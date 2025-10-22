יום רביעי, 22.10.2025 שעה 10:15
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
100%124-1251אוקלהומה ת'אנדר
100%109-1191גולדן סטייט ווריורס
00-00אורלנדו מג'יק
00-00אטלנטה הוקס
00-00אינדיאנה פייסרס
00-00בוסטון סלטיקס
00-00ברוקלין נטס
00-00דאלאס מאבריקס
00-00דטרויט פיסטונס
00-00דנבר נאגטס
00-00וושינגטון וויזארדס
00-00טורונטו ראפטורס
00-00יוטה ג'אז
0%125-1241יוסטון רוקטס
0%119-1091לוס אנג'לס לייקרס
00-00לוס אנג'לס קליפרס
00-00מיאמי היט
00-00מילווקי באקס
00-00מינסוטה טימברוולבס
00-00ממפיס גריזליס
00-00ניו אורלינס פליקנס
00-00ניו יורק ניקס
00-00סן אנטוניו ספרס
00-00סקרמנטו קינגס
00-00פורטלנד בלייזרס
00-00פילדלפיה 76'
00-00פיניקס סאנס
00-00שארלוט הורנטס
00-00שיקגו בולס
00-00קליבלנד קאבלירס

דוראנט שרק בוז לאוהדים, שיי חגג: רגע מדהים

הקהל של הת'אנדר קיבל את האקס בבוז והוא לא נשאר חייב, הקנדי על טקס האליפות: "אזכור כל החיים". קארוסו: "אי אפשר לעצור שחקנים גדולים כל המשחק"

|
קווין דוראנט בבוז לקהל (צילום מסך)
קווין דוראנט בבוז לקהל (צילום מסך)

היו ימים שקווין דוראנט היה הכוכב של אוקלהומה סיטי ולפנות בוקר (רביעי) הוא פגש אותה כשחקן יריב. לפני הבכורה של הסופרסטאר ביוסטון, הוא ספג בוז מאוהדי הת’אנדר, החזיר להם בבוז משלו והאלופה ניצחה 124:125 בתום דרמה גדולה של שתי הארכות אחרי שבאנר האליפות עלה לתקרת האולם.

את המהלךה המכריע עשה הכוכב הנוכחי של הת’אנדר, שיי גילג’ס אלכסנדר, על אותו דוראנט כשסחט ממנו עבירה שהייתה השישית של פורוורד הרוקטס. הקנדי קלע פעמיים מהקו בדרך לניצחון ואמר בסיום: “פשוט ניסיתי להגיע לזריקה שאני מרגיש בנוח איתה. המוח שלי כל כך נמצא ברגע עצמו, שאני בכלל לא חושב על כל הדברים מסביב".

כאמור, הערב נפתח בטקס מרגש, בו חגגה אוקלהומה סיטי את הזכייה באליפות בעונה שעברה. דוראנט ושחקני יוסטון חיכו בחדר ההלבשה בזמן ששחקני הת'אנדר קיבלו את טבעות האליפות, שכל אחת מהן כוללת למעלה מ-800 יהלומים ואבני חן בעיצוב אישי, לפני שהבאנר ההיסטורי הורם לתקרת האולם. "זה הרגיש כאילו זה נמשך עשר דקות”, אמר גילג’ס אלכסנדר, "רגע מדהים שאזכור כל החיים”.

גילג’ס אלכסנדר קלע רק חמשת נקודות במחצית הראשונה – הכמות הנמוכה ביותר שלו מאז תחילת העונה שעברה. במשך שני הרבעים הראשונים הוא זרק רק חמש פעמים לסל, איבד שלוש פעמים ורשם אסיסט בודד, בזמן שהמשיך לחלוק את הכדור מול שמירה כפולה.

שיי גילגשיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

מאמן הת’אנדר, מארק דייגנולט, אמר: "הוא פשוט נשאר בתוך המשחק. זה לא היה ערב מושלם, אבל הוא מבין את מהות ה-48 דקות, את אורך העונה של 82 משחקים. לא כל ערב יהיה מושלם, וזה לא היה מושלם לנו כקבוצה. אבל השחקנים המשיכו לשחק, לא איבדנו ריכוז או אמונה".

רק ברבע הרביעי, אחרי שפיגרה ב-12 נקודות, אוקלהומה סיטי החלה לחזור למשחק וגילג’ס-אלכסנדר נכנס לקצב. הוא קלע 12 נקודות ברבע הזה – יותר מכל שלושת הרבעים הראשונים יחד – כולל סל קשה מעל אמן תומפסון. "עם הזמן, ההגנות נחלשו קצת", אמר גילג’ס אלכסנדר, שהוסיף 12 נקודות בהארכות, "זה איפשר לי להגיע לצבע ולמקומות שלי יותר בקלות”.

הוא הוסיף: “אני צריך להיות יותר טוב. אנחנו כקבוצה צריכים להיות יותר טובים ממה שהצגנו. אני בטוח שעוד כמה חודשים נהיה קבוצה הרבה יותר חזקה, ואני לגמרי מאמין שנלמד הרבה מהערב הזה. זה היה משחק מכוער, אבל אני מעדיף שזה יהיה מכוער עם ניצחון, מאשר מכוער עם הפסד”.

אלכס קארוסו אמר: “אי אפשר לעצור שחקנים גדולים כל המשחק, אפשר לעצור אותם לתקופות. הוא עדיין סיים עם 35 נקודות וזה נחשב אצלו ערב חלש. זה מי שהוא”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */