היחס ב-Winner לניצחון של ריאל בליגת האלופות

המחזור הראשון בליגות המקומיות לאחר פגרת הנבחרות תם לו, והערב (רביעי), יום עמוס מחכה לנו, כשטירוף ליגת האלופות ממשיך עם חלקו השני של המחזור השני בשלב הליגה. בין היתר, ריאל מדריד פוגשת את יובנטוס, ליברפול מתארחת אצל פרנקפורט, צ’לסי מארחת את אייאקס ואוסקר גלוך. בנוסף, בכדורסל, מכבי תל אביב תפגוש את ריאל ביורוליג.

הבלאנקוס יפגשו את האיטלקים וזוכים לעדיפות ברורה, כאשר ניצחון של ריאל מדריד זכה ליחס של פי 1.45, כשמנגד אם יובנטוס תפתיע בחוץ ותשיג שלוש נקודות, המהמרים יזכו ליחס של פי 5.40. במקרה שהמשחק יסתיים ללא הכרעה, היחס הוא 4.30.

בכדורסל, לאחר שקיבלה את ההודעה שמשחקי היורוליג יחזרו לארץ, מכבי תל אביב תנסה לחזור למסלול הניצחונות, כשהיא כמובן לא פייבוריטית מול ריאל. בכדורסל, הצהובים קיבלו יתרון של 4.5 נקודות, כשאם הם ינצחו או יפסידו בפחות מזה, תזכו ליחס של פי 1.80. ניצחון של הספרדים זכה ליחס דומה של פי 1.80.

עודד קטש ולוני ווקר (רדאד ג'בארה)

נחזור לאירופה והצ’מפיונס. האלופה האנגלית תצא לגרמניה, כאשר ליברפול פייבוריטית ברורה גם במשחק חוץ, כשניצחון שלה זכה ליחס של פי 1.50. מנגד, אם פרנקפורט תפתיע ותנצח, תזכו ליחס של פי 4.50. תיקו זכה ליחס נחמד גם כן של 4.40.

מפגש פיקנטי נוסף בליגת האלופות, כשהישראלי שלנו, אוסקר גלוך, ינסה להפתיע יחד עם חבריו. אייאקס היא אנדרדוג מובהק, כאשר היא קיבלה יחס גבוה מאוד של 10.60 במקרה והיא תנצח, כשהבלוז זכו ליחס נמוך של 1.15. במקרה של תיקו, המהמרים יזכו ליחס של פי 6.80.