימטרים שמכתיב את קצב המשחק וניחן במגע רך בכדור. לשחקני מכבי תל אביב לא יהיה קל למנוע ממנו שליטה במרכז המגרש.

מיטיולן בגרסתה הנוכחית בעידן טולברג היא קבוצה שלא נותנת לנשום. היא מתנפלת על כל כדור, מנסה לחטוף אותו קרוב ככל הניתן לשער היריב, ושם יודעים שחקני החוד הטכניים את העבודה. המשימה של הצהובים הייתה קשה אשתקד, והאתגר עצום עוד יותר הפעם. מיטיולן היא הפייבוריטית לזכות באליפות דנמרק העונה, והיא פייבוריטית גם לקחת את כל הנקודות ביום חמישי.