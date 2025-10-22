יום רביעי, 22.10.2025 שעה 10:15
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
93-133פאריס סן-ז'רמן1
90-93אינטר2
90-83ארסנל3
77-123בורוסיה דורטמונד4
72-63מנצ'סטר סיטי5
62-82באיירן מינכן6
62-83ניוקאסל7
61-72ריאל מדריד8
64-93ברצלונה9
62-52קרבאח אגדם10
46-83פ.ס.וו. איינדהובן11
42-32טוטנהאם12
32-52מארסיי13
33-52קלאב ברוז'14
33-52ספורטינג ליסבון15
36-62איינטרכט פרנקפורט16
33-32ליברפול17
38-73אתלטיקו מדריד18
33-22צ'לסי19
35-22גלאטסראיי20
35-22אטאלנטה21
39-43נאפולי22
39-33אוניון סט. ז'ילואז23
26-62יובנטוס24
24-42בודה גלימט25
25-13פאפוס26
210-53באייר לברקוזן27
16-32מונאקו28
15-22סלביה פראג29
15-23ויאריאל30
18-43פ.צ. קופנהאגן31
18-13אולימפיאקוס32
19-13קייראט33
07-23בנפיקה ליסבון34
06-12אתלטיק בילבאו35
06-02אייאקס36

היחס ב-Winner לניצחון של ריאל בליגת האלופות

הבלאנקוס פייבוריטים מול יובנטוס ב-22:00 עם יחס של פי 1.45 לניצחון, לעומת 5.40 בהפסד. מכבי סל אנדרדוג ביורוליג. וגם: אייאקס וגלוך וליברפול

|
שחקני ריאל מדריד מאושרים (La Liga)
שחקני ריאל מדריד מאושרים (La Liga)

המחזור הראשון בליגות המקומיות לאחר פגרת הנבחרות תם לו, והערב (רביעי), יום עמוס מחכה לנו, כשטירוף ליגת האלופות ממשיך עם חלקו השני של המחזור השני בשלב הליגה. בין היתר, ריאל מדריד פוגשת את יובנטוס, ליברפול מתארחת אצל פרנקפורט, צ’לסי מארחת את אייאקס ואוסקר גלוך. בנוסף, בכדורסל, מכבי תל אביב תפגוש את ריאל ביורוליג.

לשליחת טופס Winner לחצו כאן.

הבלאנקוס יפגשו את האיטלקים וזוכים לעדיפות ברורה, כאשר ניצחון של ריאל מדריד זכה ליחס של פי 1.45, כשמנגד אם יובנטוס תפתיע בחוץ ותשיג שלוש נקודות, המהמרים יזכו ליחס של פי 5.40. במקרה שהמשחק יסתיים ללא הכרעה, היחס הוא 4.30.

בכדורסל, לאחר שקיבלה את ההודעה שמשחקי היורוליג יחזרו לארץ, מכבי תל אביב תנסה לחזור למסלול הניצחונות, כשהיא כמובן לא פייבוריטית מול ריאל. בכדורסל, הצהובים קיבלו יתרון של 4.5 נקודות, כשאם הם ינצחו או יפסידו בפחות מזה, תזכו ליחס של פי 1.80. ניצחון של הספרדים זכה ליחס דומה של פי 1.80.

עודד קטש ולוני ווקר (רדאד געודד קטש ולוני ווקר (רדאד ג'בארה)

נחזור לאירופה והצ’מפיונס. האלופה האנגלית תצא לגרמניה, כאשר ליברפול פייבוריטית ברורה גם במשחק חוץ, כשניצחון שלה זכה ליחס של פי 1.50. מנגד, אם פרנקפורט תפתיע ותנצח, תזכו ליחס של פי 4.50. תיקו זכה ליחס נחמד גם כן של 4.40.

מפגש פיקנטי נוסף בליגת האלופות, כשהישראלי שלנו, אוסקר גלוך, ינסה להפתיע יחד עם חבריו. אייאקס היא אנדרדוג מובהק, כאשר היא קיבלה יחס גבוה מאוד של 10.60 במקרה והיא תנצח, כשהבלוז זכו ליחס נמוך של 1.15. במקרה של תיקו, המהמרים יזכו ליחס של פי 6.80.

