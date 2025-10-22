נוער: מכבי חיפה רוצה להעפיל שלב בצ'מפיונס

קבוצת הנוער של מכבי חיפה, אלופת המדינה לנוער, חוזרת למשחקי ליגת האלופות לנוער אחרי שנתיים. היום (רביעי), בשעה 16:30, תתארח הקבוצה אצל אוסטריה וינה למשחק ראשון מבין שני משחקים במסגרת מסלול האלופות בליגת האלופות - מסלול המאגד בתוכו קבוצות נוער, שזכו באליפות המדינה שאותה הן מייצגות, אך קבוצת הבוגרים אינה משחקת בשלב הבתים של ליגת האלופות, שמהווה מראה לשלב הבתים של ליגת האלופות לנוער.

משחק הגומלין בין הקבוצות ייערך בחמישי לנובמבר בהונגריה. המנצחת בסיכום שני המשחקים תעפיל לשלב הבא. שיטת התחרות כוללת שלושה סבבים של צמדי משחקים בשיטת נוקאאוט, עשר הקבוצות שינצחו בסיכום צמדי המשחקים בשלושת הסבבים יצטרפו לעוד 22 קבוצות, שיעפילו משלב הבתים, משם לשלב 32 הגדולות - בו כל קבוצה תפגוש יריבה למשחק נוקאאוט אחד, כשהמנצחת תעפיל לשלב שמינית הגמר.

מכבי חיפה עוברת בניה מחדש, לאחר שבעונה שעברה התבססה במידה ניכרת על ילידי 2006. הקבוצה מדורגת במקום התשיעי ובמרחק של שש נקודות ומשחק חסר מצמד המוליכות, מכבי פתח תקווה ומכבי נתניה. יריבתה מדורגת במקום השישי בליגת העל האוסטרית. מדובר בקבוצה אוסטרית טיפוסית, פיזית וקשוחה.

שחקני הנוער של מכבי חיפה באימון (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

שניים משחקניה ילידי 2007 היו שותפים לקמפיין המוצלח של נבחרת הנוער של אוסטריה במשחקי מוקדמות אליפות אירופה, שהסתיים עם העפלה לשלב העילית עם מאה אחוזי הצלחה בשלב המוקדמות, שהסתיים בניצחון 1:3 על נבחרת ישראל. במשחק המדובר שיחק הקשר האחורי פיליפ מייבאך, שרשם הופעה מלאה והחלוץ קונסטנטין אלכסה, שהוחלף בדקה ה-59. הנציג של מכבי חיפה באותה התמודדות היה הקשר האחורי נבות רטנר (2007).

האנליסט נדב קוגלר, מסמן ארבעה משחקני מכבי חיפה כשחקני מפתח לצמד המשחקים: “בחלק ההגנתי אני רואה בבלם נעם שטיימפמן (2008), המתנשא לגובה של מעל 1.90 מטרים, שחקן מרכזי בהתמודדות הזו. שחקן ששיחק עד כה באופן מלא בכל משחקי הליגה. המגן הימני, אילון ברוך (2007), נכנס טוב העונה לעניינים, שחקן שכל הוצאת חוץ שלו היא כמו מצב נייח. הקשר חריג הגיל דניאל דרזי, משחק העונה כמספר 10. למרות שכבש עד כה שני שערים, הוא מאוד מוכשר, אבל לטעמי יכול להיות דומיננטי יותר ובמשחקים האלה זו ההזדמנות שלו לעשות את זה”.

עוד הוסיף קוגלר: “אדם גרימברג (2009), חלוץ מאוד מוכשר, שהתחיל את העונה עם נערים א' ובארבעת המשחקים האחרונים משחק עם הנוער ואף כבש שער במשחק מול הפועל כפר סבא. שחקן שמתנשא לגובה של כ-1.90 מטרים, דבר שבהחלט יכול לשחק תפקיד בהתמודדות מול השחקנים הגבוהים והפיזים של היריבה”.

גורמי מפתח במכבי חיפה התייחסו באתר הרשמי של המועדון להתמודדות המאתגרת מול אוסטריה וינה. המאמן, איתי מרדכי, שהוביל בעבר את קבוצת הנוער של ילידי 97-98 עד לשלב 32 הגדולות בו נעצרה מול בורוסיה דורטמונד: “ההכנות למשחק התחילו לפני שבועיים, כשנודע לנו על המשימה ועל זהות היריבה. ההכנות היו מאוד מוקפדות ברמת הפרט וברמה הקבוצתית. אנחנו יודעים הכל על אוסטריה וינה, אין סודות, כל מה שנותר לנו ליהנות מהחוויה ולהראות כמה אנחנו נהנים בתוך המגרש, שהשחקנים יעשו את העבודה שהתכוננו אליה כל כך קשה, בצורה הטובה ביותר”.

איתי מרדכי והצוות המקצועי (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

עופר פביאן, המנהל המקצועי, על חשיבות המשחקים לקבוצה ולמועדון: “אני חושב שזה אחד המעמדים החשובים ביותר שיש לקבוצת הנוער. חושב שזה נותן לנו הרבה. במהלך כל השנים אנחנו משתדלים לנסוע עם הקבוצות הצעירות לטורניר בחו"ל. זה הטורניר האולטימטיבי - ליגת אלופות לנוער. לפני שנתיים היינו שם בחמישי לאוקטובר 23, שיחקנו בפראג, סיימנו ב-1:1, לא הצלחנו לקיים את המשחק השני, יצאנו מהמפעל בגלל כל האירועים. אני מאוד שמח שלשחקנים יש פה הזדמנות. אני מקווה שהטורניר הזה והפעילות הזו והמשחק הזה באוסטריה, למרות שהמשחק השני גם יהיה משחק חוץ בהונגריה, ייתן להם איזשהו דרייב לעונה ובטוח שזה יתרום להתפתחות של השחקנים. ההשתתפות בטורנירים האלה מאוד חשובה לנו”.

קפטן הקבוצה, דניאל דרזי: “אנחנו מתכוננים כבר שבועיים למשחק. עשינו הכנה מאוד טובה, ראינו את הקצבים של היריבה - מדובר קצבים שונים לגמרי ממה שאנחנו רגילים. אנחנו באים לחוות ולחזור עם תוצאה טובה”. ניב גבאי, חלוץ הקבוצה: “אנחנו נפגוש קבוצה חזקה שמשחקת כדורגל התקפי עם שחקנים איכותיים והגנה חזקה. אנחנו יודעים מה צריך לעשות כדי לחזור משם עם תוצאה טובה. אנחנו מייצגים מועדון גדול ונעשה את הכל כדי להביא גאווה למכבי ולמדינה”.