יום רביעי, 22.10.2025 שעה 12:48
כדורגל ישראלי

"הייתי בטוח שזה נכנס, קיוויתי להביא 3 נקודות"

עופרי ארד אחרי שכמעט הכריע ב-0:0 ההיסטורי של קייראט: "די נסער, רוצים להיות בליגת האלופות גם בשנה הבאה". בקפריסין הודו: "המזל היה עם פאפוס"

|
עופרי ארד (IMAGO)
עופרי ארד (IMAGO)

קייראט השיגה אתמול (שלישי) נקודה היסטורית וראשונה אי פעם בליגת האלופות, אחרי 0:0 מול פאפוס במחזור השלישי של שלב הליגה. הקזחים היו יכולים לרשום גם ניצחון, אך לא השכילו לכבוש מול הקפריסאים שנותרו ב-10 שחקנים על הדשא כבר מהדקה הרביעית.

דן גלזר ועופרי ארד פתחו שניהם יחד בקישור של המארחת הקזחית, כשאקס מכבי תל אביב הוחלף בדקה ה-61 ואקס מכבי חיפה השלים 92 דקות, שבהן כמעט כבש והכריע. ארד רשם מבצע אישי נהדר בתוך רחבת היריבה ובעט כדור שהתגלגל מקורה אחת לקורה השנייה והחוצה.

בקפריסין התייחסו לאותו פספוס של הישראלי: “המזל היה לצד פאפוס”. עופרי ארד עצמו התראיין בתום ההתמודדות: “הייתי בטוח שזה נכנס פנימה, הייתי ממש נסער. קיוויתי להביא לקבוצה שלי את שלוש הנקודות, זה באמת היה חוסר מזל ואני בטוח שלא אשן הלילה. אבל אנחנו ממשיכים הלאה”.

עופרי ארד (IMAGO)עופרי ארד (IMAGO)

ארד נשאל האם תיקו היא תוצאה הוגנת: “כן, לשתי הקבוצות היו הזדמנויות. אך אנחנו לא מרוצים מההופעה כי היריבה קיבלה אדום בשלב מוקדם מאוד. היו לנו הזדמנויות, אבל חסרה לנו איכות. כל השחקנים קצת עצובים ולא מרוצים כרגע. לקחנו נקודה וכרגע אנחנו עם הפנים קדימה”.

על האתגר הבא מול אסטנה בליגה המקומית: “אנחנו רוצים לשחק בליגת האלופות גם בעונה הבאה וזה אחד המשחקים החשובים של העונה. צריכים לנצח אותו כדי בסופו של דבר להיות אלופים ולקבל את ההזדמנות להגיע שוב לצ’מפיונס. נתאושש ונקווה לניצחון”. 

