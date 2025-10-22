יום רביעי, 22.10.2025 שעה 10:15
ספורט אחר  >> שחייה

במחלקת השיווק: המינוי החדש בוועד הפראלימפי

רוני יבזורי, אלופת ישראל בשחייה בעבר, תיכנס לתפקיד לקראת המשחקים בלוס אנג'לס אחרי אישור המהלך בפה אחד. מטלון: "אין ראויה ממנה, תוביל בהצלחה"

|
רוני יבזורי (נדב הולצמן)
רוני יבזורי (נדב הולצמן)

מינוי חדש בוועד הפראלימפי - רוני יבזורי, בעבר אלופת ישראל בשחייה, מהנדסת תעשייה וניהול ובעלת תואר שני במנהל עסקים, תיכנס בשבועות הקרובים לתפקיד מנהלת השיווק של הוועד הפראלימפי הישראלי. 

רוני תוביל את הקמת מחלקת השיווק והמיתוג כחלק מתהליך המיצוב מחדש של הוועד לקראת המשחקים הפראלימפיים בלוס אנג'לס. אמש (שלישי) אישרה הנהלת הוועד הפראלימפי את המינוי פה אחד.

יו"ר הוועד משה מוץ מטלון אמר: “אין ראויה מרוני להוביל את השינויים המתוכננים בתחום השיווק. רוני היא האדם הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון, עם הרקע האישי שלה כספורטאית, הכישורים שלה ומקצועיותה, אני בטוח שהיא תוביל בהצלחה את ההערכות המחודשת שלנו לקראת המשחקים ב-2028”.

